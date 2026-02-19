Starterliste 24h Le Mans 2026: Hypercar-Feld schrumpft auf 18 Autos
Volles Feld, aber weniger Autos in der Top-Klasse: So sieht das Feld für die 24 Stunden von Le Mans 2026 in Hypercar, LMP2 und LMGT3 aus
Hypercars bei den 24 Stunden von Le Mans (Symbolbild)
Foto: Alexander Trienitz
Die Neueinsteiger Genesis können den Rückzug von Porsche nicht kompensieren: Das Teilnehmerfeld in der Hypercar-Klasse der 24 Stunden von Le Mans 2026 (10. bis 14. Juni) schrumpft im Vergleich zum Vorjahr erneut, ist mit 18 Fahrzeugen aber immer noch stark besetzt. Das geht aus der offiziellen Teilnehmerliste hervor, die vom Veranstalter ACO am 19. Februar 2026 veröffentlicht wurde.
In der Hypercar-Klasse entspricht das Teilnehmerfeld fast vollständig dem der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Einziger Starter aus der IMSA-Meisterschaft ist der Cadillac von Wayne Taylor Racing. Die Action-Express-Mannschaft tritt hingegen in diesem Jahr nicht mehr an.
Porsche ist nach dem Rückzug aus der WEC auch in Le Mans nicht mehr in der Hypercar-Klasse vertreten, obwohl der Werksmannschaft von Penske nach dem Gewinn des IMSA-Titels ein Startplatz zugestanden hätte. Auch der privat eingesetzte Porsche 963 des Proton-Teams fährt nicht mehr in Le Mans.
Neu im Hypercar-Feld sind die beiden Genesis GMR-001, die 2026 auch erstmals in der WEC antreten. Für die Hyundai-Submarke greift unter anderem der dreimalige Le-Mans-Sieger Andre Lotterer ins Lenkrad. Weitere Hypercar-Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum sind Rene Rast (BMW) und Ferdinand Habsburg (Alpine).
Der Schwund von drei Hypercars wird durch zusätzliche Starter in den anderen Klassen kompensiert, sodass das Feld mit 62 Teilenehmern erneut voll gefüllt ist. In der LMP2 gehen 19 Fahrzeuge an den Start, zwei mehr als im vergangenen Jahr. Wie in den vergangenen Jahren ausschließlich mit Chassis von Oreca.
Mit 25 Teilnehmern, einem mehr als im vergangenen Jahr, ist die LMGT3 erneut die stärkste Klasse. Zu den 18 WEC-Teilnehmern gesellen sich sieben weitere Fahrzeuge von Corvette, Ferrari (darunter zwei 296 LMGT3 Evo der Schweizer Kessel-Mannschaft), Aston Martin und Mercedes-AMG. Auf der Reserveliste befinden sich weitere neun Teilnehmer: Fünf aus der LMP2 und vier aus der LMGT3.
Starterfeld 24h Le Mans 2026
|#
|Team
|AUTO
|FAHRER
|
HYPERCAR - 18 Autos
|007
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Harry Tincknell
Tom Gamble
Ross Gunn
|009
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Alex Riberas
Marco Sörensen
Roman de Angelis
|7
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Nyck de Vries
|8
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Alex Lynn
Will Stevens
Norman Nato
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Kevin Magnussen
Raffaele Marciello
Dries Vanthoor
|17
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Andre Lotterer
Pipo Derani
Mathys Jaubert
|19
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Mathieu Jaminet
Paul-Loup Chatin
Daniel Juncadella
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Robin Frijns
Rene Rast
Sheldon van der Linde
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Antonio Felix da Costa
Charles Milesi
Ferdinand Habsburg
|36
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Frederic Makowiecki
Jules Gounon
Victor Martins
|38
|Cadillac Hertz Team Jota
|Cadillac V-Series.R
|
Sebastien Bourdais
Earl Bamber
Jack Aitken
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Antonio Fuoco
Nicklas Nielsen
Miguel Molina
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Alessandro Pier Guidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|
Yifei Ye
Robert Kubica
Phil Hanson
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta
Stoffel Vandoorne
Nick Cassidy
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Loic Duval
Malthe Jakobsen
Theo Pourchaire
|101
|Cadillac WTR
|Cadillac V-Series.R
|
Ricky Taylor
Jordan Taylor
Filipe Albuquerque
|
LMP2 - 19 Autos
|3
|DKR Engineering
|Oreca-Gibson 07
|
Alexander Mattschull
TBA
TBA
|4
|Crowdstrike Racing by APR
|Oreca-Gibson 07
|
George Kurtz
Alexander Quinn
TBA
|9
|Proton Competition
|Oreca-Gibson 07
|
Jonas Ried
TBA
