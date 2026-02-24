WEC 2026: Updates zu Herstellern, Teams und Fahrern

Die Zeichen stehen weiter auf Expansion: In der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2026 debütiert im Jahr 2026 das Werksteam von Genesis. Die Anzahl der Hersteller steigt damit auf neun, sofern kein anderer Hersteller aussteigt.

Die WEC 2026 führt erneut über acht Rennen mit einem Kalender, der dem der Saison 2025 gleicht. Höhepunkt sind traditionell die 24 Stunden von Le Mans Mitte Juni am 24. Wochenende des Jahres.

WEC-Feld 2026: Starterliste Hypercar

#007 - Aston Martin Thor Team - Tom Gamble/Ross Gunn/Harry Tincknell - Aston Martin Valkyrie

#009 - Aston Martin Thor Team - Roman De Angelis/Alex Riberas/Marco Sörensen - Aston Martin Valkyrie

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries - Toyota GR010 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid

#12 - Cadillac Hertz Team Jota - Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens - Cadillac V-Series.R #38 - Cadillac Hertz Team Jota - Jack Aitken/Earl Bamber/Sebastien Bourdais - Cadillac V-Series.R

#15 - BMW M Team WRT - Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor - BMW M Hybrid V8 #20 - BMW M Team WRT - Robin Frijns/Rene Rast/Sheldon van der Linde - BMW M Hybrid V8

#17 - Genesis Magma Racing - Pipo Derani/Andre Lotterer/Mathys Jaubert - Genesis GMR-001

#19 - Genesis Magma Racing - Paul-Loup Chatin/Mathieu Jaminet/Daniel Juncadella - Genesis GMR-001

#35 - Alpine Endurance Team - Antonio Felix da Costa/Ferdinand Habsburg/TBA - Alpine A424

#36 - Alpine Endurance Team - Frederic Makowiecki/Victor Martins/TBA - Alpine A424

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P

#51 - Ferrari AF Corse - James Calado/Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi - Ferrari 499P

#83 - AF Corse - Robert Kubica/Phil Hanson/Yifei Ye - Ferrari 499P

#93 - Peugeot TotalEnergies - Nick Cassidy/Paul di Resta/Stoffel Vandoorne - Peugeot 9X8

#94 - Peugeot TotalEnergies - Loic Duval/Malthe Jakobsen/Theo Pourchaire - Peugeot 9X8

Updates zur WEC-Saison 2026 - Hypercar

27. Januar 2026: AF Corse setzt weiter auf seine Le-Mans-Sieger von 2025. Robert Kubica, Philip Hanson und Yifei Ye, die im gelben Ferrari 499P den Gesamtsieg bei den 24h Le Mans 2025 eingefahren haben, treten auch 2026 bei allen acht Saisonrennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft als Fahrertrio an. Sie pilotieren abermals den von AF Corse privat eingesetzten 499P mit der Startnummer 83. Damit bliebt das gesamte Ferrari-Aufgebot für die insgesamt drei Hypercars in der WEC-Saison 2026 identisch zum Vorjahr.

21. Januar 2026: Phil Hanson ist ab sofort Ferrari-Werksfahrer. Der Le-Mans-Sieger von 2025 sagt: "Ich bewundere Ferrari seit meiner Kindheit, aber erst seit ich 2025 mit Ferrari zusammenarbeite, sehe ich, wie unermüdlich sie nach Siegen streben. Es ist mir eine Ehre, auf den Erfolgen der letzten Saison aufbauen zu können, aber vor allem Teil der Familie des springenden Pferdes zu werden." Ferrari-Sportwagenchef Antonello Coletta ergänzt: "Phil hat das volle Vertrauen von Ferrari gewonnen, nachdem er in der gesamten Saison konstant hervorragende Leistungen gezeigt hat. Wir freuen uns daher sehr, ihn als Teil der Gruppe der offiziellen Fahrer in unserer Familie willkommen zu heißen, und sind überzeugt, dass die Reise, die wir gemeinsam antreten werden, ebenso erfolgreich sein wird wie die Saison 2025."

