Penske gegen Ganassi: Amerikas große Rivalität auf weltweiter Bühne

Der Sport lebt von Rivalitäten. Denken Sie an Bayern München gegen Real Madrid. Federer gegen Nadal. Senna gegen Prost.

Im Motorsport ist es angesichts der sich ständig wandelnden Wettbewerbslandschaft schwieriger, besondere Teamrivalitäten auszumachen. Nicht so in den USA, wo der Kampf um die Vorherrschaft zwischen zwei der erfolgreichsten IndyCar-Teams in diesem Jahr eine neue Dimension in einer weitaus größeren Arena angenommen hat.

Team Penske und Chip Ganassi Racing sind seit mehr als 30 Jahren die dominierenden Kräfte jenseits des Atlantiks. Es ist bereits mehr als ein Jahrzehnt her, dass ein anderes Team den IndyCar-Titel gewonnen hat. Ganassis Bilanz seit seinem Durchbruch mit Jimmy Vasser im Jahr 1996 beläuft sich nun auf 14 Meisterschaften, könnte aber bald mit Roger Penske gleichziehen, wenn Alex Palou seinen enormen Vorsprung vor Josef Newgarden in den letzten drei Rennen aufrechterhalten kann, was sehr wahrscheinlich ist.

Seit dem Jahr 2000, als Ganassi zum ersten Mal das IndyCar-Vorzeigerennen gewann, ist die Bilanz bei den Indianapolis 500 ebenfalls ziemlich ausgeglichen. Chips Team hat fünf Siege, während Penske neun Siege auf dem Brickyard zu seinen 19 Siegen aus der Zeit vor der Jahrtausendwende hinzufügte. Passenderweise war das diesjährige Rennen ein Showdown zwischen den beiden Teams, bei dem Newgarden knapp vor Ganassi-Pilot Marcus Ericsson gewann.

Inzwischen wird die Rivalität an drei Fronten ausgetragen, da beide Teams die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) mit der IMSA SportsCar Championship kombinieren - und zwar jeweils an der Seite großer Herstellerpartner, die durch das kosteneffiziente LMDh-Regelwerk in die Topklasse des Sportwagensports zurückgelockt wurden. Ganassi hat sich mit Cadillac zusammengetan, um zwei V-Series.R unter dem Banner von Cadillac Racing einzusetzen - einen in jeder Serie -, während Porsche Penske Motorsport vier Werks-963er betreibt, die sich gleichmäßig auf beide Serien verteilen.

Erneutes Zusammentreffen eher Zufall

"Haben wir das so geplant? Nein!", lacht Ganassi-Geschäftsführer Mike Hull. "Wir fragen uns nicht gegenseitig, was wir als nächstes tun, wir sind nur zufällig zur selben Zeit am selben Ort, also werden wir uns mit ihnen messen und sie mit uns."

Das ist nur logisch, räumt Jonathan Diuguid, Geschäftsführer bei Porsche Penske Motorsport, ein. 2021 noch war er als Renningenieur von Penske-Pilot Scott McLaughlin in der IndyCar-Serie tätig.

"Wir haben [in Ganassi] immer einen konstanten Maßstab", sagt Diuguid. "Wenn wir etwas nicht richtig machen, haben wir niemanden außer uns selbst, dem wir an die Nase fassen können. Es ist wichtig, wenn uns Ganassi zeigt: 'Das ist ein Team, das es schafft, also warum können wir das nicht?' Sie sind das Team, mit dem wir immer um große Siege und Meisterschaften kämpfen."

Penske und Ganassi haben die letzten zehn IndyCar-Titel unter sich aufgeteilt Foto: Motorsport Images

Beide Seiten empfinden große Genugtuung, wenn sie als Sieger vom Platz gehen. Und beide erkennen die Vorteile der Rivalität für die Weiterentwicklung der jeweiligen Unternehmen. Die unerbittliche Natur des Wettbewerbs sorgt für eine gegenseitige Aversion gegen Selbstgefälligkeit, die laut Diuguid "uns alle dazu antreibt, immer besser zu werden".

Für Hull ist es "ein Kompliment", mit Penske verglichen zu werden, denn er hat sich jahrelang bemüht, "im gleichen Satz genannt zu werden". Aber er hütet sich auch davor, sich davon zu sehr ablenken zu lassen, denn "wir wollen uns selbst nicht im Weg stehen, wenn wir herausfinden wollen, wie wir das Beste aus der heutigen Situation machen können".

"Es ist schmeichelhaft, aber gleichzeitig will man nicht, dass es einen auffrisst", sagt Hull. "Es geht mehr darum, was wir jeden Tag erreichen. Und ich bin sicher, dass sie es genauso sehen."

"Sie überlegen nicht, wie sie Ganassi schlagen können, sondern wie sie heute am besten gewinnen können, egal ob heute Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder das Rennwochenende ist. Darum geht es ihnen."

Nur eine gemeinsame Sportwagen-Saison vor LMDh

Nun beginnt eine neue Ära für eine Rivalität, die Diuguid als "gesunden, aber auch respektvollen Wettbewerb" bezeichnet. Beide haben bemerkenswerte Referenzen im Sportwagensport, haben aber erst eine Saison gemeinsam auf der gleichen Spielwiese verbracht.

Penske und Ganassi sind schon öfter aufeinandergetroffen, aber meist in verschiedenen Klassen Foto: LAT

Penskes LMP2-Arm räumte zwischen 2006 und 2008 in der American Le Mans Series mit dem Porsche RS Spyder kräftig ab. Aber erst 2009 trafen die beiden Giganten in der Grand-Am erstmals aufeinander. Und prompt besiegte Bob Stallings Racing gleich beide.

