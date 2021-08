Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier vor Hypercar-Test in Bahrain

Der siebenmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier scheint im November am Rookie-Test der Langstrecken-WM (WEC) teilnehmen zu dürfen. Der Franzose, der davon träumt, eines Tages bei den 24h von Le Mans zu starten, könnte dort das Hypercar von Toyota testen. Der 37-Jährige hat zwar kaum Informationen verraten, doch es wird davon ausgegangen, dass er im GR010 Hybrid Platz nehmen wird.

Von Toyota gibt es noch keine Bestätigung. Die Japaner sprechen nur davon, an eine Möglichkeit für Ogier am 7. November in Bahrain zu arbeiten. Der Rookie-Test findet einen Tag nach dem WEC-Finale statt. Toyota-Technikchef Pascal Vasselon sagt: "Wir erwägen, ihn beim Rookie-Test einzusetzen."

"Wir sind kurz vor der Bestätigung, aber es ist noch nicht vollends entschieden", so Vasselon weiter. Ogier hat das LMP1-Auto von Toyota bereits im vergangenen Sommer im Simulator getestet und in der virtuellen Welt einige Runden gedreht. Aktuell arbeitet der Franzose an seinem Programm für das Jahr 2022, in dem er nicht mehr als Vollzeitfahrer in der Rallye-WM (WRC) starten wird.

Der Rookie-Test findet direkt nach dem WEC-Finale statt Foto: Toyota

Das Rallye-Ass verfügt über kaum Rundkurs-Erfahrung und hat bisher nur eine Handvoll Rennen bestritten. Dazu gehören Läufe in der DTM, Porsche Supercup und im GT-Sport. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ogier kommendes Jahr ein Vollzeit-Cockpit bei Toyota erhält, gilt als gering. Außerdem steht noch nicht fest, ob Toyota in Zukunft für Le Mans ein zusätzliches Auto einsetzen wird.

