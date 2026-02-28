Peugeot will mit 9X8 endlich siegen! Was hinter dem Design steckt

Peugeot hat für die FIA WEC-Saison 2026 die Karten auf den Tisch gelegt. Bei der offiziellen Präsentation in Paris enthüllte der französische Hersteller nicht nur eine radikal neue Optik für den 9X8, sondern untermauerte auch den Anspruch, nach den enttäuschenden Vorjahren endlich ganz oben anzugreifen.

Optisch geht Peugeot einmal mehr einen eigenen Weg. Zwar ist dem 9X8 längst ein Heckflügel gewachsen, dafür überraschten die Löwen mit einem komplett neuen Design für die WEC-Saison 2026.

Der neue "Zebra-Look" in Schwarz und Weiß ist weit mehr als nur ein grafisches Experiment. Laut Designchef Matthias Hossann steckt hinter dem Muster eine tiefere Bedeutung: Die Verzerrung der markentypischen drei Krallen soll Dynamik und Geschwindigkeit suggerieren, selbst wenn das Auto steht.

Zudem ist das Farbschema eine Hommage an die digitale Ära des Motorsports. Das Schwarz-Weiß steht symbolisch für die Einsen und Nullen des Binärcodes und damit für die enorme Bedeutung der Datenanalyse. Ein kleiner Farbtupfer in Rot schlägt derweil die Brücke zur Straßentradition: 2026 soll bei Peugeot das Jahr des GTI werden.

"Wenn man sich alle Generationen des 9X8 ansieht, dann begannen wir [in den Jahren 2022 und 2023] mit dem Selenium Grey. Danach hatten wir [ab den 24 Stunden von Le Mans 2023] den sogenannten Demski, der fast schon ein Kunstwerk war. Danach kam [2024 und 2025] das Löwen-Design und dieses Jahr nun dieses", sagt Hossann.

"Tatsächlich ist es mehr als nur eine Lackierung. Für mich ist es fast schon ein Kunstwerk. Meines Erachtens ist das Ziel eines gelungenen Fahrzeugdesigns, zu existieren, visuell präsent zu sein, einen starken visuellen Eindruck zu hinterlassen. Und ich denke, wir haben da etwas Starkes und Einzigartiges geschaffen."

"Jetzt müssen wir liefern": Favey erwartet ersten Sieg

Natürlich gewinnt das Design keine Pokale und WM-Titel. Sportlich blickt Peugeot auf schwierige Jahre zurück. 2025 kam Peugeot (hier die große Analyse der Performance 2025) nur auf den siebten Rang in der Herstellerwertung, lediglich gefolgt von Debütant Aston Martin.

Die Hoffnung ruht langfristig auf weiteren Entwicklungsjokern, kurzfristig muss aber ein besseres BoP-System in Kombination mit dem wahrscheinlich eingeführten Erfolgsballast den Löwen helfen. Die Gründe sind bekannt, der 9X8 ist in seiner Grundkonzeption für ein ganz anderes Reglement gebaut worden.

Umso erstaunlicher ist die Ansage von CEO Alain Favey. Er ist überzeugt, dass der erste Sieg im Bereich des Möglichen liegt: "Wir waren Ende letzten Jahres sehr wettbewerbsfähig. Ein Sieg wäre schon 2025 möglich gewesen, und ich denke, das gilt auch für dieses Jahr", sagt er bei der Präsentation des Designs.

Gelingt mit dem neuen endlich der erste WEC-Sieg? Foto: Peugeot Sport

Der neue Teamchef Emmanuel Esnault schlägt in die gleiche Kerbe, mahnt aber gleichzeitig operative Perfektion an. Auf die Frage, was 2026 zu einer erfolgreichen Saison machen würde, erklärte er: "Wenn wir keine Chancen durch suboptimale Entscheidungen verlieren. Wenn wir das maximale Leistungspotenzial des Autos ausschöpfen."

Dazu will Peugeot auf weitere Set-up-Optimierungen setzen, bevor künftig die ersehnten Zusatz-Joker zum Einsatz gebracht werden könnten: "Es handelt sich also um technische Lösungen, die ich nicht offenlegen werde, da wir sie in den nächsten Tagen testen werden. Wir müssen zunächst sehen, ob sie funktionieren. Ob sie Performance liefern. Und ob sie zuverlässig genug sind, im Rennen eingesetzt zu werden."