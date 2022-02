Toyota überarbeitet GR010 Hybrid: Riesenfinne und neue Radgrößen

Audio-Player laden

Für die Saison 2022 der Langstrecken-WM (WEC), die am 18. März mit den 1.000 Meilen von Sebring beginnt, plant man bei Toyota offenbar einige Veränderungen am aktuellen Weltmeisterfahrzeug, dem LMH-Auto vom Typ GR010 Hybrid.

Ein auf Social-Media aufgetauchtes Video, das inzwischen wieder verschwunden ist, zeigte eine neue Version des GR010 Hybrid mit einer noch größeren aerodynamische Finne am Heck als bisher. Außerdem waren größere seitliche Endplatten am Heckflügel und veränderte hintere Radkästen erkennbar. Denn abgesehen von der Aerodynamik plant Toyota wohl auch bezüglich der Radgrößen eine Veränderung.

Nachdem man die WEC-Saison 2021, die Debütsaison des GR010 Hybrid, mit 14-Zoll-Rädern an sowohl Vorder- als auch Hinterachse bestritten hat, will Toyota für 2022 offenbar von einer zweiten Option Gebrauch machen, die im Reglement vorgesehen ist: 13,5-Zoll-Räder an der Vorderachse und 15-Zoll-Räder an der Hinterachse.

Mit der neuen Option würde der Toyota dem Beispiel des Glickenhaus SCG 007 LMH folgen. Für LMH-Autos, die erst nach 2022 homologiert werden, ist die unterschiedliche Radgröße (13,5 Zoll / 15 Zoll) laut dem dann geltenden Reglement verpflichtend. Peugeot, dessen LMH-Auto vom Typ 9X8 noch 2022 debütieren soll, hat sich für die erste Version aber noch für 14 Zoll an Vorder- und Hinterachse entschieden.

Seitens Toyota gibt es bislang noch keine offizielle Bestätigung, dass die Neuerungen in der bevorstehenden WEC-Saison tatsächlich zum Einsatz kommen werden. Der Hersteller aus Japan will die technischen Spezifikationen seines 2022er-Fahrzeugs erst kurz vor dem WEC-Prolog (12./13. März) in Sebring bekanntgeben.

Was die Aerodynamik betrifft, so ist derzeit noch unklar, ob die größere Finne, die größeren Heckflügelendplatten und die veränderten Radkästen am Toyota - so sie denn eingesetzt werden - als einer der fünf im Reglement vorgesehenen "Evo-Joker" zählen würden oder nicht.

