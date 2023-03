WEC 2023: Hypercar-BoP für vier Rennen festgelegt

Audio-Player laden

Das WEC-Komitee des Automobil-Weltverbands FIA überrascht mit der Veröffentlichung der BoP Alle Abkürzungen im Langstreckensport erklärt! für gleich vier Rennen zur Langstrecken-Weltmeisterschaft 2023: Für die 1.000 Meilen von Sebring gilt eine eigene BoP, danach tritt eine separate Tabelle für die europäischen Strecken von Spa, Portimao und Le Mans in Kraft.

Die BoP-Tabellen unterscheiden sich zum Teil deutlich voneinander. So darf beispielsweise Toyota in Europa fast 20 Kilogramm leichter fahren als beim Saisonauftakt in den USA. Tendenziell wird für die europäischen Strecken die Leistung zurückgenommen, dafür werden die Boliden auch leichter. Neu in der BoP verankert ist ein Boxenstopp-Handicap, das aktuell maximal 1,2 Sekunden pro Tankstopp beträgt.

Die Leistungskurve wird durch die maximale Leistung bestimmt. Die Werte für einzelne Drehzahlen orientieren sich, wie im Hypercar-Reglement üblich, an einem Koeffizienten. Bei diesem wird die aktuelle Drehzahl durch die Maximaldrehzahl des Motors geteilt. Bei einem Begrenzer von 7.500 Umdrehungen pro Minute entspricht beispielsweise der Wert N=0,700 4.900 Umdrehungen (7.500x0,700=4.900).

Für die Allradfahrzeuge (ausschließlich LMH) mit Hybrid gibt es weiterhin eine Mindestgeschwindigkeit, ab der der Hybrid-Boost abgerufen werden kann. Hier weicht Peugeot ab, weil der 9X8 vorne breitere Reifen fährt.

Der Peugeot wird damit ein Exot bleiben, denn 14-Zoll-Räder rundum sind bei Le-Mans-Hypercars mittlerweile nicht mehr gestattet, um Parität mit den LMDh-Boliden in diesem Bereich zu erreichen. Seit 2023 müssen LMH-Boliden die LMDh-Reifengrößen (13,5 Zoll Vorder-, 15 Zoll Hinterachse) fahren. Da der Peugeot aber noch vor dem Stichtag homologiert wurde, darf er noch 14 Zoll rundum fahren.

Für die 1.000 Meilen von Sebring gilt eine eigene BoP in der Hypercar-Klasse Foto: Motorsport Images

Der Toyota GR010 Hybrid wurde schon für die Saison 2022 auf 13,5/15 Zoll umgerüstet, der Glickenhaus fuhr als Hecktriebler ohnehin schon immer mit diesen Dimensionen.

Die BoP ist Subklassen-intern für die ersten vier Läufe wie angegeben festgeschrieben. Allerdings behält sich das WEC-Komitee (bis 2022: Langstrecken-Komitee) von FIA und ACO vor, das Balancing zwischen LMH- und LMDh-Boliden zu verändern, sollte das nötig werden.

Balance of Performance 1.000 Meilen von Sebring 2023

In Klammern Veränderung zum Vorjahr

Fahrzeug Mindestgewicht Maximale Leistung Max. Energie/Stint Hybridboost Tank-Handicap Cadillac V-Series. R (LMDh) 1.038 kg 697 PS 905 MJ - 1,0 Sek. Ferrari 499P (LMH) 1.057 kg 700 PS 908 MJ ab 190 km/h 1,2 Sek. Glickenhaus 007 (LMH) 1.030 kg 707 PS 911 MJ (+1) - - Peugeot 9X8 (LMH) 1.049 kg 704 PS 909 MJ ab 150 km/h 1,2 Sek. Porsche 963 (LMDh) 1.048 kg 703 PS 912 MJ - 1,0 Sek. Toyota GR010 Hybrid (LMH) 1.062 kg (-8) 703 PS (+15) 913 MJ (+15) ab 190 km/h 1,2 Sek. Vanwall Vandervell 680 (LMH) 1.030 kg 695 PS 900 MJ - -

BoP WEC Spa, Portimao und Le Mans 2023

In Klammern Veränderung zu Sebring

Fahrzeug Mindestgewicht Maximale Leistung Max. Energie/Stint Hybridboost Tank-Handicap Cadillac V-Series. R (LMDh) 1.035 kg (-3) 697 PS 904 MJ (-1) - 1,0 Sek. Ferrari 499P (LMH) 1.040 kg (-17) 692 PS (-8) 899 MJ (-9) ab 190 km/h 1,2 Sek. Glickenhaus 007 (LMH) 1.030 kg 707 PS 913 MJ (+2) - - Peugeot 9X8 (LMH) 1.042 kg (-7) 702 PS (-2) 908 MJ (-1) ab 150 km/h 1,2 Sek. Porsche 963 (LMDh) 1.045 kg (-3) 702 PS (-1) 910 MJ (-2) - 1,0 Sek. Toyota GR010 Hybrid (LMH) 1.043 kg (-19) 696 PS (-7) 904 MJ (-9) ab 190 km/h 1,2 Sek. Vanwall Vandervell 680 (LMH) 1.030 kg 696 PS (+1) 901 MJ (+1) - -

