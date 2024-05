"Performatives Gemälde": BMW zeigt das Art Car für die 24h von Le Mans 2024

Am Dienstagabend wurde im Centre Pompidou in der französischen Hauptstadt Paris das 20. BMW Art Car vorgestellt, das in diesem Jahr bei den 24 Stunden von Le Mans (15./16. Juni) starten wird. Die New Yorker Künstlerin Julie Mehretu hat mit dem BMW M Hybrid V8 ein "performatives Gemälde" geschaffen.

Das diesjährige Art Car, bei dem es sich um den BMW M Hybrid V8 aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) handelt, trägt beim 24h-Rennen in Le Mans die Startnummer 20 und wird von Robin Frijns, Rene Rast und Sheldon van der Linde pilotiert.

"Ich liebe den mutigen Graffiti-Look, den Julie Mehretu für unser Art Car gewählt hat", sagt van der Linde. "Ich bin ein großer Fan abstrakter Kunst und habe versucht, ihren Stil in das Design eines besonderen Helms zu überführen, den ich in Le Mans tragen werde."

"Grundsätzlich ist es eine große Ehre, bei meinem ersten Le-Mans-Start als einer der Fahrer des 20. BMW Art Cars ausgewählt worden zu sein. Wenn das Fahrzeug so schnell und kühn ist, wie es aussieht, dann können wir uns auf ein gutes Wochenende freuen."

Ein Rennwagen als "performatives Gemälde"

"Mir wurde klar, dass sich das ganze Art Car Projekt darum dreht, etwas Neues zu schaffen, erfindungsreich zu sein und Grenzen zu verschieben, um zu sehen, was möglich ist", erklärt Mehretu die Idee hinter ihrem Kunstwerk. "Ich verstehe das Fahrzeug als performatives Gemälde - es ist für die Rennstrecke geschaffen und nicht fürs Museum."

"Mein Art Car entstand in enger Zusammenarbeit mit Motorsport- und Ingenieurteams und es wird erst fertig sein, wenn das Rennen in Le Mans vorbei ist", sagt die international renommierte Künstlerin aus New York. Für die Gestaltung des 20. BMW Art Car überführte sie erstmalig ein zweidimensionales Bildmotiv in eine dreidimensionale Darstellung, mit der es ihr gelang, Dynamik in Form zu bringen.

Als Grundlage diente Mehretu das Farb- und Formenvokabular ihres monumentalen Gemäldes "Everywhen" (2021 - 2023), das derzeit im Rahmen einer großen Retrospektive im Palazzo Grassi in Venedig präsentiert wird und anschließend in die ständige Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) übergehen wird.

"Nicht nur mit Design aufmerksam machen"

"Unser Ziel für das Wochenende lautet, dass der #20 BMW M Hybrid V8 nicht nur durch sein großartiges Design, sondern auch durch seine starke Performance auf der Rennstrecke auf sich aufmerksam macht", sagt BMW-Motorsportchef Andreas Roos. "Robin Frijns, Rene Rast und Sheldon van der Linde sind herausragende Fahrer, die in dieser Saison bereits bewiesen haben, dass sie um Top-Resultate in der Hypercar-Klasse kämpfen können."

Das Design stammt von der Künstlerin Julie Mehretu Foto: BMW

"Wir haben uns bestmöglich auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet und sind fest entschlossen, uns und unsere Fahrzeuge in Top-Form zu präsentieren", glaubt Roos.

Die BMW Art Cars haben im internationalen Rennsport eine lange Tradition. Seit knapp 50 Jahren kooperiert der Münchener Automobilhersteller bei der Gestaltung seiner Rennfahrzeuge mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden die BMW-Rennwagen unter anderem von Alexander Calder (1975), Frank Stella (1976), Roy Lichtenstein (1977), Andy Warhol (1979), Jenny Holzer (1999) oder Jeff Koons (2010) entworfen.

Mit Bildmaterial von BMW.