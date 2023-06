Peugeot nach Quali-Aus enttäuscht: Fortschritte nicht ausreichend

Peugeot gibt Enttäuschung bezüglich der Entwicklungsgeschwindigkeit seines Le-Mans-Hypercars 9X8 zu, nachdem man es nicht in die Hyperpole-Qualifikation bei den 24 Stunden von Le Mans 2023 geschafft hat.

Jean-Marc Finot, Motorsportchef des französischen Herstellers, sagt, dass sich das hauseigene Team Peugeot Sport "verbessert hat, aber nicht genug". Mikkel Jensen und Loic Duval kamen nicht unter die besten Acht, die sich für das abschließende Qualifying qualifiziert haben.

Peugeot wird als einziger der fünf großen Automobilhersteller in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft, der es nicht in die Hyperpole-Session am Donnerstagabend geschafft hat.

"Wir haben uns von Rennen zu Rennen gesteigert, aber noch nicht die Pace erreicht, die wir erwartet haben", sagt Finot. "Wir müssen uns verbessern, um die Spitzengruppe einzuholen."

Jensen belegte im Qualifying am Mittwochabend mit einer Zeit von 3.27.546 Minuten den zehnten Platz und lag damit 2,3 Sekunden hinter dem Ferrari 499P von Antonio Fuoco an der Spitze der Zeitenliste. Duval lag mit 3.27.850 Minuten drei Zehntel hinter seinem Teamkollegen und belegte in der einstündigen Sitzung Platz elf.

Finot betont, dass dies gegenüber dem vergangenen WEC-Rennen in Spa Ende April eine Verbesserung darstellt: "In Spa fehlten uns zwei Sekunden auf zwei Minuten, jetzt sind wir bei zwei Sekunden über dreieinhalb Minuten, wir haben uns also verbessert."

Finot weist auch darauf hin, dass die Konkurrenz zwischen dem ersten freien Training und dem ersten Qualifying allesamt größere Fortschritte erzielt hat als Peugeot: "Unsere Konkurrenten haben einen besseren Job gemacht."

Jensen zeigt sich zufrieden mit seiner Runde, die ihn in die Top 10 brachte. Er fuhr sie auf Reifen, die ihren Peak bereits hinter sich hatten: "Ich habe das Gefühl, dass ich das Beste aus dem Auto herausgeholt habe, aber wir haben die Runde nicht zusammengebracht und unsere Pace nicht zeigen können."

"In meiner besten Runde wurde ich in der Ford-Schikane von einem GT-Auto behindert und in meiner zweitbesten Runde kam die Rote Flagge eine Sekunde vor der Ziellinie. Die erste Runde wäre mit 3.26 Minuten sehr gut gewesen. Ob wir damit die Hyperpole erreicht hätten, weiß ich nicht." Der Cut lag bei 3:26.020 Minuten.

Das Scheitern von Peugeot im Qualifying folgt auf deutliche Fortschritte während des Testtages in Le Mans am vergangenen Sonntag und dem ersten freien Training am Mittwochnachmittag. Sowohl in der Vormittagssitzung des Testtages als auch im ersten Training lag der Peugeot nur sechs Zehntel hinter seiner Bestzeit.

Peugeot war ein großer Nutznießer der in der vergangenen Woche vorgenommenen Änderung der Balance of Performance beim Hypercar. Als einziger der fünf Hauptakteure in der Klasse war er nicht von einer Erhöhung des Mindestgewichts betroffen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.