TBA
|14
|TDS Racing
|Oreca-Gibson 07
|
Tobias Lütke
Mathias Beche
TBA
|22
|United Autosports
|Oreca-Gibson 07
|
Rasmus Lindh
Gregoire Saucy
Mikkel Jensen
|24
|Nielsen Racing
|Oreca-Gibson 07
|
Edward Pearson
TBA
TBA
|25
|Algarve Pro Racing
|Oreca-Gibson 07
|
Michael Jensen
Enzo Trulli
TBA
|26
|Vector Sport
|Oreca-Gibson 07
|
Ryan Cullen
Vladislav Lomko
Pietro Fittipaldi
|28
|IDEC Sport
|Oreca-Gibson 07
|
Paul Lafargue
TBA
TBA
|29
|Forestier Racing by Panis
|Oreca-Gibson 07
|
Louis Rousset
TBA
TBA
|30
|Duqueine Team
|Oreca-Gibson 07
|
Doriane Pin
TBA
TBA
|37
|CLX Motorsport
|Oreca-Gibson 07
|
Adrien Closmenil
Ian Aguilera
Theodor Jensen
|43
|Inter Europol Competition
|Oreca-Gibson 07
|
Jakub Smiechowski
Tom Dillmann
Nicholas Yelloly
|44
|Proton Competition
|Oreca-Gibson 07
|
Stefan Aust
TBA
TBA
|48
|RD Limited
|Oreca-Gibson 07
|
Fred Poordad
Romain Dumas
TBA
|95
|AO by TF
|Oreca-Gibson 07
|
P.J. Hyett
Louis Deletraz
Dana Cameron
|183
|AF Corse
|Oreca-Gibson 07
|
Francois Perrodo
Matthieu Vaxiviere
TBA
|222
|United Autosports
|Oreca-Gibson 07
|
Daniel Schneider
Ben Hanley
Oliver Jarvis
|343
|Inter Europol Competition
|Oreca-Gibson 07
|
Bijoy Garg
TBA
TBA
|
LMGT3 - 25 Autos
|2
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Prince Jefri Ibrahim
TBA
TBA
|10
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Antares Au
Thomas Fleming
Marvin Kirchhöfer
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Orey Fidani
Lars Kern
Matthew Bell
|21
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Francois Heriau
Simon Mann
Alessio Rovera
|23
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Gray Newell
TBA
TBA
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Ian James
TBA
TBA
|32
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Darren Leung
Sean Gelael
Augusto Farfus
|33
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Ben Keating
Jonny Edgar
Nicky Catsburg
|34
|Racing Team Turkey by TF
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Salih Yoluc
Peter Dempsey
Charlie Eastwood
|54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Takeshi Kimura
Daniel Serra
TBA
|58
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Alexander West
Finn Gehrsitz
Benjamin Goethe
|59
|Racing Spirit of Leman
|Aston Martin Vantage
|
Clement Mateu
Sebastien Baud
Valentin Hasse Clot
|61
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Martin Berry
Rui Andrade
Maxime Martin
|62
|Team Qatar by Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Abdulla Al-Khelaifi
Julian Hanses
Giuliano Alesi
|69
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Anthony McIntosh
Parker Thompson
Dan Harper
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Dustin Blattner
Lorenzo Patrese
Dennis Marschall
|77
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Eric Powell
Ben Tuck
Sebastian Priaulx
|78
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Tom van Rompuy
Hadrien David
Jack Hawksworth
|79
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Johannes Zelger
Matteo Cressoni
Lin Hodenius
|87
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Petru Umbrarescu
Clemens Schmid
Jose Maria Lopez
|88
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Stefano Gattuso
Gianmarco Levorato
Logan Sargeant
|91
|Manthey DK Engineering
|Porsche 911 GT3 R
|
James Cottingham
Timur Boguslavskiy
Ayhancan Güven
|92
|The Bend Manthey
|Porsche 911 GT3 R
|
Yasser Shahin
Riccardo Pera
Richard Lietz
|150
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Custodio Toledo
Lilou Wadoux
Riccardo Agostini
Reserveliste
|#
|Team
|AUTO
|FAHRER
|86
|GR Racing
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|
Michael Wainwright
TBA
TBA
|47
|Cetilar Racing
|Oreca-Gibson 07
|
Roberto Lacorte
Nicola Lacorte
TBA
|56
|Blackthorn
|Aston Martin Vantage AMR LMGT3
|
Giacomo Petrobelli
Jonathan Adam
TBA
|137
|CLX Motorsport
|Oreca-Gibson 07
|
John Farano
TBA
|95
|United Autosports
|McLaren 720S LMGT3 Evo
|
Michael Birch
Garnet Patterson
Wayne Boyd
|18
|IDEC Sport
|Oreca-Gibson 07
|
David Heinemeier Hansson
TBA
TBA
|16
|Vector Sport
|Oreca-Gibson 07
|Cem Bolukbasi
TBA
TBA
|151
|AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|
Charles-Henri Samani
Conrad Laursen
TBA
|11
|Proton Competition
|Oreca-Gibson 07
|
Horst Felbermayr
TBA
TBA