15. Januar 2026: Drei Tage nach der Bekanntgabe, dass Victor Martins als Stammfahrer zum Team stößt, hat Alpine die Vertragsverlängerung mit Ferdinand Habsburg bekanntgegeben. Der Österreicher, der im September 2025 Teil des siegreichen Alpine-Aufgebots bei den 6h Fuji war, bleibt für ein drittes Jahr an Bord. Alpine-Teamchef Philippe Sinault äußert sich mit einer wahren Lobeshymne über Habsburg.

12. Januar 2026: Alpine hat seinen zweiten neuen Fahrer bestätigt: Victor Martins wird 2026 ein Doppelprogramm bestreiten, bei dem er sowohl für Signatech in der WEC als auch für Williams im Formel-1-Simulator aktiv sein wird. Er überzeugte bereits beim Rookie-Test 2024 in Bahrain.

5. Januar 2026: Peugeot hat die endgültigen Fahrerbesetzungen bekannt gegeben. Auf der #94 geht die Fahrerpaarung an den Start, die in Bahrain 2025 erstmals zusammen gefahren ist: Loic Duval, Malthe Jakobsen und Neuling Theo Pourchaire, der in Bahrain seinen ersten Einsatz hatte. Stoffel Vandoorne, der auf der ä94 eigentlich Stammfahrer war, dann aber erst Peugeot verließ, um dann doch wieder zurückzukehren, wandert in die #93 an die Seite von Routinier Paul di Resta und Neuling Nick Cassidy.

5. Dezember 2025: Porsche wird mit ziemlicher Sicherheit 2026 nicht mehr in der Hypercar-Klasse vertreten sein. Nachdem Verhandlungen über den Einsatz eines zweiten Porsche 963 gescheitert sind, gab Proton das Ende seines LMDh-Programms bekannt. "Trotz wochenlanger Gespräche und aller Bemühungen unsererseits wird Proton Competition 2026 keinen Porsche 963 in der FIA WEC einsetzen können", teilte das Team mit.

01. Dezember 2025: BMW verkündet die Fahrerbesetzung für die WEC-Saison 2026 und wenig überraschend gibt es keine Veränderungen. Heißt im Klartext: Den BMW M Hybrid V8 mit der Startnummer 15 sich Kevin Magnussen, Raffaelle Marciello und Dries Vanthoor teilen. Im Schwestertauto mit der Nummer 20 werden sich wieeder Robin Frijns, Rene Rast und Sheldon van der Linde abwechseln. "Konstanz stand bei uns für die Wahl der Hypercar-Fahrer für die Saison 2026 im Vordergrund", begründet BMW-Motorsportchef Andreas Roos. "Wir sind mit den Leistungen aller acht Fahrer sehr zufrieden, und es gibt keinerlei Anlass, große Veränderungen vorzunehmen."

26. November 2025: Peugeot holt für die WEC-Saison 2026 einen Neuzugang an Bord, nämlich Nick Cassidy. Der Neuseeländer hat das Team bei zwei Tests überzeugt. Die Langstrecken-WM wird für Cassidy im Jahr 2026 aber nicht das einzige Betätigungsfeld sein. Parallel dazu fährt er weiter in der Formel E, wechselt dort aber von Jaguar zu Citroen. Sowohl Citroen als auch Peugeot sind Marken, die dem Stellantis-Konzern gehören. Abgesehen von Neuzugang Cassidy wird das Fahreraufgebot von Peugeot für die WEC 2026 gebildet von Loic Duval, Paul di Resta, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire und Stoffel Vandoorne. Wie genau die Aufteilung auf die zwei 9X8 aussehen wird, steht noch nicht fest. Fest steht indes, dass Jean-Eric Vergne als neuer Test- und Entwicklungsfahrer einen Unterstützer bekommt: Alex Quinn wird ebenfalls Test- und Entwicklungsfahrer bei Peugeot.

