Reifen delaminiert! Jota hätte Le-Mans-Sieg fast verloren

Jota hat erstmals seit 2017 wieder einen LMP2-Sieg bei den 24h von Le Mans errungen. Jedoch stand der erste Platz aufgrund eines delaminierenden Reifens auf der Kippe. Antonio Felix da Costa, Will Stevens und Roberto Gonzalez führten alle bis auf elf Runden an und sicherten sich bei der 2022er-Ausgabe den LMP2-Sieg.

Bis zum Sonntagmorgen hatte das Team in der Klasse alles im Griff, jedoch machte sich dann der Reifenverschleiß bemerkbar. Sowohl das Sieger- als auch das Schwesterauto von Jonathan Aberdein, Oliver Rasmussen und Ed Jones gerieten wegen delaminierten Reifen in Gefahr. Da Costa war auf seinem dritten von vier geplanten Stints unterwegs, als sich die Pneus auflösten.

"Ich habe dem Team im letzten Sektor gesagt, dass sich der Reifen merkwürdig anfühlt", so der Portugiese. "Sie haben mir gesagt: 'Du musst draußen bleiben, es ist kein Fahrer für den Wechsel bereit.' Ich durfte nicht mehr Zeit im Auto verbringen und musste das Cockpit verlassen."

Da Costa machte seinem Team im Funk klar, dass sich seine Reifen gerade auflösen, weshalb Gonzales innerhalb von 20 Sekunden bereit war, das LMP2-Auto zu übernehmen. Im letzten Moment lenkte Da Costa seinen Jota-Boliden an die Box, um die Reifen wechseln zu lassen und das Auto an Gonzales zu übergeben. "Da hatten wir Glück", so da Costa.

"Unsere linken Vorderreifen lösten sich bei uns und unserem Schwesterauto auf", erklärt der Portugiese. "An meinem Auto waren es zwei Reifen, gleiches gilt für das andere Auto. Es war nicht einfach, das unter Kontrolle zu halten." Jota schaffte es auf Platz eins ins Ziel, was da Costa mächtig freut: "Le Mans wählt einen aus. Ich habe geweint wie ein Baby!"

