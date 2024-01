WEC 2024: Manthey-Teams steigen in LMGT3-Klasse der Langstrecken-WM ein

in der LMGT3-Klasse der bevorstehenden Saison 2024 der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ein. Das unter Manthey EMA genannte Fahrzeug mit der Startnummer 91 pilotieren Richard Lietz, Morris Schuring und Yasser Shahin. Für Manthey PureRxcing geht das Auto mit der Startnummer 92 mit Klaus Bachler, Alexander Malichin und Joel Sturm an den Start.

Malichin und Shahin sind die jeweiligen Bronzefahrer der Trios, die das Reglement der LMGT3 vorschreibt. In der Debütsaison der neuen GT3-Klasse finden sich insgesamt 18 Fahrzeuge von neun unterschiedlichen Herstellern in der Starterliste. Das erste Rennen im WEC-Kalender 2024 findet am 2. März in Katar statt.

Der Name Manthey ist in der WEC kein Unbekannter. Im Auftrag von Porsche setzte das Team von 2013 bis zur Saison 2023 zwei Porsche 911 RSR in der GTE-Pro-Klasse ein. Der Rennstall aus Meuspath erzielte dabei gleich im ersten gemeinsamen Einsatzjahr mit Porsche (2013) den Klassensieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Zusammen mit dem Debütsieg von 1999 kommt Manthey auf insgesamt vier Siege beim französischen Langstreckenklassiker und gewann darüber hinaus fünf Titel in der WEC.

"Nach den gemeinsamen Jahren mit Porsche in der WEC freuen wir uns sehr, mit EMA Motorsport und Pure Rxcing zwei starke Partner gefunden zu haben, um in diese Rennserie zurückzukehren", sagt Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH, und kündigt an: "Wir wollen an unsere Erfolge anknüpfen und um Siege und die Meisterschaft fahren. Das neue LMGT3-Starterfeld verspricht mit 18 Fahrzeugen packende Rennen und einen engen Meisterschaftskampf. Wir freuen uns, dass wir von Beginn an beim Neustart der LMGT3 in der WEC dabei sein können und sind gespannt, was dieses Jahr für uns bereithält."

Die in der DTM 2023 mit dem Meistertitel gekrönte Partnerschaft von Manthey und EMA Motorsport wird mit dem Engagement in der WEC nun weiter ausgebaut. Im vergangenen Jahr setzte das Team neben den zwei Porsche 911 GT3 R in der DTM jeweils ein Fahrzeug bei den 12h Bathurst, bei den 24h Spa, bei den 24h Nürburgring sowie in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) ein.

In Person von Richard Lietz gehört ein WEC-erfahrener Pilot zum Fahreraufgebot. Der Österreicher saß von 2013 bis 2023 in einem der von Porsche und Manthey eingesetzten 911er. Einer der letzten gemeinsamen Erfolge war der Gewinn der GTE-Pro Klasse bei den 24h Le Mans 2022. Yasser Shahin, der in der vergangenen Saison der GT-World-Challenge in Australien mit EMA Motorsport mehrere Erfolge einfuhr, sowie Morris Schuring, der jüngste Rennsieger in der Historie des Porsche-Carrera-Cup Deutschland und des Porsche-Supercup, komplettieren die Besetzung im Porsche mit der Startnummer 91.

"Ich habe mich sehr über die Möglichkeit gefreut, mit Manthey EMA in der WEC zu starten", sagt Lietz. "Ich glaube, dass der GT3-Sport durch die WEC und die 24 Stunden von Le Mans einen noch größeren Aufschwung erleben wird und es ist großartig, ein Teil davon zu sein. Es wird sicher spannend, aber auch eine Herausforderung, dort erfolgreich zu sein. Aber zusammen mit Manthey, mit denen ich in der Vergangenheit bereist den ein oder anderen Erfolg feiern durfte und viele aus dem Team kenne, freue ich mich auf die Aufgabe. Wir werden unser Bestes geben und hoffentlich um Podiumsplätze und auch den einen oder anderen Sieg kämpfen."

Das litauische Team Pure Rxcing ist unter anderem durch seine 2023er-Einsätze in der Asian-Le-Mans-Series (AsLMS), der GT-World-Challenge Europa (GTWCE), den 24h Spa und den 6h Abu Dhabi bekannt. Bereits im vergangenen Jahr unterstütze Manthey das Rennteam bei vielen Einsätzen mit Ingenieuren oder auch Mechanikern. Mit dem Start in der WEC unter der Nennung Manthey PureRxcing wird die Zusammenarbeit nun ausgeweitet.

Das Fahrertrio in dem mit Pure Rxcing eingesetzten Porsche mit der Startnummer 92 besteht aus Klaus Bachler, Alexander Malichin und Joel Sturm. Neben einem Klassensieg im Sprint-Cup durch Malichin gewannen Malichin/Sturm gemeinsam die Gesamtwertung der Bronze-Teams in der GT-World-Challenge Europa 2023. Zudem saßen beide für Pure Rxcing beim Gesamtsieg bei den 6h Abu Dhabi sowie in der AsLMS gemeinsam am Steuer. Derweil hat Bachler bereits zahlreiche Kilometer in der WEC abgespult. Zuletzt war er neben Einsätzen auf der Nürburgring-Nordschleife unter anderem in der IMSA-Serie im Einsatz.

"Ich freue mich riesig auf die WEC-Saison 2024 und bin sehr stolz, für Manthey PureRxcing zu fahren", sagt Bachler. "Wir haben ein tolles Gesamtpaket und ein sehr gutes Fahrer-Line-up. Wir haben große Ziele und werden alles geben, um eine großartige Saison zu haben. Der Kalender verspricht viele spannende Rennen, zum Beispiel Sao Paulo, wo ich 2014 war, als die WEC zum bisher letzten Mal dort ausgetragen wurde. Besonders freue ich mich aber auf die 24 Stunden von Le Mans und natürlich auf das erste Rennen in Katar im März."

Mit Bildmaterial von Porsche AG.