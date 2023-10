WEC 2024: Übersicht Teams und Hersteller in Hypercar und LMGT3

Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Peugeot, Toyota, Vanwall, wahrscheinlich Isotta Fraschini: Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) wird 2024 in der Spitzenklasse so hart umkämpft sein wie nie zuvor. Mit zehn Herstellern wird ein Boom erwartet, mit dem die WEC und die 24 Stunden von Le Mans endgültig das neue Goldene Zeitalter des Prototypensports zelebrieren werden.

Die Hypercar-Klasse ist so erfolgreich, dass die LMP2-Kategorie 2024 weichen muss. Sie wird nur noch in Le Mans antreten. Die LMGTE Am wird durch die LMGT3 ersetzt, die ebenfalls eine Pro-Am-Klasse bleibt. Damit ist die WEC in einer Zwei-Klassen-Struktur angekommen.

In der WEC gibt es 38 Startplätze, wobei sich die Zahl für 2024 reduzieren könnte. Der Grund: Bei zwei Rennen wird Luftfracht genutzt. Als dies zuletzt der Fall war, lag der Cut bei 34 Fahrzeugen. Auch ohne die LMP2-Kategorie dürfte die Kapazität erreicht werden.

Hypercar

Bestätigt:

2x Alpine A424_Beta mit Signatech

2x BMW M Hybrid V8 mit Team WRT

1x Cadillac V-Series.R mit Chip Ganassi Racing

2x Ferrari 499P mit AF Corse

1x Lamborghini SC63 mit Prema/Iron Lynx

2x Porsche 963 mit Team Penske

2x Porsche 963 im Kundeneinsatz mit Jota

1x Porsche 963 im Kundeneinsatz mit Proton

2x Peugeot 9X8

2x Toyota GR010 Hybrid

Wahrscheinlich:

1x Isotta Fraschini mit Vector Sport

1x weiterer Porsche 963 im Kundeneinsatz mit Proton

1x Vanwall Vandervell 680 mit Team ByKolles

Möglich:

1x weiterer Cadillac V-Series.R mit Chip Ganassi Racing

1x weiterer Isotta Fraschini mit Vector Sport

Unwahrscheinlich:

1x Glickenhaus 007

1x Peugeot 9X8 von Pescarolo Sport

Alpine hat im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans den A424_Beta vorgestellt. Nach einem Jahr Abstinenz kehrt das Renault-Unternehmen in die Königsklasse zurück, diesmal mit einem echten Hypercar auf LMDh-Basis. Die Tests laufen seit August 2023, bisher ohne Probleme. Mick Schumacher wird mit einem Cockpit in Blau in Verbindung gebracht.

BMW hat sich entschlossen, im Zuge des Erfolgs der Hypercar-Klasse mit seinem #LMDh-Boliden auch in die WEC einzusteigen. Der M Hybrid V8 fährt seit 2023 in der IMSA SportsCar Championship und hat in Watkins Glen seinen ersten Sieg gefeiert. Ein Teil des WRT-Teams hat die IMSA-Einsätze von RLL beobachtet.

Neueinsteiger Nummer 1: Alpine Foto: Alpine

Nach einer eher durchwachsenen Saison 2023, die durch den Podiumsplatz in Le Mans gerettet wurde, stellt sich die Frage, ob Cadillac in der kommenden Saison auf zwei Autos aufrüsten möchte. Das Ganassi-Team schickte 2023 nur den blauen LMDh-Boliden als Vollzeitfahrzeug ins Rennen, in Spa und Le Mans kam der gelbe V-Series.R hinzu. Cadillac hat jedoch jüngst bekanntgegeben, aus Budget-Gründen weiter nur mit einem Fahrzeug an der WEC teilzunehmen.

