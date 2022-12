Porsche gibt Fahrerbesetzungen für WEC und IMSA bekannt

Audio-Player laden

Im Rahmen der sogenannten "Night of Champions" hat Porsche am Samstag in Weissach nicht nur die Erfolge dieses Jahres gefeiert, sondern auch einen Ausblick auf die Programme in der Saison 2023 gegeben. Mit Spannung erwartet wurden dabei die genauen Fahrerbesetzungen der LMDh-Autos in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und der IMSA-Serie.

Im IMSA-Team von Porsche-Penske, das von Mooresville aus operiert, werden sich Mathieu Jaminet und Rückkehrer Nick Tandy den Porsche 963 mit der Startnummer 6 teilen. Bei den 24 Stunden von Daytona wird Dane Cameron dritter Pilot auf dem Fahrzeug sein. Das Schwesterauto mit der Startnummer 7 teilen sich Matt Campbell und der früherer Formel-1-Fahrer Felipe Nasr. Dritter Mann in Daytona wird Michael Christensen.

Im WEC-Team, das seinen Standort in Mannheim hat, kommen jeweils drei Fahrer pro Porsche 963 zum Einsatz. In der Startnummer 5 sind Cameron, Christensen und Frederic Makowiecki vorgesehen. Das Schwesterauto mit der Nummer 6 sollen Kevin Estre, Andre Lotterer und Laurens Vanthoor pilotieren.

"Das neue Reglement, das in der WEC und der nordamerikanischen IMSA-Serie in Kraft tritt, hat uns sofort überzeugt", sagt Urs Kuratle, Leiter des LMDh-Projekts bei Porsche. "Wir gehörten im Dezember 2020 zu den ersten Herstellern, die sich dazu bekannt haben. Die Gründung des weltweit operierenden Team Porsche-Penske war ein weiterer wichtiger Meilenstein. Porsche und Penske haben eine sehr erfolgreiche gemeinsame Geschichte. Jetzt wollen wir gemeinsam daran anschließen."

Nach Angaben des Herstellers wurden mit den Porsche 963 in den vergangenen elf Monaten 29.713,8 Test-Kilometer absolviert. Erster Renneinsatz des LMDh-Autos werden die 24 Stunden von Daytona (28. und 29. Januar 2023) sein.

Gianmaria Bruni, Romain Dumas sowie Richard Lietz und Thomas Preining gehören 2023 ebenfalls zum Werksfahrerkader. Details zu ihren Rennprogrammen gab Porsche noch nicht bekannt. Für Preining strebt Porsche aber ebenso wie für Dennis Olsen erneut ein Engagement in der DTM an.

Mit Bildmaterial von Michael L. Levitt / Motorsport Images.