Sofortiges Karriereende! Paul Dalla Lana kehrt WEC den Rücken

Überraschendes Karriereende mitten in der Saison: Der Kanadier Paul Dalla Lana hängt mit sofortiger Wirkung seinen Helm an den Nagel. Bereits bei den 6 Stunden von Spa-Francorchamps an diesem Wochenende wird er nicht mehr in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start gehen. Seinen Platz übernimmt das bisherige IMSA-Team Heart of Racing.

Der 57-Jährige hatte noch die ersten beiden Rennen der WEC-Saison 2023 zusammen mit Axcil Jefferies und Nicki Thiim auf einem Aston Martin Vantage AMR bestritten. Er begründet seinen Rücktritt damit, sich auf seine geschäftlichen Verpflichtungen konzentrieren zu wollen. Ob die mangelnde Konkurrenzfähigkeit des Aston Martin Vantage AMR im bisherigen Saisonverlauf etwas mit dieser Entscheidung zu tun hat, ist unklar.

Dalla Lana hat in seiner zehnjährigen WEC-Karriere seit 2013 bei 69 Starts 17 Klassensiege eingefahren und ist damit der zweiterfolgreichste Fahrer der LMGTE-Am-Kategorie hinter Pedro Lamy, mit dem er zahlreiche gemeinsame Siege feierte.

2017 krönte er sich zum Meister der GTE Am. 2015 war er in Le Mans auf dem Weg zum Klassensieg, rutschte aber kurz vor Schluss ins Kiesbett. Sein bestes Ergebnis an der Sarthe ist ein dritter Platz mit Thiim und David Pittard im Jahr 2022.

Dalla Lana fehlt die Zeit

"Mit Aston Martin zu fahren, in Le Mans zu starten und einen Weltmeistertitel zu gewinnen, war eines der größten Abenteuer meines Lebens und hat mir so viele schöne Erinnerungen beschert, die ich für den Rest meines Lebens in Ehren halten werde", sagt er.

"Irgendwann musste mit dem Rennsport einfach Schluss sein. Das hat sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Es wurde immer schwieriger, genug Zeit zu finden, um sich richtig vorzubereiten und auf höchstem Niveau zu fahren. In einer Weltmeisterschaft muss man alles in die Waagschale werfen."

Im Laufe seiner Karriere fuhr Dalla Lana die GTE-Version des Aston Martin V8 Vantage mit Saugmotor, die GT3-Version mit V12-Motor und zuletzt die zweite GTE-Generation des Aston Martin Vantage mit V8-Turbomotor. Neben den WEC-Rennen nahm er auch an den 24 Stunden von Daytona und den 12 Stunden von Sebring der IMSA SportsCar Championship teil.

"Die ganze Reise hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin dankbar, dass ich das alles zusammen mit Aston Martin machen konnte. Danke an alle Fans, die uns in all den Jahren die Daumen gedrückt haben, und Aston Martin alles Gute für die Zukunft. Ich werde es definitiv vermissen."

Nachfolge schnell geregelt

Der Nachfolger für den von Prodrive eingesetzten Aston Martin #98 ist bereits gefunden. Das aus der IMSA bekannte Team Heart of Racing wird den Platz einnehmen. Das Fahrzeug wird weiterhin unter dem Namen "NorthWest AMR" mit der Startnummer 98 eingesetzt, allerdings mit neuen Fahrern: Ian James, Alex Riberas und Daniel Mancinelli.

Das Team war im vergangenen Jahr mit Roman de Angelis IMSA-Meister der GTD-Kategorie. Bei den diesjährigen 24 Stunden von Daytona kam ein weiterer Klassensieg hinzu - de Angelis, James, Darren Turner und Marco Sörensen beendeten das Rennen sensationell vor dem Sieger der GTD-Pro-Klasse und feierten damit den inoffiziellen GT3-Gesamtsieg.

"Das Team Heart of Racing hat schon seit einiger Zeit Ambitionen, an den 24 Stunden von Le Mans und der Langstrecken-Weltmeisterschaft teilzunehmen", sagt James. "Wir sind sehr ehrgeizig. Die WEC in den letzten drei Jahren in unser Programm aufzunehmen, ist eine Ehre. Und das Doppel [mit Siegen] in Daytona und Le Mans anzustreben, ist wirklich aufregend."

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Paul alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Ich danke ihm auch dafür, dass wir seinen Platz für den Rest der Saison übernehmen dürfen. Wir werden in Spa eine Feuertaufe erleben, aber ich hoffe, dass wir die Geschichte der #98 erfolgreich weiterschreiben können."

Die #98 wurde über die Jahre zur festen WEC-Institution Foto: LAT

Verbunden durchs Gesundheitswesen

Paul Dalla Lana ist Gründer des NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust, eines Immobilienfonds mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 1,37 Milliarden Euro, der mehrere medizinische Gebäude in Kanada besitzt und verwaltet. Während der Fonds bisher gut gelaufen ist und auch die Corona-Krise gut überstanden hat, musste er seit dem Spätsommer 2022 deutliche Verluste hinnehmen.

Dalla Lana spendete unter anderem 20 Millionen kanadische Dollar (13,4 Millionen Euro) für die Wiederaufnahme des Lehrbetriebs am Hygiene-Institut der Universität Toronto im Jahr 2008 und zehn Jahre später noch einmal die gleiche Summe. Das Institut heißt seit 2008 "Dalla Lana School of Public Health".

Während seiner aktiven Zeit entstand der Dokumentarfilm "The Gentleman Driver", der erfolgreiche Geschäftsleute bei ihren Abenteuern im Motorsport begleitet.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Heart of Racing engagiert sich ebenfalls im Gesundheitswesen und sammelt Spenden für Kinderkrankenhäuser in den USA, unter anderem in Seattle. Nach eigenen Angaben hat das Team bisher mehr als zehn Millionen US-Dollar an Geldspenden gesammelt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.