Mit dem Sieg in Le Mans hat Ferrari mit seinem LMH-Boliden gleich im ersten Jahr den ganz großen Pokal abgeräumt. Der 499P wird vorerst weiter werksseitig von AF Corse in der WEC eingesetzt. Kundenfahrzeuge schließt Ferrari aufgrund der Komplexität des Hypercars vorerst aus.

Verabschieden müssen sich die Fans wohl von Glickenhaus. Der neben Toyota einzige LMH, der seit der ersten Hypercar-Saison 2021 dabei ist, braucht ein Update. James Glickenhaus hat bereits durchblicken lassen, dass dies nur mit einem Investor möglich sein wird, von dem aber nichts zu sehen ist. Ganz zu schweigen von der Frage, ob man nach wiederholten Rennversäumnissen überhaupt noch einen Startplatz bekommen würde.

Dafür könnte mit Isotta Fraschini ein neuer Kleinserienhersteller in die WEC einsteigen. Der ehemalige Ferrari-GT-Partner Michelotto hat einen LMH mit Hybridantrieb gebaut, der sich derzeit im Testbetrieb befindet. Die Absicht, in der WEC an den Start zu gehen, ist da, sogar zwei Fahrzeuge sind im Gespräch. Doch ein solches Unterfangen will finanziert werden. Als Partner steht das bisherige LMP2-Team Vector Sport bereit.

Ursprünglich wollte Lamborghini beim Saisonauftakt in Katar starten. Nach dem schweren Rückschlag durch den heftigen Unfall von Mirko Bortolotti in Le Castellet ist jedoch derzeit unklar, wann der LMDh-Bolide debütieren kann. Lamborghini hält sich sowohl mit Informationen zum Unfall als auch zu den weiteren Planungen bedeckt. Sicher ist: Er kommt 2024, irgendwann. Die Testfahrten werden im Oktober wieder aufgenommen.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart fand Porsche mit seinem LMDh im Laufe der Saison 2023 immer besser in die Spur. Für die Saison 2024 bleibt der Werkseinsatz von Penske unverändert. Der Porsche 963 erhält mehrere Zuverlässigkeits-Updates, beispielsweise im Bereich der Servolenkung.

Neueinsteiger Nummer 2: BMW Foto: BMW

Für spektakuläre Schlagzeilen sorgte zuletzt Jota-Porsche. Das WEC-Engagement wird 2024 um einen zweiten LMDh erweitert. Für dieses Fahrzeug werden große Namen genannt, darunter ein All-Star-Line-up mit Sebastian Vettel, Jenson Button und Robert Kubica.

Auch Proton-Porsche wollte für 2024 auf einen zweiten LMDh aufrüsten. Dieses Vorhaben ist derzeit jedoch - zumindest für den Saisonstart - mit einem Fragezeichen versehen, da Porsche in seiner Motorsportsparte mit Lieferengpässen zu kämpfen hat, die unter anderem die GT3-Produktion zum Erliegen gebracht hat. Ob der zweite 963 von Anfang an dabei sein kann, hängt also von externen Faktoren ab.

Der Peugeot 9X8 steht vor einem großen Update, bei dem das aerodynamische Konzept komplett auf den Kopf gestellt wird. Unter anderem erhält der LMH-Bolide einen Heckflügel. Im Februar 2023 wurde zudem ein Kundenprojekt mit Pescarolo Sport angekündigt, um das seit der Bekanntgabe allerdings absolute Funkstille herrscht. Im Werksteam ersetzt Stoffel Vandoorne Gustavo Menezes.

Toyota bleibt der WEC langfristig erhalten und steht kurz vor einem Wasserstoff-Projekt für 2026. Damit sind Einsätze mit dem aktuellen LMH bis mindestens 2025 gesichert. Nyck de Vries ist als Ersatz für Jose Maria Lopez im Gespräch.

Vanwall hat noch keine Pläne für 2024 bekannt gegeben, aber man darf davon ausgehen, dass Colin Kolles das Projekt weiterführen wird.

