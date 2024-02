Starterliste 24h Le Mans 2024: 23 Hypercars in Mick Schumachers Klasse

Der ACO hat die Teilnehmerliste für die 24 Stunden von Le Mans veröffentlicht. Mick Schumacher trifft dabei auf 22 Gegner in der Hypercar-Klasse (plus ein weiterer Kandidat auf der Warteliste). Mit Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Isotta Fraschini, Lamborghini, Peugeot, Porsche und Toyota gehen neun Hersteller in der Königsklasse ins Rennen. So viele Gesamtsiegkandidaten hat es zuletzt 1991 gegeben.

Zu den 19 Hypercars, die in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) gemeldet sind, gesellen sich zwei weitere Cadillac V-Series.R, ein zusätzlicher Werks-Porsche 963 und ein zweiter Lamborghini SC63. Ein weiterer Proton-Porsche für die Hypercar-Klasse steht auf Platz eins der Reserveliste. Wie schon in der WEC ist Vanwall auch auf der Le-Mans-Starterliste nicht vertreten.

Wie im Vorjahr sorgen Chip Ganassi Racing und Action Express Racing für Verstärkung im Hypercar-Feld, die beide aus der IMSA SportsCar Championship kommen. Mit Sebastien Bourdais, Renger van Zande und Scott Dixon ist der Ganassi-Cadillac #3 mit reichlich Erfahrung gesegnet. Jack Aitken und der amtierende IMSA-Champion Luis Felipe "Pipo" Derani sind in der #311 bei Action Express gesetzt.

Das Penske-Team verstärkt mit einem dritten Porsche 963 das Werksaufgebot von Porsche. Mathieu Jaminet ist als Fahrer gesetzt, für die weiteren Plätze kommt der gesamte IMSA-Kader von Porsche Penske Motorsport in Frage.

Lamborghini Iron Lynx schickt seine IMSA-Piloten Matteo Cairoli, Romain Grosjean und Andrea Caldarelli in der #19 ins Rennen, die die etablierte #63 unterstützen. Lamborghini verwendet hier seine klassischen Startnummern, die das Firmengründungsjahr 1963 repräsentieren.

Die meisten Augen in Deutschland werden auf Mick Schumacher gerichtet sein, der gemeinsam mit Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere im Alpine #36 des Teams Signatech an den Start gehen wird. Alpine zählt zu den vier Debütanten in der Hypercar-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans 2024.

Alpine, BMW und Lamborghini debütieren mit LMDh-Autos in der Hypercar-Kategorie. Mit Isotta Fraschini bringt ein vierter Debütant einen LMH-Boliden. (Alle Abkürzungen im Langstrecken-ABC erklärt!)

Die Titelverteidiger James Calado, Alessandro Pier Guidi und Antonio Giovinazzi sind wieder im AF-Corse-Ferrari #51 gemeldet. AF Corse bringt zwei werksunterstützte und einen privat eingesetzten Ferrari 499P an den Start.

Schärfster Herausforderer wird Toyota Gazoo Racing sein, die mit ihren zwei Toyota GR010 Hybrid antreten. Peugeot schlägt mit zwei runderneuerten 9X8 auf. Hinzu gesellen sich drei privat eingesetzt Porsche 963, zwei davon von Jota Sport und einer von Proton Competition.

Zu den 23 Hypercars gesellen sich 16 LMP2-Boliden. Der Klasse, die in der WEC 2024 aufgrund des großen Hypercar-Andrangs nicht mehr ausgeschrieben ist, wurden im Vorfeld 15 Startplätze reserviert. Die Teilnehmer stammen größtenteils aus der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) und der IMSA, wo es noch eine LMP2-Klasse im Feld gibt. Sechs der 16 Fahrzeuge starten in der Subkategorie LMP2 Pro-Am.

Die LMGT3 ist wie die Hypercars mit 23 Autos äußerst voll. 18 Teilnehmer sind als WEC-Starter gesetzt. Zu diesen stößt ein dritter Ford Mustang GT3 von Proton Competition, der 2024 in der ELMS eingesetzt wird. Interessant: Der ursprünglich als Fahrer zurückgetretene Teamchef Christian Ried ist auf dem Fahrzeug gemeldet.

Inception Racing gesellt sich zu United Autosports in der McLaren-Fraktion, womit drei 720 GT3 an den Start gehen. Bredan Iribe, Frederik Schandorff und Ollie Millroy gehen mit der IMSA-Einladung an den Start.

Hinzu kommen noch drei Ferrari 296 GT3, die allesamt in der ELMS 2024 an den Start gehen. Diese kommen von JMW Motorsport, Spirit of Race und GR Racing.

Die Reserveliste umfasst sieben Autos. Ganz oben steht ein zweiter Porsche 963 von Proton Competition mit Gianmaria Bruni als Fahrer. Es handelt sich um das IMSA-Fahrzeug des Teams. Zudem stehen drei weitere LMP2-Oreca und drei LMGT3-Fahrzeuge parat, falls ein Fahrzeug aus der allgemeinen Starterliste herausfällt.

