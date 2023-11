Valentino Rossi testet LMP2 beim WEC-Rookietest in Bahrain

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi macht den nächsten Schritt in seiner Vierrad-Karriere: Beim Rookie-Test auf dem Bahrain International Circuit am Sonntag wird der Italiener einen Oreca 07 aus der LMP2-Klasse pilotieren. Das Fahrzeug wird vom Team WRT eingesetzt, für das Rossi seit zwei Jahren fährt.

"Ich freue mich sehr, zum ersten Mal in der LMP2-Klasse zu fahren", sagt der 44-Jährige. "Es ist eine großartige Chance mit dem Team WRT, denn mein Plan ist es, in Zukunft das BMW-Hypercar zu testen."

"Bevor ich dieses Auto teste, denke ich, dass es eine gute Erfahrung ist, den LMP2 zu testen, da er einen ähnlichen Abtrieb hat. Außerdem bin ich neugierig auf mein Potenzial [im Prototyp]."

Rossi wird beim Saisonfinale der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) unmittelbar vor dem Test vor Ort sein. Sein erklärtes Ziel ist eine Saison in der WEC mit dem BMW M4 GT3. "Ich freue mich auf das letzte Rennen der Saison in Bahrain. Da ich hoffe, in Zukunft in der WEC zu fahren, ist es gut, die Atmosphäre und die Struktur der Veranstaltung zu verstehen", sagt er.

Valentino Rossi macht den nächsten Schritt in seiner Karriere nach dem Motorradsport. Nach sporadischen Einsätzen bei Rallyes und Langstreckenrennen in der GT3-Klasse wird er 2022 erstmals regelmäßig an professionellen GT3-Rennen teilnehmen. 2022 mit Audi, 2023 nach dem Markenwechsel von WRT für BMW.

Nach zwei Jahren in der GT-World-Challenge (GTWC) Europe stehen ein Rennsieg und zwei weitere Podestplätze zu Buche, die er jeweils mit BMW-Werksfahrer Maxime Martin erzielte. Im Juni 2023 gewann er auf WRT-BMW das zweite "Road to Le Mans"-Rennen auf dem Circuit de la Sarthe zusammen mit Jerome Policand, dem Teamchef des WRT-Rivalen ASP.

Der Oreca-LMP2, der bei WRT unter anderem von Robert Kubica bewegt wird Foto: Motorsport Images

Eine WEC-Saison wäre bereits 2024 möglich, wenn die LMGTE-Klasse durch die GT3-Kategorie ersetzt wird. Das Team WRT, das auch mit dem BMW M Hybrid V8 in der Hypercar-Klasse antritt, wird zusätzlich zwei BMW M4 GT3 in der LMGT3-Klasse an den Start bringen.

Charles Weerts auch im WRT-Oreca

Charles Weerts, ein langjähriger GTWC-Pilot des Teams, der zwischen 2020 und 2022 zusammen mit Dries Vanthoor drei Titel im Sprint Cup der GTWC Europe gewann, wird ebenfalls im Oreca-LMP2 von WRT am Rookietest teilnehmen.

"Ich kann meinen ersten Einsatz in der LMP2 kaum erwarten", sagt er. "Ich habe das WEC-Programm von WRT immer im Auge behalten und freue mich darauf, das Auto zu testen, mit dem sie so erfolgreich waren."

"Es wird mir auch einen guten Einblick in die Welt der Prototypen geben, besonders im Hinblick auf die Zukunft von WRT mit dem BMW-Hypercar. Ein großes Dankeschön an alle im Team WRT, die mir diese Möglichkeit gegeben haben."

WRT kämpft mit den Fahrern Robert Kubica, Louis Deletraz und Rui Andrade an diesem Wochenende um den WEC-Titel in der LMP2-Klasse. Beim Saisonfinale am Samstag vor den Testfahrten reicht ihnen ein achter Platz zum Titelgewinn.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.