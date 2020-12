Porsche prüft LMDh weiter: Audis Ankündigung ändert nichts

Audi ließ am Montag eine Bombe platzen: Formel-E-Ausstieg, Dakar-Einstieg und Vorbereitung eines LMDh-Engagements. Gerade Letzteres erstaunt: War nicht eigentlich Porsche die Marke, die den Volkswagen-Konzern wieder nach Le Mans bringen sollte?

Ein Porsche-Sprecher versichert gegenüber 'Motorsport.com', dass Audis Vorpreschen mitnichten das Aus der Porsche-Träume bedeute: "Nein, wir sind auf keinen Fall raus."

"Bislang waren wir die einzigen, die sich in einer Form dazu geäußert haben, dass wir Interesse haben. Das sind wir auch nach wie vor. Die Audi-Ankündigung ändert daran nichts."

"Wir begrüßen die LMDh nach wie vor. Wir arbeiten weiter an einem möglichen Konzept und hoffen, dass wir möglichst schnell in eine zweite Phase übergehen können." Das hängt allerdings von einer Vorstandsentscheidung ab - und zwar "im eigenen Haus", also nicht in Wolfsburg.

Im Grund genommen sei man ohnehin weiter als die Kollegen aus Ingolstadt: "Wir sind nach wie vor in der Evaluierungsphase. Im Grunde genommen also das, was Audi jetzt beginnt."

"Wir hoffen noch immer, dass wir so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen können. Ein Engagement bedeutet ja eine lange Vorbereitungszeit mit den Partnern, vor allem beim Chassis, der Anpassung an das einheitliche Hybridsystem und der Wahl des richtigen Antriebs."

Dass Audi sich offen zur LMDh bekennt, zeigt auch, dass der Volkswagen-Konzern die neue Le-Mans-Topklasse nicht blockiert. Ob man aber wie in der Vergangenheit (ALMS, WEC) zwei Marken gegeneinander fahren lassen würde, muss sich erst noch zeigen.

