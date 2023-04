Porsche: Erste LMDh-Kundenfahrzeuge an Jota und JDC-Miller ausgeliefert

Die Porsche-Kundenteams Jota und JDC-Miller haben ihre Porsche 963 in Empfang genommen. Nachdem Werksfahrer Matt Campbell am vergangenen Donnerstag einen Shakedown auf der Rennstrecke des Entwicklungszentrums in Weissach absolviert hatte, wurde das Jota-Auto am Freitag dem Team ausgehändigt.

Der für JDC-Miller bestimmte 963 hat Weissach am Montag verlassen und wird am Mittwoch am Flughafen von Chicago an das Team übergeben. Porsche war sowohl für den Transport als auch für die Zollabfertigung des Fahrzeugs verantwortlich.

Porsche ist damit der erste Hypercar-Hersteller in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), der Fahrzeuge an Kunden ausliefert. Der deutsche Automobilhersteller hatte von Beginn des LMDh-Projekts an betont, dass das Fahrzeug nicht nur vom Werksteam Penske, sondern auch von Kunden eingesetzt werden soll.

Im Falle von Jota wird dies bereits an diesem Wochenende (27. bis 29. April) beim 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps der Fall sein. Dort wird das Feld der Hypercars auf 13 Fahrzeuge anwachsen, nachdem auch Cadillac ein zweites Auto im Hinblick auf das 24 Stunden-Rennen von Le Mans im Juni einsetzt.

JDC-Miller plant den ersten Einsatz des Porsche 963 am 14. Mai beim IMSA-Rennen auf der Rennstrecke Laguna Seca.

Nach der Auslieferung der ersten beiden Kundenfahrzeuge baut Porsche nun die beiden Fahrzeuge für Proton. Das deutsche Team will je ein Fahrzeug in der WEC und in der IMSA einsetzen, sodass insgesamt vier Porsche 963 in beiden Meisterschaften an den Start gehen.

Der erste WEC-Start von Proton ist für das Rennen in Monza im Juli geplant. In der IMSA wird das Team nach derzeitigem Stand frühestens im August beim Rennen auf der Road America in Elkhart Lake an den Start gehen.

Nach einem schwierigen Saisonstart hatte Porsche zuletzt in der IMSA-Serie den ersten Sieg mit dem 963 gefeiert. Nick Tandy und Mathieu Jaminet hatten im April das Rennen auf dem Stadtkurs von Long Beach gewonnen.

Mit Bildmaterial von Porsche.