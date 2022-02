WEC 2022: Ex-Formel-1-Fahrer Esteban Gutierrez vor Rennsport-Comeback

Audio-Player laden

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Esteban Gutierrez wird im Jahr 2022 in der Langstrecken-WM (WEC) seine Rennsport-Rückkehr feiern. Der Mexikaner wird für Inter Europol Competition in der LMP2-Kategorie starten und sich das Auto mit Alex Brundle - der Sohn von Martin Brundle - und Kuba Smiechowski teilen.

Der 30-Jährige war vier Jahre nicht mehr auf Toplevel in der realen Welt unterwegs, sondern fungierte als Reserve- sowie Entwicklungsfahrer bei Mercedes. In der Coronavirus-Pandemie hat er die Marke außerdem bei hochkarätigen Sim-Racing-Rennen vertreten. Jetzt wird Gutierrez wieder ins Cockpit zurückkehren.

"Ich habe die Testfahrten sehr genossen und es glücklicherweise geschafft, wieder schnell in den Rhythmus zu finden", sagt der Mexikaner. "Ich habe unter verschiedenen Bedingungen - im Regen sowie Trockenen. Bei Tag und Nacht - trainieren können. Es war also ein sehr wertvoller Test." Dennoch musste sich Gutierrez mächtig umstellen, da er seine Wurzeln im Formelsport hat.

Im Jahr 2010 gewann der heute 30-Jährige die GP3-Meisterschaft und machte so auf sich aufmerksam. Es folgten zwei Jahre in der GP2-Serie, in der er in der Saison 2012 einen soliden dritten Platz holte. Anschließend startete er für Sauber und Haas insgesamt vier Jahre in der Formel 1. Außerdem folgten sporadische Einsätze in der Formel E und IndyCar-Serie, ehe er bei Mercedes untergekommen ist. Außerdem startete er beim Race of Champions 2018.

Inter Europol holt Gutierrez für die Saison 2022 ins Team Foto: Motorsport Images

"Außerdem hatte ich in den vergangenen Jahren die Möglichkeit, mich auf andere Dinge zu konzentrieren und Erfahrungen zu sammeln. Darunter zählen meine Aufgaben bei Mercedes und die Gründung eines Unternehmens, das sehr erfolgreich war", erklärt er. "Mit diesem Projekt in der LMP2 kann ich meine Aktivitäten ergänzen und ein Gleichgewicht in den Dingen finden, die ich am liebsten mache."

Gutierrez wird zu Beginn erst einmal den Rost abschütteln müssen, weil er zuletzt im Jahr 2017 an Rennen teilgenommen hat. Außerdem hat er keine Erfahrung im Langstrecken-Sport: "Langstreckenrennen werden eine neue Herausforderung für mich sein. Ich werde mich wegen der langen Pause eingewöhnen müssen, aber ich bin sehr motiviert und konzentriere mich auf meine Vorbereitung, um mich so schnell wie möglich anzupassen."

Mit Bildmaterial von FIA Formula E.