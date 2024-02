Proton präsentiert Retrodesign: Das ist der Porsche 963 für die WEC 2024

Der Porsche 963 lässt die Herzen von Motorsport-Nostalgikern höher schlagen: Proton hat das Design seines Hypercars für die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2024 vorgestellt. Das rot-weiß-schwarze Kundenauto erinnert an Porsche-Lackierungen aus den 1980er und 1990er Jahren.

Damals wurde der Joest-Porsche in diesen Farben auf beiden Seiten des Atlantiks bei Rennen wie den 24 Stunden von Daytona und den 24 Stunden von Le Mans eingesetzt. FAT sponserte bereits 1994 den Dauer 962 LM, mit dem Yannick Dalmas, Hurley Haywood und Mauro Baldi die 24 Stunden von Le Mans gewannen.

Das Unternehmen existiert in der Form der 1990er Jahre nicht mehr, aber die Marke wurde wiederbelebt, um Veranstaltungen und auch die Automobilkultur zu fördern. Mit dieser wiederbelebten Marke geht Proton in die WEC-Saison 2024, was echte Nostalgie aufkommen lässt.

Proton war bereits am Ende der WEC-Saison 2024 in der WEC und der IMSA unterwegs, damals mit nahezu identischen Weathertec-Designs. In der IMSA wurde das Unternehmen durch Mustang Sampling ersetzt, der Proton-Porsche erstrahlt in den USA also wieder in Gold und Schwarz. In der WEC hat FAT den Platz von Weathertec eingenommen.

Der Fahrerkader für die WEC-Saison 2024 wurde ebenfalls von Proton bekanntgegeben. Neel Jani, Harry Tincknell und Julien Andlauer sind die Fahrer des Teams, wobei nicht klar ist, ob Tincknell alle Rennen bestreiten wird, da es zwei Überschneidungen mit seinem Ford-Programm in der IMSA-GTD gibt. Der Proton-Porsche wird beim Prolog in Doha, wo am 2. März auch der Saisonauftakt stattfindet, erstmals auf der Strecke zu sehen sein.

Mit Bildmaterial von Siegerdesigns.