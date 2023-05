Porsche 963 nicht als Massenprodukt: Gruppe-C-Zeiten sind vorbei

"Ich will keine zehn Porsche gegen drei andere Marken sehen. Diese Zeiten sind vorbei", sagt Thomas Laudenbach mit Blick auf die Anfänge der Gruppe C, mit der die aktuellen Hypercars gerne verglichen werden. Der Porsche-Motorsportchef will bei den Kundenfahrzeugen seines LMDh-Boliden auf Qualität statt Quantität setzen.

Nicht, dass dieser Ansatz neu wäre. Schon bei der Bekanntgabe des Einstiegs in die Hypercar-/GTP-Klassen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und der IMSA SportsCar Championship hatte Porsche weit über 20 Interessenten für Kundenfahrzeuge.

Schnell stellte sich jedoch heraus, dass bei weitem nicht alle Interessenten in der Lage waren, die immer noch komplexen LMDh-Boliden auch tatsächlich einzusetzen. Auch die heutigen Kundenteams Jota, JDC-Miller und Proton, die auf höchstem Niveau operieren, werden von Porsche unterstützt. Einfach ein Auto wie einen Gruppe-C-962 oder einen GT3 abzugeben, ist mit LMDh-Fahrzeugen nicht möglich.

"Für uns ist es wichtig, Kundenfahrzeuge zu haben. Und ich hoffe, dass sich andere Hersteller anschließen. Das macht unser Leben [als Werksteam] nicht einfacher, aber die Plattform ist stabil. Im Moment sind wir in einer euphorischen Phase, es gibt viele [verschiedene] Autos."

"Aber Hersteller kommen und gehen. Wenn wir eine langfristige Zukunft für diesen Sport haben wollen, ist es gut, Kundenautos zu haben. Deshalb würde ich mich freuen, wenn andere das auch tun würden".

Die große LMDh-Kundeneuphorie ist bei anderen Herstellern bisher ausgeblieben, auch weil es angesichts der vielen Werksengagements kaum noch Teams gibt, die in der Lage wären, Hypercars einzusetzen. Im Gegenteil: Derzeit deutet vieles darauf hin, dass LMH-Boliden in Kundenhand wandern, etwa bei Pescarolo-Peugeot oder Risi-Ferrari.

Premium-Kundensport bei den Hypercars

Porsche kann vorangehen, aber Laudenbach will den Markt nicht überschwemmen. "Wir haben kein Ziel [was die Anzahl der Kundenfahrzeuge betrifft]", betont er. "Das Ziel ist: Wenn wir kein vernünftiges Paket schnüren können, dann machen wir es nicht."

"Wir haben bereits zwei Autos [in der WEC] verkauft. Ich glaube nicht, dass wir mehr als zwei weitere machen können. Dann wären wir schon bei sechs Porsche in der Startaufstellung. Wir reden hier nicht über den Carrera Cup."

Thomas Laudenbach will den Markt nicht mit Porsche 963 überfluten Foto: Porsche AG

Jota und Proton haben vor, für 2024 auf ein zweites Fahrzeug aufzustocken. Dann wären die beiden Boliden ausverkauft. Aber auch darauf will sich Laudenbach nicht festlegen: "Wir haben das nicht in Stein gemeißelt, es hängt davon ab, wie es sich entwickelt, wie das Interesse ist und ob wir es bedienen können".

"Ja, wir können mehr Autos verkaufen, wir haben keine Begrenzung [nach oben]. Aber es gibt nur eine bestimmte Menge, die Sinn macht. Ich will nicht zehn Porsche gegen drei andere Marken sehen. Diese Zeiten sind vorbei. Das ist Vergangenheit."

"Ich möchte kein Kundenauto in der Startaufstellung sehen, das hinterherfährt, weil wir nicht die richtige Unterstützung geben können. Unser Ziel ist es nicht, das Auto zu verkaufen und uns nicht weiter darum zu kümmern."

"Das ist Kundensport auf höchstem Niveau. Wenn wir einen 963 in der Startaufstellung haben, dann wollen wir auch, dass er vernünftig läuft. Autos verkaufen ist einfach. Aber wir wollen den richtigen Service bieten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.