Porsche: Frederic Makowiecki und Nick Tandy komplettieren LMDh-Aufgebot

Audio-Player laden

Porsche hat die letzten beiden Fahrer in seinem Werks-LMDh-Aufgebot bekanntgegeben. Der aktuelle Le-Mans-Sieger Frederic Makowiecki und Nick Tandy komplettieren den zehnköpfigen Kader für die Rückkehr in den Prototypen-Rennsport.

Tandy feiert damit seine Rückkehr in die Porsche-Familie nach zwei Jahren bei Corvette. Der Brite fuhr zwischen 2013 und 2020 zahlreiche Erfolge in Diensten der Zuffenhausener ein, darunter den Gesamtsieg bei den 24h von Le Mans 2015 mit Nico Hülkenberg und Earl Bamber und Klassensiege bei den 24h-Klassikern in Daytona, Spa und am Nürburgring.

"Ich bin sehr glücklich und voller Vorfreude, 2023 für Porsche Penske Motorsport zu starten. Es ist eine große Ehre, im Porsche 963 in den Topklassen anzutreten", erklärt Tandy. "Als ich die Kombination der Namen Porsche und Penske hörte, dauerte es von den ersten Gesprächen bis zu meiner Entscheidung nicht lang."

Makowiecki saß als erster Fahrer im Porsche 963

"Ich hoffe, dass wir die hohen Erwartungen in der GTP- und Hypercar-Klasse in den größten Rennserien erfüllen können. Porsche Motorsport hat meiner Karriere und meinem Leben große Erfolge ermöglicht. Aber das war hoffentlich erst der Anfang. Es ist für mich wie eine Rückkehr nach Hause, wenngleich die vergangenen zwei Jahre mit Corvette sehr schön waren."

Die Nominierung von Makowiecki stellt keine große Überraschung dar. Der routinierte Franzose war von Anfang an ein integraler Bestandteil in der Entwicklung des Porsche 963. Makowiecki war der erste Fahrer, der den LMDh im Simulator und auf der Rennstrecke bewegen durfte.

Aufteilung WEC-IMSA noch unklar

Motorsport-Leiter Thomas Laudenbach ergänzt: "Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr von Nick Tandy und auf das Engagement von Frederic Makowiecki. Bei Nick und Fred wissen wir genau, was wir bekommen: vollen Einsatz, viel Erfahrung und jede Menge Talent."

Zusammen mit Tandy und Makowiecki ist der Porsche-Kader für das Doppel-Programm in der LMDh-Klasse komplett. Schon im Dezember 2021 verkündeten die Zuffenhausener mit Felipe Nasr und Dane Cameron die ersten beiden Fahrer.

Im Rahmen des Goodwood Festival of Speed im Juni 2022 gab Porsche sechs weitere Piloten offiziell bekannt: Andre Lotterer, Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Matt Campbell und Mathieu Jaminet. Wie das Fahrer-Aufgebot aufgeteilt wird, steht noch nicht fest. Sechs Piloten treten für Porsche als Stammfahrer in der WEC an, vier in der IMSA-Serie.

Mit Bildmaterial von LAT.