LMGT3

Die neue GT-Klasse wird sich grundlegend von der LMGTE Am unterscheiden. So ist die Anzahl der Fahrzeuge pro Hersteller auf zwei beschränkt, was für eine große Vielfalt sorgen wird. Je nach Größe des Hypercar-Feldes wird Platz für acht bis zehn Marken sein.

Das Le Mans Endurance Management (LMEM), das sich aus Vertretern des Le-Mans-Veranstalters ACO und des Automobil-Weltverbandes FIA zusammensetzt, hat entschieden, dass jene Hersteller bevorzugt werden, die bereits in der Hypercar-Klasse vertreten sind.

Da Aston Martin für 2025 ein LMH-Projekt angekündigt hat, wird die britische Nobelmarke "Primus inter Pares" unter den Herstellern sein, die derzeit nicht in der Hypercar-Klasse engagiert sind.

Hier wird das LMEM auch über die Saison 2024 hinaus blicken müssen. Denn nach derzeitigem Stand wird das Hypercar-Feld 2025 weiter wachsen, wenn Aston Martin einsteigt und bestehende Hersteller ihr Engagement möglicherweise noch ausbauen. Ein Rückzug jenseits von Glickenhaus ist derzeit nicht in Sicht.

Wahrscheinlich:

2x Aston Martin Vantage AMR GT3 (Heart of Racing)

2x BMW M4 GT3 (Team WRT)

2x Corvette Z06 GT3.R (TF Sport)

2x Ferrari 296 GT3 (AF Corse)

2x Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Iron Lynx)

2x Porsche 911 GT3 R (Manthey Racing)

Möglich:

2x Ford Mustang GT3 (Proton Competition)

2x McLaren 720S GT3 Evo (United Autosports)

2x Lexus RC F GT3 (ASP)

2x Mercedes-AMG GT3 (ASP)

Unwahrscheinlich (bis mindestens Ende 2024 homologierte GT3-Fahrzeuge, die derzeit keinen Partner haben):

Audi R8 LMS GT3 Evo II

Bentley Continental GT3

Honda NSX

Nissan GT-R Nismo GT3

Als quasi fix (das letzte Wort hat der ACO) können WRT-BMW, TF-Sport-Corvette, AF-Corse-Ferrari und Manthey-Porsche angesehen werden. In allen Fällen handelt es sich um feststehende Projekte, und alle vier Hersteller sind in der Hypercar-Kategorie vertreten, weshalb sie Priorität genießen.

Iron Lynx hat ein Engagement mit Lamborghini zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Schließlich gilt es, die erfolgreichen und gut vermarktbaren Iron Dames unterzubringen.

Aston Martin hat seine Chancen auf ein LMGT3-Ticket mit der Hypercar-Ankündigung deutlich erhöht. Heart of Racing hat das LMGT3-Projekt noch nicht bekannt gegeben, wird aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Saison 2024 nutzen, um die WEC noch besser kennen zu lernen. 2023 war bekanntlich ein Ad-hoc-Projekt.

Neueinsteiger Nummer 4: Isotta Fraschini Foto: Motorsport Images

Ford und McLaren sind in der Hypercar-Klasse nicht vertreten. Proton und United haben offiziell Engagements angekündigt. Auf der inoffiziellen ACO-Liste rangieren diese Marken aber ganz unten, da sie nicht in der Hypercar-Klasse vertreten sind.

Spannend wird die Entscheidung von ASP Racing. Das Meisterteam der GT-World-Challenge (GTWC) Europe bleibt entweder Mercedes-AMG treu oder bringt Toyota/Lexus in der LMGT3 an den Start. Toyota hat ein neues GT3-Fahrzeug in der Pipeline, das aber erst 2026 debütieren wird. ASP müsste auf den betagten Lexus RC F GT3 zurückgreifen. Mit Toyota wäre aber - im Gegensatz zu Mercedes-AMG - ein Startplatz langfristig garantiert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.