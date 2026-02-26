Peugeot enthüllt auffälliges neues Design für die WEC 2026

Peugeot hat am Donnerstag im renommierten Atelier Vendome in Paris (Frankreich) das Aussehen seines Hypercars für die bevorstehende Saison 2026 der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) mitsamt den 24 Stunden von Le Mans vorgestellt. Das Design zeichnet sich durch eine auffällige schwarz/weiße Farbgebung mit roten Akzenten aus.

Das Schwarz/Weiß der neuen Fahrzeuge wird als "hypergraphisch" bezeichnet. Damit will der französische Hersteller seine "Sprache der Performance" zum Ausdruck bringen und gleichzeitig auf seine Historie anspielen. Gefahren werden die beiden Peugeot 9X8 in der WEC-Saison 2026 von Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire (Startnummer 93) sowie Nick Cassidy, Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne (Startnummer 94).

Mit den Farbstreifen will Peugeot die Geschwindigkeit und ständige Bewegung von Rennwagen sowie den kontinuierlichen Fluss von Millionen wichtiger Datenpunkte symbolisieren, um in der Langstrecken-WM wettbewerbsfähig zu sein. Das Design wird während der WEC-Saison 2026 auch auf den Overalls der Fahrer, der Teamkleidung und weiteren Produkten von Peugeot zu sehen sein.

Peugeot 9X8 für die WEC-Saison 2026 Foto: Peugeot Sport

Laut Peugeot-CEO Alain Favey verdeutlicht das neue Design "eine elegante Verschmelzung von einzigartigem Erbe, Modernität und technologischer Exzellenz. Die Lackierung drückt die Synergie zwischen der Performance des Teams auf der Rennstrecke und bald auch auf der Straße aus".

Der neue Peugeot-Teamchef Emmanuel Esnault fügt hinzu: "Die Präsentation einer neuen Lackierung ist immer ein wichtiger Moment für die Marke und für das Team Peugeot TotalEnergies. Sie symbolisiert den Beginn einer neuen Saison und eine neue Dynamik, die von neuen Ambitionen angetrieben wird, während sie gleichzeitig fest in der Tradition und Identität von Peugeot verwurzelt bleibt."

"Diese Lackierung verkörpert voll und ganz den Geist des Projekts und die enge Verbindung zwischen dem Wettbewerb und der Marke. Sie ist auch eine wertvolle Gelegenheit, unsere Partner zusammenzubringen und diesen wichtigen Moment zu teilen, der die Saison 2026 einläutet. Wir freuen uns darauf, sie beim ersten Saisonrennen in Katar auf der Rennstrecke zu sehen", so Esnault.

Der vom Peugeot-Teamchef angesprochene Auftakt der WEC-Saison 2026 sind am 28. März die 1812 Kilometer von Katar auf dem Lusail International Circuit (WEC-Kalender 2026).