Rene Rast hat ersten Test im BMW M Hybrid V8 absolviert

Noch ist er an Audi gebunden, doch das Jahr 2023 wirft schon seine Schatten voraus: Der dreifache DTM-Champion Rene Rast hat bereits erste Runden im BMW M Hybrid V8 absolviert. Das gab der Autobauer aus München in einer Pressemitteilung bekannt.

Demnach war Rast einer von bisher zehn Fahrern, die im LMDh-Prototypen aus dem Hause BMW Platz nehmen durften. Die anderen Piloten am Steuer des BMW M Hybrid V8: Connor De Phillippi, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann, Augusto Farfus, Nick Yelloly, Philipp Eng, Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen.

Der BMW-LMDh rückte bisher auf Strecken in Italien und Spanien für Testfahrten aus. Zuletzt war man fünf Tage lang in Barcelona unterwegs. Das war jedoch noch vor der Bekanntgabe von Rasts Verpflichtung. "Ich bin schon einige Kilometer gefahren. Das war erst kürzlich in Aragon", sagt Rast zur internationalen Edition von 'Motorsport.com'.

"Zum Glück hat Audi uns das ermöglicht. Natürlich kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, was die Eindrücke angeht. Das Auto befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase, aber es fühlte sich großartig an. Ich denke, wir können viel von dem Projekt erwarten."

BMW M Hybrid V8 testet ab September in den USA

Neben seinem Programm bei BMW wird der 35-Jährige auch die kommende Formel-E-Saison für McLaren bestreiten. Bislang ging es bei den Tests darum, Kinderkrankheiten des LMDh-Prototypen auszusortieren. "Die ersten Testwochen für den BMW M Hybrid V8 sind gut gelaufen", blickt Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport, zurück.

"Wir konnten schon viele Kilometer abspulen, dabei erste Schwächen, die bei einem neuen Fahrzeug vollkommen normal sind, aufdecken und zum Teil bereits beheben. Darüber hinaus war uns wichtig, das Feedback von möglichst vielen Fahrern einzuholen, um früh ein gutes Bild vom Fahrverhalten unseres Prototyps zu bekommen."

"Deren Rückmeldung ist in dieser frühen Phase bisher sehr positiv - alle sind begeistert von dem Potenzial, das unser LMDh-Fahrzeug bereits jetzt andeutet. Bei den Europa-Tests haben wir eine gute Basis gelegt. Nun geht es in den USA in die nächste intensive Entwicklungsphase."

Für BMW M Motorsport und das BMW-M-Team-RLL geht die Testarbeit im September auf verschiedenen Strecken in Amerika weiter. Das Renndesign wird am 22. September bei einem Event im Peterson Museum in Los Angeles präsentiert.

Mit Bildmaterial von BMW.