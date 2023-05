Top 10 der größten Dramen in Le Mans - Platz 10: Aston Martin 2015

Pedro Lamy, Paul Dalla Lana und Mathias Lauda bildeten in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre eine der besten GTE-Am-Kombinationen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Zwischen 2015 und 2019 erzielte das Aston-Martin-Trio 13 Siege und holte sich 2017 den Titel in der GTE-Am-Klasse.

Doch ein Erfolg bei den 24 Stunden von Le Mans blieb ihnen stets verwehrt. 2015 war dabei sicherlich der schmerzlichste Misserfolg. Die im Vorfeld als eindeutige Favoriten gehandelten Piloten dominierten das Rennen so sehr, "dass der Triumph der Astons schon Stunden vor dem Ende des Rennens zur Formsache wurde", so 'Autosport' damals.

Doch in der letzten Stunde verlor der kanadische Unternehmer Dalla Lana - einer der besten Bronze-Fahrer - auf seiner Outlap auf alten Reifen in der Ford-Schikane die Kontrolle. Der Vantage wurde beim Einschlag in die Streckenbegrenzung schwer beschädigt und der Sieg ging an den Ferrari von SMP Racing mit den Fahrern Wiktor Schaitar, Alexei Basjow und Andrea Bertolini

Lamy hatte immerhin 2012 mit Larbres Chevrolet Corvette die GTE-Am-Klasse gewonnen, doch Dalla Lana konnte in Le Mans nie einen Erfolg verbuchen. 2023 verkündete der Kanadier seinen Rücktritt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.