Pescarolo vor Comeback: WEC-Programm 2024 mit Peugeot geplant

Zweimal hat es Pescarolo Sport, das im Jahr 2000 von Henri Pescarolo gegründete Langstreckenteam, bei den 24 Stunden von Le Mans auf den zweiten Platz geschafft. Seit 2013 sucht man den legendären Namen in der Teilnehmerliste der 24h Le Mans aber vergeblich. Das soll sich 2024 ändern.

Denn Pescarolo Sport hat sich dem Hypercar-Programm von Peugeot angeschlossen. In der WEC-Saison 2024 will man mindestens einen Peugeot 9X8 einsetzen. Das Pescarolo-Programm soll parallel zum offiziellen Peugeot-Werksprogramm laufen. Vorbereitet wird das Auto (oder die Autos) am Standort des Peugeot-Teams in Satory, nahe Paris. Der Einsatz erfolgt über Pescarolo.

Die Bekanntgabe tätigte Pescarolo Sport in dieser Woche via Twitter. Seitens Peugeot wird sie nun bestätigt. "Pescarolo Sport hat uns vor einigen Monaten kontaktiert und nach ein paar Gesprächen hat Pescarolo Sport beschlossen, ein WEC-Programm mit einem Peugeot 9X8 aufzubauen", erklärt ein Peugeot-Sprecher.

"Wir sind sehr stolz, dass sich Pescarolo Sport für unser Hypercar entschieden hat. Das Projekt entwickelt sich sehr schnell mit sorgfältig ausgewählten Partnern und einem erfahrenen Team. Wir werden ihnen einen 9X8 und die notwendige technische Unterstützung zur Verfügung zu stellen und hoffen, dass ihr Programm für 2024 Gestalt annimmt", so der Peugeot-Sprecher.

Involviert in das Projekt ist der ehemalige Pescarolo-Pilot Bruce Jouanny. Er verrät im Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com': "Wir hätten die Bekanntgabe nicht getätigt und die Bestätigung von Jean-Marc Finot (Chef von Peugeot Sport; Anm. d. Red.) nicht erhalten, wenn das Projekt nicht vorankommen würde."

"Wir sind gerade dabei, den größten Teil des Budgets zu finalisieren. Das ist das Ergebnis aus Gesprächen, die seit eineinhalb Jahren geführt werden", so Jouanny.

Unklar ist derzeit noch, ob das Pescarolo-Programm für die WEC-Saison 2024 einen oder sogar zwei Peugeot 9X8 umfassen wird. "Es wäre einfacher, nur ein Auto einzusetzen und das dafür richtig. Andererseits haben wir hohe Ziele", sagt Jouanny.

Wird es für Pescarolo einer oder sogar zwei Peugeot 9X8? Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.