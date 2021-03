Provisorische Starterliste 24h Le Mans 2021 mit fünf Hypercars

Der ACO hat die provisorische Starterliste für die 24 Stunden von Le Mans bekanntgegeben. Eine Überraschung in der Topklasse konnte der französische Automobilclub für die 89. Ausgabe des Rennens am 21. und 22. August 2021 nicht aus dem Hut zaubern.

Es bleibt bei den fünf Hypercars, die aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) bekannt sind: Die beiden Toyota GR010 Hybrid treffen auf zwei Glickenhaus 007 und den Alpine A480 - einen "Grandfathered"-LMP1 von Oreca, der ursprünglich unter der Bezeichnung Rebellion R13 zwei WEC-Siege 2019/20 eingefahren hat. Nicht dabei ist ByKolles.

Hinzu kommen 25 Fahrzeuge in der LMP2, sieben in der GTE Pro und 24 in der GTE Am. Ins Auge sticht in der LMP2 der Oreca 07 von Risi Competizione. Das bisherige Ferrari-GT-Team aus den USA sattelt in den Prototypenbereich um. Gerade angesichts des bevorstehenden Ferrari-Einstiegs in die Hypercar-Klasse nicht uninteressant ...

Nicht dabei ist hingegen das Team Phoenix Racing, das aus Budgetgründen keine Nennung abgegeben hat.

Oreca dominiert das Spielfeld in der "kleinen" Prototypenklasse, die angesichts der recht wenigen, noch unerprobten Hypercars durchaus wieder eine kleine Chance auf den Gesamtsieg haben wird. Alle Fahrzeuge bis auf zwei sind Oreca 07, teils mit abweichenden Bezeichnungen. Nur noch zwei Ligier JS P217 sind vertreten, Dallara und Multimatic gehen leer aus.

Alle drei IMSA-Stammstarter der GTLM-Kategorie treten auch in der GTE Pro an. Zu den zwei Ferraris von AF Corse und den zwei Manthey-Porsches stoßen damit das Corvette-Werksteam mit zwei C8.R sowie der von Proton Competition eingesetzte Weathertech-Porsche.

Proton wird nicht weniger als vier Autos einsetzen, denn das Team hat auch drei Startplätze in der GTE Am ergattert. Ebenfalls vier Fahrzeuge gibt es von AF Corse, die aber noch weitere Ferrari 488 GTE Am betreuen. Rinaldi Racing wird erstmals mit einem Ferrari nach Le Mans gehen.

Erstmals seit 2016 wird auch wieder ein Fahrzeug in der Innovationsklasse (ehemals Garage 56) antreten: Die Association SRT41 von Frederic Sausset wird mit zwei körperlich beeinträchtigten Fahrern auf einem Oreca 07 ins Rennen gehen.

Der Name Takuma Aoki dürfte einigen Motorrad-Fans noch ein Begriff sein; der Bruder von Nobuatsu und Haruchika Aoki bestritt 1997 die Weltmeisterschaft in der 500er-Klasse und wurde Fünfter. Ein Jahr später hatte er einen schweren Unfall, seitdem er von der Hüfte abwärts gelähmt ist.

Dem aufmerksamen Beobachter wird außerdem auffallen, dass die Startnummernbereiche für die einzelnen Klassen aufgehoben worden sind. Startnummern können nun durch alle Klassen hindurch individuell gebucht werden, erstmals auch in dreistelliger Form. Eine Reserveliste wird es erst Ende März geben.

Starterliste 24h Le Mans 2021, Stand 9. März

fett = WEC-Stammteams

# Team Fahrzeug Fahrer Hypercar - 5 Starter 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley 36 Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson Andre Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Gustavo Menezes TBA TBA 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe

TBA TBA LMP2 - 25 Starter 1 Richard Mille Racing Oreca 07-Gibson Sophia Flörsch Tatiana Calderon Beitske Visser 17 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Kyle Tilley Dwight Merriman Ryan Dalziel 20 High Class Racing

Oreca 07-Gibson Dennis Andersen Jan Magnussen TBA 21 DragonSpeed

Oreca 07-Gibson Ben Hanley Henrik Hedman Juan Pablo Montoya 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Fabio Scherer 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Paul di Resta TBA TBA 24 PR1/Mathiasen Motorsports Oreca 07-Gibson Patrick Kelly TBA TBA 25 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson John Falb Pietro Fittipaldi Rui Andrade 26 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson Roman Rusinov Franco Colapinto TBA 28 JOTA Oreca 07-Gibson Stoffel Vandoorne Sean Gelael Tom Blomqvist 29 Racing Team Nederland Oreca 07-Gibson Giedo van der Garde Job van Uitert Frits van Eerd 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson Tristan Gommendy Memo Rojas Rene Binder 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Robin Frijns Charles Milesi Ferdinand Habsburg 32 United Autosports Oreca 07-Gibson Nico Jamin TBA TBA 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Renger van der Zande Alex Brundle 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson 39 Graff Oreca 07-Gibson Vincent Capillaire TBA TBA 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Robert Kubica Louis Deletraz Yifei Ye 44 ARC Bratislava Ligier JS P217-Gibson Miro Konopka TBA TBA 48 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet 49 High Class Racing Oreca 07-Gibson Anders Fjordbach

TBA

TBA 65 Panis Racing

Oreca 07-Gibson Julien Canal TBA TBA 70 Realteam Racing

Oreca 07-Gibson Loic Duval Norman Nato Esteban Garcia 74 Ligier JS P217-Gibson Narain Karthikeyan Arjun Maini TBA 82 Risi Competizione Oreca 07-Gibson Ryan Cullen Oliver Jarvis TBA GTE Pro - 7 Starter 51 AF Corse Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi TBA 52 AF Corse

Ferrari 488 GTE Daniel Serra Miguel Molina TBA 63 Corvette Racing Corvette C8.R Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg 64 Corvette Racing Corvette C8.R Nick Tandy Tommy Milner Alexander Sims 79 WeatherTech Racing

Porsche 911 RSR-19 Cooper MacNeil TBA TBA 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz TBA 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Neel Jani Kevin Estre TBA GTE Am - 24 Starter 18 Absolute Racing Porsche 911 RSR-19 Andrew Haryanto Alessio Picariello TBA 33 TF Sport Aston Martin Vantage GTE Ben Keating

Felipe Fraga Dylan Pereira 46 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Dennis Olsen TBA TBA 47 Cetilar Racing Ferrari 488 GTE Roberto Lacorte TBA TBA 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 55 Spirit of Race

Ferrari 488 GTE Duncan Cameron Matt Griffin Aaron Scott 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Matteo Cairoli Egidio Perfetti TBA 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Takeshi Kimura TBA TBA 60 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni

Paolo Ruberti Raffaele Giammaria 66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Thomas Neubauer TBA TBA 69 Herberth Motorsport Ferrari 488 GTE Alfred Renauer TBA TBA 71 Inception Racing Ferrari 488 GTE Brendon Iribe Ollie Millroy TBA 72 HubAuto Racing Porsche 911 RSR-19 Liam Talbot TBA TBA 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell 80 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Andrea Piccini Matteo Cressoni Rino Mastronardi 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Ben Barker TBA 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Julien Andlauer TBA TBA 95 TF Sport Aston Martin Vantage John Hartshorne TBA TBA 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana TBA TBA 99 Proton Competition Porsche 911 RSR Pat Long TBA TBA 388 Rinaldi Racing

Ferrari 488 GTE Pierre Ehret TBA TBA 777 D'station Racing

Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson Innovation 84 Association SRT41 Oreca 07-Gibson Takuma Aoki Nigel Bailly TBA

