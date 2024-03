Warum Langstreckenrennen durch einen neuartigen Prototyp-Sportwagen boomen

Eine neue Ära des Langstrecken-Rennsports steht uns bevor. Dank einer neuen Art von Fahrzeugen, die frisches Design mit Hochtechnologie kombinieren, erlebt diese Art von Motorsport gerade einen Aufschwung. Entscheidender Faktor des Erfolgs ist, dass die Regeln es den Herstellern ermöglichen, sowohl in der GTP-Klasse der nordamerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championship als auch in der Hypercar-Kategorie der FIA World Endurance Championship mit ein und denselben Fahrzeugen um die Führung in der Gesamtwertung zu kämpfen.

Das zweite Jahr dieser neuen Ära wurde im Januar in Nordamerika eingeläutet. Die LMDh-Prototypen des 59 Fahrzeuge umfassenden Starterfeld des 62. 24-Stunden-Rennens von Daytona sind "die technologisch fortschrittlichsten und schnellsten Sportwagen, die wir je in der IMSA hatten", sagt Porsche-Werksfahrer Nick Tandy. "Die Autos werden zwar anhand einheitlicher Regeln gebaut, aber sie klingen alle anders und sehen alle anders aus."

Es ist genau diese Mischung aus Technologie und der Möglichkeit für Hersteller, dem Aussehen ihrer Rennautos den eigenen (Marken-)Stempel aufzudrücken, die globale Automobilhersteller angezogen hat. Nicht weniger als 5 Hersteller, die auf LMDh-Prototypen setzen sind derzeit in der IMSA und der WEC vertreten.

Der große technologische Schritt des neuen LMDh-Antriebskonzepts ist der Einbau eines einheitlichen Hybridsystems, bei denen Bosch Motorsport einer der wichtigsten Entwicklungspartner und Systemintegrator war. LMDhs sind Hybride: Ein Elektromotor an der Hinterachse treibt das Auto zusammen mit dem Verbrennungsmotor an. Aus dieser Technologie das Maximum herauszuholen ist einer der Schlüssel zum Erfolg in dieser neuen Sportwagen-Kategorie.

"Man muss sich mit dem Hybridsystem, der Rekuperation und wie Energie bereitgestellt wird befassen; wie all das das Differential beeinflusst, ist enorm bei diesen Autos", sagt er. "Selbst die Jungs, die aus einer Generation stammen, in der es diese technischen Besonderheiten noch nicht gab, sind dabei es zu lernen".

Es ist eine Herausforderung, die Tandy gefällt: "Wie man mit der Crew zusammenarbeitet, um das Beste aus dem Auto herauszuholen, ist genauso wichtig wie das Teil auf der Strecke zu lenken oder die beiden Pedale zu treten."

Jacob Bergenske, Leiter von Bosch Motorsport North America, weist darauf hin, dass Elektronik wie in fast allen Bereichen des täglichen Lebens auch in der Königsklasse der Sportwagen von großer Bedeutung ist: "Wenn die Leute fragen, was Bosch im Rennsport macht, sage ich: 'Sie wissen doch, wie unerlässlich Computer für Ihr Leben geworden sind, bei einem Rennwagen ist es nicht anders." erklärt er. "Er ist super-integriert."

Die Hersteller erwartete eine steile Lernkurve, als sie ihre neuen und hochkomplexen Fahrzeuge im Vorfeld der Saison 2023 entwickelten. Für die Autohersteller, die in die LMDh-Arena eintraten, war die Zusammenarbeit untereinander der Schlüssel zum Erfolg, sagt Urs Kuratle, Leiter Werksmotorsport LMDh bei Porsche.

"Wir hatten wirklich ein gutes Verhältnis und haben von Anfang an miteinander gesprochen", erklärt er. "Wir haben unsere Probleme offen auf den Tisch gelegt. Das hat meiner Meinung nach dazu beigetragen, dass wir so schnell zu einem guten Ergebnis gekommen sind."

Die elektronischen Systeme eines LMDh sind auch ein Schlüssel zur Kontrolle der Leistung der Fahrzeuge. Ein fairer Wettbewerb wird durch die so genannte "Balance of Performance" geschaffen, die nur so gut sein kann wie die Daten, auf denen sie basiert.

Die elektronischen Systeme von Bosch sind ein Schlüssel zur Kontrolle der Leistung und Zuverlässigkeit der Rennwagen in IMSA und WEC Foto: Bosch

Die IMSA hat den Namen GTP aus den 1980er und 90er Jahren für ihre neue Topklasse wiederbelebt. Damit wird an eine der großen Zeiten des US-Sportwagenrennsports angeknüpft, aber Doonan glaubt, dass die gerade beginnende Ära noch besser wird.

"Viele Leute sprechen davon, dass die GTP-Ära der 1980er und 1990er Jahre die goldene Ära war", sagt er. "Ich persönlich denke ehrlich gesagt, dass wir uns in der Platin-Ära befinden. Hundertprozentig."

Mit Bildmaterial von Bosch.