WEC 2021: ByKolles zeigt sein Hypercar in drei Versionen

Nachdem Peugeot bereits sein Hypercar für die WEC-Saison 2021 gezeigt hat, hat nun ByKolles nachgezogen. Das Team von Colin Kolles wirft beim LMP1-Nachfolger den Namen "Enso" zumindest vorerst über Bord. Das neue Le-Mans-Hypercar bekommt vorübergehend den etwas sperrigen Namen "PMC Project LMH" und wird die finale Bezeichnung erst später erhalten.

Das Fahrzeug wird in drei Versionen erscheinen: Die WEC-Rennversion mit 700 PS, eine Trackday-Variante mit 650 PS und die Straßenversion, die bis zu 1.000 PS stark sein wird. Kurios: Die Straßenversion wird nicht nur stärker, sondern auch 40 Kilogramm leichter sein als das Le-Mans-Hypercar.

Der Bolide wird komplett eigenständig in Greding in Deutschland entworfen und gebaut. ByKolles legt großen Wert darauf, als einziges Team bei den 24 Stunden von Le Mans noch komplett unabhängig in der Topklasse zu agieren und alles selbst auf einer Hand zu liefern.

Als Antrieb fungiert einzig ein V8-Motor. Ein Hybridsystem ist in allen drei Varianten nicht an Bord. Bestellungen für jedwede Version des Renners können ab sofort bei ByKolles Racing aufgegeben werden. Das erste Fahrzeug soll im Frühjahr 2021 rollen.

Die drei Varianten des PMC Project LMH bringen folgende Eckdaten mit:

- Rennversion: 700 PS, 1.040 Kilogramm per WEC-Reglement

- Trackday-Version: 650 PS, 950 Kilogramm

- Straßenversion: 1.000 PS, 1.000 Kilogramm