Erst 2018 kehrte Penske mit dem DPi-Projekt von Acura in die Sportwagen-Szene zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Ganassi bereits mit Ford GTs in der GTLM-Klasse vertreten und daher nie im selben Wettkampf. Penske holte 2019 und 2020 den IMSA-Titel und verließ die Serie zum Jahresende, just als Ganassi 2021 mit Cadillac sein Comeback in der Königsklasse DPi gab.

In diesem Jahr hat Penske beim Comeback bereits zweimal in der IMSA gewonnen (ein dritter Sieg in Watkins Glen wurde wegen eines Regelverstoßes aberkannt), Ganassi einmal. In der WEC hingegen ist es schwieriger: Ein dritter Platz in Portugal für Penske und ein dritter für Ganassi in Le Mans sind die bisher besten Ergebnisse.

Die Situation wird durch die Balance of Performance verkompliziert, genauer gesagt durch die unterschiedlichen technischen Plattformen, die von den Organisatoren, der FIA und dem Automobile Club de l'Ouest, ausgeglichen werden müssen.

Autos, die nach dem Le-Mans-Hypercars-Reglement gebaut wurden, haben bisher die Siege unter sich aufgeteilt. Als einzige Vertreter des LMDh-Clubs in der WEC haben die beiden US-Schwergewichte eine gemeinsame Plattform gefunden, die sie verbessern können.

2024 wird der Club auf fünf Mitglieder anwachsen, wenn BMW, Alpine und Lamborghini einsteigen. Beide sind sich darüber im Klaren, dass es nicht ausreicht, nur um den Ehrenpreis für den besten LMDh-Hersteller zu kämpfen.

Jonathan Diuguid hat die Verantwortung über beide Porsche-Penske-Projekte Foto: Porsche AG

"Wir sind hier, um zu gewinnen und Erfolg zu haben", sagt Diuguid. "Porsche und Cadillac haben stark in die LMDh-Plattform und auch in unsere Programme investiert. Es ist also äußerst wichtig, dass wir beide Erfolg haben, und wir arbeiten alle mit Hochdruck daran."

Rivalität und Kooperation

"Es ist für uns beide von Vorteil, wenn wir offene und fruchtbare Diskussionen über das Gleichgewicht zwischen den beiden technischen Plattformen führen. Es gibt eine vernünftige und offene Kommunikation zwischen uns, wie wir das empfinden und die Balance sehen. So können wir ein gemeinsames und stimmiges Feedback an die Organisatoren geben, von dem die Serie als Ganzes profitiert."

Die unerwartete Zusammenarbeit geht über die Lobbyarbeit hinaus. Da beide Teams zeitgleich neue Niederlassungen in Deutschland errichten, ist auch praktische Unterstützung denkbar. Diuguid erklärt: "Wir helfen uns gegenseitig, wenn es eng wird, egal ob es um Verbundstoffe oder Klebstoff geht oder was immer wir gerade brauchen."

Aufgrund der intensiven Konkurrenzsituation kann dies jedoch nur eine gewisse Zeit so bleiben. Die steile Lernkurve, die beide mit der neuen Generation der LMDh-Boliden erleben, wird sich mit der Zeit angleichen. Die zusätzliche Komplexität durch das Hybridsystem erfordert, wie Hull es ausdrückt, "zusätzlichen Hirnschmalz", um das Potenzial auszuschöpfen. Beide Teams wechseln ihr Personal zwischen den beiden Programmen durch.

Diuguid ist Teil einer vierköpfigen Führungsstruktur, die beiden Porsche-Penske-Projekten zugeordnet ist. Für ihn ist das wichtig, um die "vielen Überschneidungen" zwischen den beiden Projekten optimal zu nutzen.

"Es ist äußerst wichtig für uns, die vier Autos, die wir auf der ganzen Welt einsetzen, optimal zu nutzen, weil die technischen Spezifikationen so ähnlich sind und die [Michelin-]Reifen die gleichen sind", sagt er. "Jedes Mal, wenn eines dieser Autos läuft, können wir etwas lernen."

Daher zählt jedes Wochenende. Für Diuguid werden die Grad der Rivalität mit Ganassi und der Wunsch, als Sieger hervorzugehen, nicht dadurch geschmälert, dass mehr Akteure am Tisch sitzen und eine BoP involviert ist. Über dieses Thema dürfen die Hersteller aufgrund der Vorschriften ohnehin nicht sprechen.

In der WEC kämpfen beide Teams auf der Strecke gegeneinander, aber hinter den Kulissen zusammen Foto: Marc Fleury

Auch wenn der Kampf nicht so simpel ist wie in der IndyCar-Serie, in der beide Teams das gleiche Dallara-Chassis verwenden und sich nur durch die Wahl des Motorenpartners unterscheiden (Honda für Ganassi, Chevrolet für Penske), sind sich beide Seiten darüber im Klaren, dass es keine Entschuldigung dafür geben kann, nicht das Optimum aus dem jeweiligen Paket herauszuholen.

"Unabhängig von der BoP oder davon, wo man an einem bestimmten Wochenende steht, liegt es immer noch an den Rennteams, die Leistung zu erbringen", sagt Diuguid. "Ich denke, das ist die eine Konstante, die wir von unserem Team und auch von Ganassi erwarten können."

Irgendwie ist es nur passend, dass zwei der besten US-Teams vor Ort sind, um das größte Sportwagenspektakel seit vielen Jahren auf die Beine zu stellen. "Dies ist der absolute Gipfel für die nächsten paar Jahre", sagt Hull. Für die beiden US-Rivalen gilt das umso mehr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.