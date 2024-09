Valentino Rossi testet BMW-LMDh-Boliden in Bahrain

Für Valentino Rossi wird der Traum von einer Testfahrt im LMDh-Boliden bald wahr: Nach dem Finale der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) auf dem Bahrain International Circuit wird die Motorrad-Legende erstmals im BMW M Hybrid V8 Platz nehmen, wie Motorsport.com Italien, eine Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, exklusiv erfahren hat.

Die Testfahrt war von BMW von langer Hand geplant und bereits im Januar 2023, kurz nach der Bekanntgabe des neunmaligen Motorrad-Weltmeisters als BMW-Werksfahrer, vom bayerischen Automobilkonzern angekündigt worden. Am 3. November 2024 ist es dann soweit.

Beim Rookie-Test nach dem Finale, den 8 Stunden von Bahrain, wird Rossi seine ersten Runden im Hypercar von WRT drehen.

Im Gespräch mit Motorsport.com Italien am Rande des Langstreckenrennens der GT-World-Challenge (GTWC) Europe in Monza verrät der 45-Jährige: "Ich werde den BMW-LMDh beim Rookie-Test in Bahrain ausprobieren."

"Darüber freue ich mich sehr, denn im vergangenen Jahr konnte ich bereits einen LMP2-Boliden testen. Mein nächstes Ziel war immer, zu sehen, wie sich der M Hybrid V8 verhält. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft sogar einen Platz für mich im Hypercar.

Der Rookie-Test findet in der WEC traditionell im Anschluss an das Rennen in Bahrain statt und gibt jungen Talenten die Möglichkeit, die Autos zu testen. Die Hersteller können aber auch namhafte Piloten ans Steuer setzen.

Der BMW M Hybrid V8 erzielte jüngst in Fuji sein erstes Podiumsergebnis in der WEC

Foto: Motorsport Images

So ließ Porsche im vergangenen Jahr DTM-Champion Thomas Preining im Porsche 963 Erfahrungen sammeln. 2017 pilotierte Fernando Alonso den Toyota TS050 Hybrid, bevor er in der Folgesaison als Stammfahrer in die WEC wechselte. Ende 2021 nahm Sébastien Ogier im Toyota GR010 Hybrid Platz.

Erste Rookies stehen fest

Die Hypercars gelten als hochkomplexe Renngeräte, da der Fahrer neben dem eigentlichen Fahren aufgrund des Hybridantriebs eine ganze Reihe von Systemen bedienen muss. Ben Keating, der als einer der besten, wenn nicht als der beste Amateurrennfahrer der Welt gilt, bezeichnete die Hypercars nach einem Start im Porsche 963 bei den 24 Stunden von Daytona als "furchterregend" und will in dieser Klasse nicht mehr starten.

BMW-Motorsportdirektor Andreas Roos deutete am Rande der 6 Stunden von Fuji bereits an, dass Rossi in Bahrain fahren könnte: "Das wird eine Überraschung. Wir werden sehen. Aber er wird auf jeden Fall noch einen Test in diesem Jahr bekommen."

"Wir haben von Anfang an gesagt, dass Valentino im Auto sitzen wird und wir haben auch gesagt, dass es nicht am Anfang der Saison sein wird. Wir haben mehr als genug zu tun, um uns zu sortieren. Der Fokus lag auf der Vorbereitung. Aber er wird dieses Jahr noch im Auto sitzen."

Valentino Rossi fährt aktuell einen BMW M4 GT3 in der WEC und im GTWC Endurance-Cup

Foto: Motorsport Images

Unterdessen hat WEC-Organisator ACO die ersten beiden Rookies für den Test bekannt gegeben, die beide aus der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) kommen: LMP2-Pilot Reshad de Gerus erhält die Chance, sich in dem Hypercar zu beweisen, das die Weltmeisterschaft gewinnt.

Gillian Henrion, LMP3-Meister im Le Mans Cup und derzeit Dritter in der LMP3-Kategorie der ELMS, wird den Manthey-Porsche #92 pilotieren, der bereits als Meister der LMGT3-Kategorie feststeht.