Vanthoor glaubt: BMW braucht Updates, um 2025 konstant an der Spitze zu sein

BMW kommt im Debütjahr in der Langstrecken-WM (WEC) immer besser zurecht, feierte beim letzten Rennen in Fuji sogar den ersten Podestplatz. Werksfahrer Dries Vanthoor glaubt aber nicht, dass der BMW M Hybrid V8 im nächsten Jahr konstant an der Spitze mitfahren kann, wenn über den Winter keine Updates kommen.

"Nein, ich denke, wir brauchen einige Upgrades, um das zu schaffen, und daran müssen wir jetzt arbeiten", sagte der Belgier gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network. "Mal sehen, welches [Upgrade] wir zuerst machen müssen, aber ich denke, wir müssen das tun."

Das war allerdings noch vor dem Rennen in Fuji, als Vanthoor zusammen mit Marco Wittmann und Raffaele Marciello den zweiten Platz belegte. Doch auch, wenn BMW beim IMSA-Rennen in Indianapolis zuletzt einen Doppelsieg bejubeln durfte, zeigt der LMDh-Bolide offenbar einige Schwachstellen, die über den Winter zu beseitigen sind.

"Ich denke, dass es notwendig ist [die Evo-Joker einzusetzen], aber wir setzen sie klug ein, da wir nur wenige in der Homologation des Autos haben", erinnert der Belgier. "Wir wollen sie einfach so gut wie möglich nutzen. Wir nutzen sie wirklich für die großen Aspekte unseres Autos."

BMW: Großes Problem mit den Bremsen?

Beim Höhepunkt in Le Mans hatte BMW-Motorsportchef Andreas Roos bereits angekündigt, in diesem Jahr keine Evo-Joker zu nutzen. Glaubt man Dries Vanthoor, wäre dieser Schritt in Hinblick auf die Saison 2025 allerdings notwendig, um den BMW M Hybrid V8 noch konkurrenzfähiger zu machen.

BMW hat sich in den letzten Rennen kontinuierlich verbessert Foto: Motorsport Images

"Die Leute, die in diesen Bereichen mit uns Fahrern zusammenarbeiten und uns Feedback geben, wissen gut genug, welche Bereiche wir verbessern müssen, und werden wahrscheinlich in diesen Bereich gehen", spielt der BMW-Pilot darauf an, dass es Potenzial für Verbesserungen gibt.

"Wir hatten die ganze Saison über ziemliche Probleme mit den Bremsen", verrät Vanthoor. "Das ist ein großes Thema für uns, das uns vor allem in den Rennen sehr schmerzt. Ich denke, auf einer Runde im Qualifying spürt man dieses Problem nicht wirklich, weil nichts passiert. Aber auf lange Sicht tut es uns immer sehr weh."

"Das ist mit Sicherheit die Top 3, die wir zuerst erreichen sollten. Das wird einer von ihnen sein", grübelt der BWM-Werksfahrer darüber, welche Probleme über den Winter zuerst angegangen werden sollten. Das Problem: BMW kann nicht wahllos nachbessern!

Roos: "Auto hat noch viel Potenzial"

Jeder Hersteller hat während der Lebensdauer seines LMDh-Boliden lediglich fünf Evo-Joker zur Verfügung, um Verbesserungen vorzunehmen, wobei das nicht jede Änderung betrifft. Die Joker müssen bei den WEC-Regelmachern, dem Automobile Club de l'Ouest und der FIA, beantragt werden und werden nach deren Ermessen vergeben.

Wie viel Potenzial steckt noch im BMW M Hybrid V8? Foto: Motorsport Images

BMW-Motorsportchef Andreas Roos spielt die Notwendigkeit der Updates herunter und glaubt, dass es im M Hybrid V8 noch viel ungenutztes Potenzial gibt, das das Team ausschöpfen kann, bevor über Verbesserungen nachzudenken ist.

"Sie sehen, dass wir immer noch Fortschritte machen. Wenn man sieht, wo wir in Katar [im März] standen und wo wir jetzt sind, sieht man deutlich, dass das Auto noch viel Potenzial hat", erinnert Roos. "Das habe ich auch immer gesagt, wenn das Thema Joker aufkam. Solange wir nicht das volle Potenzial des Autos ausschöpfen, gibt es keinen Grund, einen Joker zu nehmen."

"Ich glaube immer noch, dass wir Potenzial im Auto haben, das wir erst noch herausholen müssen. Solange wir das tun können, [gibt es keinen Bedarf für Evo-Joker]. Wir haben im Moment noch harte Arbeit vor uns und wir werden immer besser werden."