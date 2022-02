Neues GT3-Auto von Toyota/Lexus: Kommt es nach Le Mans?

Audio-Player laden

In der GTD-Klasse der IMSA SportsCar Championship, die seit 2022 in GTD und GTD-Pro unterteilt ist, tritt Lexus nun schon im sechsten Jahr mit dem RC F an. Das bullige Auto basiert auf der Plattform eines Straßenfahrzeugs und war eigentlich nie für Renneinsätze in der GT3-Szene vorgesehen. Mittelfristig soll der RC F abgelöst werden.

Als Basis für das Nachfolgemodell steht Toyotas GR GT3 Concept im Raum, das kürzlich in Tokio vorgestellt wurde. Und bei Lexus schließt man nicht aus, mit dem Nachfolger des RC F nicht nur in der IMSA-Serie, sondern auch bei den 24 Stunden von Le Mans anzutreten.

"Wir haben ein paar Projekte für die Zukunft in der Schublade, die wir gerade mit TMC abstimmen, um unser GT-Programm auf globale Füße zu stellen", sagt Andrew Gilleland, Geschäftsführer der zum Toyota-Konzern gehörenden Luxusmarke Lexus, im Gespräch mit unserer englischsprachigen Schwesterplattform 'Motorsport.com'.

Die Präsentation des Toyota GR GT3 Concept erfolgte im Januar in Tokio Foto: Motorsport.com Japan

Bei TMC (Toyota Motor Corporation) handelt es sich um die offizielle, geschäftliche Bezeichnung des als Toyota bekannten Autogiganten aus Japan. "Die Globalisierung des GT-Sports treibt das [Projekt] an, sogar auf TMC-Ebene", sagt Gilleland und verweist auf die Präsentation des Toyota GR GT3 Concept in Tokio: "Man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um drauf zu kommen, wohn das führen wird."

Zum aktuellen Lexus RC F, der noch bis 2026 homologiert ist, sagt Gilleland: "Wir werden dieses Auto 2026 nicht mehr bei Rennen einsetzen. So viel kann ich versichern. Wir werden aber 2026 Rennen fahren. Wir sind in der besonderen Situation eines Underdogs. Ich liebe es, Marken im Wettbewerb zu schlagen, mit denen wir eigentlich gar nicht konkurrieren dürfen. Genau das tun wir aber regelmäßig."

Und so sagt der Lexus-Geschäftsführer abschließend: "Ich würde liebend gerne eines Tages nach Le Mans gehen. Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, aber cool wäre es."

Mit Bildmaterial von Toyota.