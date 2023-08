Rollout in Imola: LMDh-Auto Lamborghini SC63 geht auf die Strecke

Der Lamborghini SC63 hat seine ersten Runden auf der Rennstrecke gedreht. Am Donnerstag (10. August) absolvierten der italienische Hersteller und das Werksteam Iron Lynx auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola ein Rollout mit dem LMDh-Fahrzeug, das ab 2024 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) zum Einsatz kommen soll.

Um 9:08 Uhr wurde der 3,8-Liter-Twinturbo-V8-Motor des Boliden erstmals gestartet, kurz darauf verließ der SC63 mit Werksfahrer Andrea Caldarelli am Steuer erstmals die Boxengasse. Nach einer Checkrunde kehrte er an die Box zurück, um wenige Minuten später erneut auf die Strecke zu gehen.

Das Auto präsentierte sich beim Rollout in Imola in einem schwarzen, unlackierten Carbonkleid, das lediglich mit den Logos einiger Partner, der Startnummer 63 und dem Schriftzug des Einsatzteams Iron Lynx verziert war.

Im Vergleich zu dem Auto, das im Juli beim Goodwood Festival of Speed vorgestellt wurde, weist das heute in Imola gefahrene Auto einige Änderungen auf. So gibt es vier Streifen auf dem Cockpitdach vor dem Lufteinlass auf der Motorhaube und eine andere zentrale Befestigung der Heckklappe.

Lamborghini will den SC63 in den kommenden Tagen in Imola weiter testen. Neben Calderelli könnten auch DTM-Pilot Mirko Bortolotti und Ex-Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat zum Einsatz kommen.

Romain Grosjean, den Lamborghini ebenfalls als Werksfahrer für das LMDh-Programm bestätigt hatte, weilt aufgrund seines Engagements in der IndyCar-Serie noch in den USA.

Der Fahrerkader von Lamborghini wird noch um zwei weitere Piloten ergänzt. Nach Informationen der italienischen Ausgabe von 'Motorsport.com' werden Raffaele Marciello die besten Chancen eingeräumt. Eine offizielle Bestätigung des Italieners soll es aber erst Ende des Jahres geben, wenn Marciello alle Rennen für seinen aktuellen Arbeitgeber Mercedes-AMG absolviert hat.

Mit Bildmaterial von Davide Cavazza.