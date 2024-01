Van der Linde: BMW wird nicht gleich Toyota und Ferrari schlagen

"Wir können nicht erwarten, dass wir dort aufschlagen und Ferrari oder Toyota oder wen auch immer bügeln." - Sheldon van der Linde gibt sich keinen Illusionen hin, was das Debüt des BMW M Hybrid V8 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) bei den 1.812 Kilometern von Katar angeht. Van der Linde bestreitet mit dem Boliden an diesem Wochenende die 24 Stunden von Daytona im Team RLL.

"Wir müssen das Auto Schritt für Schritt entwickeln und eine gute Basis für den Start in Katar schaffen", antwortet er auf Nachfrage von Motorsport.com. Es sind defensivere Töne als noch im vergangenen September, als man das Ziel hatte, auf Anhieb bester LMDh zu werden.

"Mit mir, Robin [Frijns] und Rene [Rast] haben wir sehr erfahrene Fahrer, die das Programm vorantreiben und dafür sorgen, dass das Auto nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig ist. Es ist eine Sache, an der Pace des Autos zu arbeiten, aber man muss auch sicherstellen, dass das Auto bis zum Ende durchhält, vor allem in der Anfangsphase der Entwicklung.

Für BMW steht also die Zuverlässigkeit an erster Stelle. "Für uns ist es das Wichtigste, am Anfang die Zielflagge zu sehen und sicherzustellen, dass wir ein zuverlässiges Auto haben, und dann fangen wir an, Rennen für Rennen an der Performance zu arbeiten", betont der DTM-Champion von 2022. (Starterliste WEC 2024)

Der Einsatz in Daytona an diesem Wochenende ist nicht die erste Begegnung des Südafrikaners mit dem BMW M Hybrid V8. Bereits im vergangenen Jahr war er für das Team RLL als Endurance-Pilot in Daytona, Sebring und beim Petit Le Mans im Einsatz. Bei den 12 Stunden von Sebring 2023 belegte er den zweiten Platz.

Er ist "sehr zufrieden mit den Fortschritten", die das Team seit diesem Podiumsplatz gemacht hat, der nur durch ein wenig Glück zustande kam, als drei GTP-Boliden sich kurz vor Schluss gegenseitig aus dem Rennen warfen. "Zu Beginn des vergangenen Jahres lagen wir natürlich zurück, das Auto hatte einen langen Weg vor sich", hebt er hervor.

Gleiches gelte für das Testjahr mit WRT als Vorbereitung auf die WEC-Saison 2024: "Wir haben mit WRT im Winter einige wirklich gute Schritte gemacht, sie haben einen wirklich guten Job gemacht und wie jeder weiß, ist es eines der besten Teams, die in diesem Feld aktiv sind."

RLL und WRT arbeiten eng zusammen: "Es ist kein Geheimnis, dass wir fast alle Daten von ihnen bekommen. Es war ein mühsamer Start in der IMSA, aber die Entwicklung des Autos im Laufe der Saison war wirklich stark, es war ein Aufwärtstrend bis jetzt."

"Ich denke, dass wir ein starkes Auto haben, mit dem wir mitmischen können, und der Informationsaustausch zwischen den beiden Teams ist offen. Das sollte natürlich den Lernprozess beschleunigen und uns dabei helfen, mit dem neuen Auto zurechtzukommen, das wir beim Team WRT so noch nicht eingesetzt haben."

Mit Bildmaterial von BMW.