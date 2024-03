Vettel nach Porsche-Test: "Hat sich ein bisschen angefühlt wie Fahrradfahren"

Sebastian Vettel hat das Rennfahren nicht verlernt, auch wenn er vor seinem Test im Porsche 963 "schon ein bisschen aufgeregt" war. "Aber im Endeffekt hat es sich dann bisschen angefühlt wie Fahrradfahren", scherzt der vierfache Formel-1-Weltmeister. "Natürlich ist mir das Auto fremd, aber ich habe mich erstaunlicherweise sehr schnell wohlgefühlt und zurechtgefunden."

"Also ich hatte ein bisschen Vorbereitung erst im Simulator und dann mit dem Rollout in Weißach, aber ich saß einige Zeit nicht mehr hinter dem Steuer", gibt Vettel im Interview mit Sky zu. "Die Zeit verging sehr schnell und anfangs weiß man natürlich nicht, ob man das alles noch so kann und damit zurechtkommt."

"Ich hatte auch viel Hilfe im Sinne von Leuten, die mir viel erklärt und Tipps gegeben haben", dankt Vettel vor allem den Porsche-Werksfahrern aus der Langstrecken-WM, die beim Test in spanischen Aragon ebenfalls vor Ort waren. "Ich habe viel nachgefragt und vielleicht hier und da ein bisschen genervt, aber es ging dann doch recht schnell."

Sebastian Vettel "geht der Neugier nach"

Der viermalige Weltmeister, der ein Formel-1-Comeback mit Mercedes verneint, hat den Porsche-Test genutzt, um "der Neugier nachzugehen und mal reinzuspüren, wie sich so ein Langstecken-Auto anfühlt", erklärt Vettel gegenüber RTL und n-tv.

"[Es] war wirklich eine bereichernde Erfahrung, die Autos sind ganz anders, ich bin das erste Mal ein Rennauto mit Dach gefahren, nachdem ich lange Zeit nicht mehr hinter dem Lenkrad saß", sagt Vettel, der sich einen Start beim 24h-Rennen in Le Mans vorstellen kann, auch wenn das in der Vergangenheit nicht "das ganz große Ziel oder der große Traum" gewesen sei.

Nach Informationen von Motorsport-Total.com ist eine Teilnahme am Langstreckenklassiker an der Sarthe nicht ganz ausgeschlossen - und zwar schon in diesem Jahr! Vettel bleibt hingegen gelassen: "Was jetzt daraus entsteht, das weiß ich noch nicht, da muss ich jetzt ein bisschen hineinfühlen. Das wird die nächste Zeit zeigen."

Mit Bildmaterial von Porsche AG.