Teilnehmerliste 24h Le Mans 2024

fett = WEC-Teilnehmer

# Team Fahrzeug Fahrer Hypercar - 23 Starter 2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Earl Bamber Alex Lynn Alex Palou 3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon 4 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Mathieu Jaminet TBA TBA 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Matt Campbell Michael Christensen Frederic Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Antonio Serravalle Jean-Karl Vernay Carl Wattana Bennett 12 Hertz Team JOTA Porsche 963 Will Stevens Norman Nato Callum Ilott 15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann 19 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63 Romain Grosjean Andrea Caldarelli Matteo Cairoli 20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 Sheldon van der Linde Robin Frijns Rene Rast 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi 36 Alpine Endurance Team Alpine A424 Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere Mick Schumacher 38 Hertz Team JOTA Porsche 963 Oliver Rasmussen Jenson Button Phil Hanson 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63 Mirko Bortolotti Daniil Kvyat Edoardo Mortara 83 AF Corse Ferrari 499P Robert Kubica Robert Shwartzman Yifei Ye 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Jean-Eric Vergne TBA TBA 94 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Stoffel Vandoorne TBA

TBA 99 Proton Competition Neel Jani Harry Tincknell Julien Andlauer 311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R Pipo Derani Jack Aitken TBA LMP2 - 16 Starter Kursiv: Pro/Am 9 Proton Competition Oreca 07-Gibson Jonas Ried TBA

TBA 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen Gabriel Aubry Stephane Richelmi 14 AO by TF Oreca 07-Gibson PJ Hyett Louis Deletraz TBA 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Filipe Albuquerque TBA

TBA 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Ben Keating Nicolas Pino Ben Hanley 24 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Albert Costa TBA

TBA 25 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson Mathias Kaiser Olli Caldwell TBA 28 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Job van Uitert Reshad de Gurus 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson Jean-Baptiste Simmenauer James Allen TBA 33 DKR Engineering Oreca 07-Gibson Alexander Mattschull TBA

TBA 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Tom Dillmann TBA 37 Cool Racing Oreca 07-Gibson Lorenzo Fluxa Malthe Jakobsen Ritomo Miyata 45 Crowdstrike by APR Oreca 07-Gibson George Kurtz Colin Braun TBA 47 Cool Racing Oreca 07-Gibson Naveen Rao Matthew Bell Frederik Vesti 65 Panis Racing Oreca 07-Gibson Manuel Maldonado TBA

TBA 183 AF Corse Oreca 07-Gibson Francois Perrodo Ben Barnicoat Nicolas Varrone LMGT3 - 23 Starter 27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas 31 Team WRT BMW M4 GT3 Augusto Farfus Darren Leung Sean Gelael 44 Proton Competition Ford Mustang GT3 Christian Ried TBA

TBA 46 Team WRT BMW M4 GT3 Valentino Rossi Ahmad Al Marthy Maxime Martin 54 Vista AF Corse Ferrari 296 GT3 Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon 55 Vista AF Corse Ferrari 296 GT3 Francois Heriau Simon Mann Alessio Rovera 59 United Autosports McLaren 720S GT3 Gregoire Saucy

James Cottingham Nicolas Costa 60 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera 66 JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 Giacomo Petrobelli TBA

TBA 70 Inception Racing McLaren 720S GT3 Evo Brendan Iribe Ollie Millroy Frederik Schandorff 77 Proton Competition Ford Mustang GT3 Ben Barker Ryan Hardwick Zacharie Robichon 78 Akkodis ASP Team Lexus RC F GT3 Kelvin van der Linde Timur Boguslavskiy Arnold Robin 81 TF Sport Corvette Z06 GT3.R Charlie Eastwood Rui Andrade Tom Van Rompuy 82 TF Sport Corvette Z06 GT3.R Daniel Juncadella Hiroshi Koizumi Sebastien Baud 85 Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Doriane Pin Sarah Bovy Michelle Gatting 86 GR Racing

Ferrari 296 GT3 Michael Wainwright TBA

TBA 87 Akkodis ASP Team Lexus RC F GT3 Jose Maria Lopez Takeshi Kimura Esteban Masson 88 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen 91 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R Richard Lietz Morris Schuring Yasser Shahin 92 Manthey PureRXcing Porsche 911 GT3 R Aliaksandr Malykhin Joel Sturm Klaus Bachler 95 United Autosports McLaren 720S GT3 Marino Sato Hiroshi Hamaguchi TBA 155 Spirit of Race Ferrari 296 GT3 Duncan Cameron Matthew Griffin David Perel 777 D'station Racing Aston Martin Vantage GT3 Satoshi Hoshino Marco Sorsensen Erwan Bastard

Reserveliste

# Klasse TEAM Fahrzeug 79 Hypercar Proton Competition Porsche 963 43 LMP2 Inter Europol Competiton Oreca 07-Gibson 72 LMGT3 Racing Spirit of LeMan Aston Martin Vantage GT3 74 LMGT3 Kessel Racing Ferrari 296 GT3 52 LMGT3 Formula Racing Ferrari 296 GT3 29 LMP2 Richard Mille by TDS Oreca 07-Gibson 41 LMP2 StaySail Motorsport Oreca 07-Gibson

