Offiziell bestätigt: Mick Schumacher fährt 2024 für Alpine in der WEC

Der Wechsel von Mick Schumacher in die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ist perfekt. Der französische Hersteller Alpine bestätigte den Sohn von Michael Schumacher am Mittwoch als einen von sechs Fahrern für sein LMDh-Programm in der Saison 2024.

Neben Schumacher werden der ehemalige DTM-Pilot Ferdinand Habsburg, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi und Paul-Loup Chatin für Alpine in der WEC und damit auch bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gehen. Die genaue Fahrerbesetzung der beiden A424 genannten Fahrzeuge sowie die endgültige Lackierung wird Alpine im Rahmen einer Präsentation am 7. Februar 2024 vorstellen.

"Für mich beginnt mit Alpine in der Hypercar-Kategorie ein neues Kapitel. Das Auto ist beeindruckend und ich kann es kaum erwarten loszulegen", sagt Schumacher. Der Wechsel des 24-Jährigen, der nach zwei Jahren bei Haas sein Formel-1-Cockpit verloren hatte und in dieser Saison Ersatzfahrer bei Mercedes ist, stand schon länger im Raum. Im Oktober hatte er erstmals das LMDh-Auto von Alpine getestet.

Mick Schumacher: Ich habe die Rennen vermisst

"Ich bin in Formelautos groß geworden. Ein Auto mit geschlossenem Cockpit und abgedeckten Rädern zu fahren, ist eine großartige Gelegenheit, meine fahrerischen Fähigkeiten zu verbessern", sagt Schumacher, der froh ist, im kommenden Jahr nicht mehr nur die Ersatzbank drücken zu müssen.

"Ich habe die Rennen in diesem Jahr schmerzlich vermisst, das habe ich seit meiner Kindheit am liebsten gemacht, und es war manchmal schwer, den anderen Fahrern auf der Strecke zuzusehen", sagt Schumacher. "Der Langstreckensport ist eine neue Herausforderung für mich und ich bin mir sicher, dass wir mit Alpine im nächsten Jahr tolle Momente erleben werden."

Alpine-Motorsportchef Bruno Famin ist überzeugt, dass Schumacher mit seiner Erfahrung aus der Formel 1 einen wichtigen Beitrag zum Programm in der Hypercar-Klasse leisten kann. "Es ist zwar sein erster Ausflug in den Langstreckensport, aber seine Begeisterung für das Projekt und sein Wille, bei uns mitzumachen, sind spürbar. Ich bin mir sicher, dass er eine echte Bereicherung sein wird", so der Franzose.

Habsburg: Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung

Für Habsburg ist der Wechsel in die Hypercar-Kategorie der WEC ein weiterer Karriereschritt. Der Österreicher fuhr 2019 und 2020 in der DTM und ist seitdem in verschiedenen Meisterschaften in der LMP2-Klasse unterwegs. 2021 holte er gemeinsam mit Robin Frijns und Milesi den Klassensieg bei den 24 Stunden von Le Mans.

Der Alpine A424 bei Testfahrten Foto: Alpine

"Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung mit Alpine", sagt Habsburg. "Es ist zweifellos eine Steigerung zu allem, was ich in meiner Rennfahrerkarriere erlebt habe. Von dem Tag an, als ich bei Alpine unterschrieben habe, war mir klar, dass mein Kindheitstraum in Erfüllung geht. Ich habe mich sofort als Teil des Teams gefühlt, auch wenn ich den Druck gespürt habe."

"Es kann schwierig sein, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen, wenn man mit einem Langstreckenformat bei den Tests beginnt, aber ich habe mich sofort sicher gefühlt. Ich bin gespannt, was die Saison 2024 für uns bereithält und werde alles geben, um das Vertrauen nicht zu enttäuschen", so Habsburg.

Mix aus bekannten Fahrern und neuen Gesichtern

Lapierre und Vaxiviere fahren bereits seit mehreren Jahren für Alpine in der WEC, Milesi stieß 2023 zum Team. Chatin ist seit vielen Jahren in der LMP2-Klasse unterwegs und gewann zweimal den Titel in der europäischen Le Mans-Serie.

"Das erste Wort, das mir in den Sinn kommt, ist 'Stolz'", kommentiert Teamchef Philippe Sinault die Fahrerentscheidung. "Ich denke, wir haben die richtige Wahl getroffen und ich habe Vertrauen in dieses Team, das für uns die ideale Besetzung für Alpine in der Hypercar-Klasse ist."

"Es ist eine interessante Mischung aus Fahrern, die wir seit vielen Jahren kennen und neuen Gesichtern. Als französisches Team freuen wir uns auch besonders, vier französische Fahrer im Team zu haben", so Sinault. "Es sind weniger als 100 Tage bis zum ersten Rennen der Saison 2024, die Testfahrten sind fast abgeschlossen und das Team ist nun komplett: Wir können es kaum erwarten, unsere schönen A424 von diesen Fahrern pilotiert zu sehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.