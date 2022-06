Vor den 24h von Le Mans: Alpine bekommt etwas Leistung zurück

Audio-Player laden

Alpine hat nach seinem Sieg beim Auftakt der Langstrecken-WM (WEC) in Sebring den Hammer der Balance-of-Performance (BoP) zu spüren bekommen. Der eigentlich ausrangierte LMP1-Bolide wurde in der Leistung beschnitten und musste mit stumpfen Waffen bei den 6h von Spa-Francorchamps starten. Vor den legendären 24h von Le Mans bekommt Alpine einen Teil der Leistung zurück.

Jedoch wird der Alpine-Gibson A480 weniger Leistung haben als bei 24h von Le Mans 2021. Der 4,5-Liter-V8 wird maximal 420 Kilowatt (563 Pferdestärken) leisten dürfen. In Spa waren es noch 410 Kilowatt (550 Pferdestärken). In Vergleich zu Sebring musste Alpine in Spa auf 20 Kilowatt (26 Pferdestärken) verzichten. Vergangenes Jahr durfte Alpine an der Sarthe 450 Kilowatt (603 Pferdestärken) abrufen.

Am Minimalgewicht des LMP1-Boliden hat sich aber nichts verändert. Alpine wird weiterhin mit 952 Kilogramm an Bord in den Langstrecken-Klassiker starten. Im Vergleich zum Spa-Lauf werden bei Toyota und Glickenhaus keine BoP-Änderungen vorgenommen. Toyota muss also in Le Mans mit weniger Leistung als im Vorjahr zurecht kommen.

Der GR010 darf 506 Kilowatt (678 Pferdestärken) leisten. Im August 2021 waren es noch 515 Kilowatt (690 Pferdestärken). Außerdem ist das Auto im Vergleich zur Vorsaison vier Kilogramm schwerer. Toyota muss mit mindesten 1.070 Kilogramm an Bord ins Rennen gehen. Den Hybridantrieb an der Frontachse darf Toyota wieder ab 190 Kilometer pro Stunde nutzen - wie schon in Sebring.

Der Ferrari 488 GTE bekommt in Vergleich zum Vorjahr ebenfalls eine neue Leistungskurve: Jedoch dürfen die Italiener dieselben Einstellungen nutzen wie in den ersten beiden Saisonläufen in der WEC 2022. Das Minimumgewicht des Porsches und auch der Restriktor bleiben in Vergleich zum Le Mans 2021 unverändert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.