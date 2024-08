Offiziell: Cadillac mit Jota und zwei Autos in der WEC 2025

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es offiziell: Jota Sport übernimmt ab der Saison 2025 die Einsätze von Chip Ganassi Racing für General Motors in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Gemäß dem neuen Reglement werden zwei Cadillac V-Series.R mit den Jota-Startnummern 12 und 38 eingesetzt. Der Name des Teams lautet "Cadillac Hertz Team Jota".

Jota Sport hat sich durch starke Leistungen mit privat eingesetzten Porsche 963 als Team empfohlen. Die Mannschaft von Sam Hignett mit Dieter Gass als Teamchef hat seit ihrem ersten Hypercar-Einsatz starke Leistungen gezeigt. Höhepunkte waren der Sieg bei den 6 Stunden von Spa und der Rekordaufbau eines Porsche 963 bei den 24 Stunden von Le Mans 2024.

"Cadillac ist stolz darauf, in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gegen die Besten der Welt anzutreten, und dazu gehört auch Jota", sagt John Roth, Präsident von Cadillac. "Wir freuen uns sehr, Jota Sport im nächsten Jahr willkommen zu heißen."

"Sie bringen jahrzehntelange Erfahrung im Rennsport und viel technisches Know-how mit, um nachhaltige Erfolge auf der Rennstrecke zu erzielen und neue Fürsprecher für unsere Marke auf der ganzen Welt zu gewinnen."

Cadillac nimmt aktuell im zweiten Jahr an der Hypercar-Klasse teil Foto: Motorsport Images

Cadillac ist seit 2023 in der Hypercar-Klasse vertreten. Möglich wurde dies durch das weltweit gültige LMDh-Reglement, das General Motors den Weg über Nordamerika hinaus geebnet hat. Die Einsätze wurden von IMSA-Partner Ganassi bestritten, bis 2024 überraschend die Trennung verkündet wurde. Ganassi wird voraussichtlich zum noch nicht offiziell verkündeten Hyundai-Projekt wechseln.

Hignett fügt hinzu: "Jota wollte schon immer ein Herstellerteam werden, und der Zusammenschluss mit Cadillac ist nun die Verwirklichung dieses Ziels. Wir sind zwei Jahre lang gegen Cadillac gefahren und haben gesehen, wie konkurrenzfähig sie sind."

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass man uns das Vertrauen geschenkt hat, ihre Autos ab 2025 einzusetzen. Wir sind in der privilegierten Lage, rekordverdächtige Erfolge in der Langstrecken-Weltmeisterschaft erzielt zu haben, insbesondere in Le Mans, und wir freuen uns darauf, diesen Erfolg mit Cadillac und Hertz fortzusetzen."

Jotas langer Weg zum Werksteam

Jota Sport führt die Teamwertung in der Hypercar-Klasse der WEC 2024 an. Dort tritt das Team gegen den Porsche von Proton Competition und den privat eingesetzten gelben AF-Corse-Ferrari rund um Robert Kubica an. In Le Mans feierte Jota einen Doppelsieg in der Hypercar-Subwertung.

Jota Sport besteht als Team seit dem Jahr 2000 und hat sich über die Jahre nach oben gearbeitet. Der Durchbruch gelang 2016 mit dem Gewinn der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) unter dem Banner "G-Drive Racing".

Es folgte in Kooperation mit DC Racing der Gewinn der asiatischen Serie im Winter 2016/17. Ebenfalls 2017 gelang dem Gemeinschaftsteam beinahe die Sensation, mit einem LMP2-Fahrzeug die 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Seit 2021 ist Jota wieder eigenständig.

Jota gelang 2017 unter der Bezeichnung "Jackie Chan DC Racing" die Beinahe-Sensation in Le Mans Foto: LAT

Hignett gelang es, für die Saison 2023 eine Partnerschaft mit Football-Legende Tom Brady (Singer Group) und dem Autovermieter Hertz zu schließen. Dies ermöglichte den Sprung in die Hypercar-Klasse, in der sich das Team einen sehr guten Ruf erarbeitet hat und bereits mehrfach das Porsche-Werksteam Penske herausfordern konnte.

Fahrer wurden noch nicht bekannt gegeben. Cadillac tritt 2024 mit Earl Bamber und Alex Lynn an. Die WEC erwägt, ab 2025 keine Fahrerduos mehr zuzulassen.