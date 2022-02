Peugeot-Entscheidung über Teilnahme an den 24h von Le Mans fällt bald!

Audio-Player laden

Die 24h von Le Mans 2022 am 11. und 12. Juni rücken immer näher. Damit bleibt Peugeot nicht mehr viel Zeit, eine Entscheidung zu treffen, ob das neue 9X8-Hypercar der Franzosen beim Langstrecken-Klassiker an der Sarthe am Start stehen wird oder nicht. Die Marke möchte in den kommenden zwei Wochen reinen Tisch machen.

Jean-Marc Finot, Motorsportchef der Stellantis-Gruppe, zu der Peugeot gehört, sagt, dass eine Entscheidung getroffen werden würde, bevor die Teilnehmerliste für den wichtigsten Lauf der Langstrecken-WM (WEC) veröffentlicht wird. "Die Starterliste für Le Mans wird Ende Februar oder Anfang März bekanntgegeben, also müssen wir unsere Entscheidung vorher treffen", erklärt Finot.

Eine Richtung, in welche Peugeot tendieren wird, gibt es nicht. Daher ist nicht abzusehen, ob Peugeot bei den 24h von Le Mans starten wird. Den WEC-Saisonauftakt im US-amerikanischen Sebring am 18. März 2022 werden die Franzosen sicher verpassen. "Es ist eine schwierige Entscheidung, weil wir gerne schnellstmöglich Rennen fahren wollen", sagt Finot.

Technik wird eingefroren

Jedoch muss Peugeot mit der Homologierung des Hypercars vorsichtig sein, da das Fahrzeug anschließend für fünf Jahre eingefroren wird. Radikale Änderungen am Design und Konzept sind dann nicht mehr möglich. Ein Fehler bei der Entwicklung würde die Marke also fünf Jahre ins Aus manövrieren, sollte das Auto zu früh homologiert werden.

Peugeot ist mit der Entwicklung des 9X8 zufrieden Foto: Peugeot am 28. Februar oder 1. März 2022 veröffentlicht werden. Peugeot muss wohl bereits an der zweiten Runde in Spa-Francorchamps teilnehmen, wenn die Marke in Le Mans starten möchte. Das Team hat aber sowieso mit einem Einsatz in Belgien geplant, sollte das Auto homologiert werden.

Peugeot-WEC-Technikchef Olivier Jansonnie sagt: "Das haben wir schon immer erklärt: Wenn wir in Le Mans fahren wollen, müssen wir in Spa fahren. Wir verstehen den Sinn dahinter, denn es muss eine Balance of Performance für Le Mans entwickelt werden" Zuletzt hat Peugeot das Hypercar auf dem Kurs Paul Ricard in Le Castellet getestet. Vor der Entscheidung, ob die Franzosen in Le Mans starten werden, soll ein weiterer Test stattfinden.

Entwicklung läuft nach Plan

Kein Heckflügel: Peugeot testet das Auto weiter ohne Pommestheke Foto: Peugeot Sport Entwicklung des 9X8 zufrieden zu sein. Die Daten aus Aragon und Le Castellet lassen das Team positiv auf die Zukunft blicken. "Die Simulationen, die wir durchgeführt haben, und das, was wir bisher [auf der Strecke] gesehen haben, stimmen uns zuversichtlich, wobei wir ein gewisses Maß an Bescheidenheit bewahren", so Jansonnie.

Er fügt hinzu: "Das Wichtigste ist die Zuverlässigkeit: Hier geht es nur darum, die Probleme und Chancen abzuwägen und zu schauen, ob wir sie für Le Mans lösen können." Eine echte Langstrecken-Simulation hat das neue Auto noch nicht hinter sich gebracht, jedoch wurden schon Nachtfahrten absolviert. Peugeot ist bei jedem kleinen Problem sehr vorsichtig gewesen und hat das Auto sofort an die Box geholt.

Mit Bildmaterial von Peugeot.