20. November 2025: Nach Paul-Loup Chatin muss Alpine den zweiten Fahrer ziehen lassen: Mick Schumacher verkündet seinen Abschied vom Team. Es zieht ihn höchstwahrscheinlich in Richtung IndyCar.

20. November 2025: Genesis bestätigt seine letzten Fahrer: Paul-Loup Chatin wechselt von Alpine ins Hyundai-Projekt, das schlechte Geheimnis um Mathieu Jaminet wurde ebenfalls gelüftet. Teamchef Cyril Abiteboul ist begeistert: "Unser jetziges Line-up übertrifft alle Erwartungen, als wir begonnen haben. Chatin und Jaminet treffen auf Andre Lotterer, Pipo Derani, Dani Juncadella und Mathys Jaubert. Als Ersatzfahrerin wird Jamie Chadwick verkündet.

17. November 2025: Wechsel an der Spitze von Peugeot Sport: Jean-Marc Finot geht in den Ruhestand und reicht das Zepter an den bisherigen Peugeot-Technikchef Olivier Jansonnie weiter. Finot berichtet an Emanuele Cappellano, Leiter der europäischen Marken im Stellantis-Konzern. Jansonnie hat verschiedene Stationen durchlaufen: Er begann in der Rallye-WM bei Peugeot, wechselte zu Mitsubishi, kam für das LMP1-Projekt erneut zu Peugeot, bevor er drei Jahre bei BMW in der DTM und im GT-sport einschob. 2016 kam er als Selbstständiger zu Peugeot zurück und wurde 2020 für das Hypercar-Projekt angestellt.

12. November 2025: Im Cadillac-Werksteam Jota Sport übernimmt Jack Aitken für die WEC-Saison 2026 den Platz des Ende 2025 zurückgetretenen Jenson Button. Aitken teilt sich den Jota-Cadillac mit der Startnummer 38 in der kommenden Saison mit Earl Bamber und Sebastien Bourdais. Für Aitken wird es die erste volle Saison in der Langstrecken-WM. Abgesehen davon fährt der Brite im Zuge eines Doppelprogramms auch 2026 wieder die volle IMSA-Saison für Cadillac. In Nordamerika bildet er zusammen mit Bamber die Fahrerpaarung bei Action Express Racing.

9. November 2025: Im Anschluss an den Doppelsieg beim Saisonfinale in Bahrain erklärt Toyota, dass für die Saison 2026 fahrertechnisch alles beim Alten bleibt. Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries bleiben in der #7, Sebastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa in der #8.

2. November 2025: Mathieu Jaminet verkündet seinen Abschied von Porsche. Der Franzose war zehn Jahre lang im Dienste der Stuttgarter Marke, die nach der Saison 2025 aussteigt.

31. Oktober 2025: James Calado verlängert ebenfalls bei Ferrari und beendet damit Spekulationen um einen möglichen Herstellerwechsel. "Die Vertragsverlängerung bedeutet Kontinuität: Wir sind sehr zufrieden, die Zusammenarbeit mit James fortzusetzen. Er hat uns in den vergangenen elf Jahren zu vielen Titeln und Erfolgen von besonderer Bedeutung verholfen, darunter insbesondere der Sieg beim 100-jährigen Jubiläum der 24 Stunden von Le Mans im Jahr 2023", sagt Antonello Coletta, Global Head of Endurance bei Ferrari. Calado selbst stellt klar: "Es hat viele Spekulationen um meine Zukunft gegeben. In Wirklichkeit wollte ich immer bei Ferrari bleiben."

21. Oktober 2025: Alpine hat die Verpflichtung von Antonio Felix da Costa für die WEC-Saison 2026 bekanntgegeben. Welcher Fahrer im Aufgebot der Portugiese ersetzen wird, wurde noch nicht verlautbart. Offen ist sowohl bei Mick Schumacher als auch bei Paul-Loup Chatin, ob sie weiterhin bei Alpine an Bord bleiben. Was Felix da Costa betrifft, so wird er 2026 parallel zur WEC bei Alpine auch weiterhin die Formel E bestreiten. Dort wechselt er von Porsche zu Jaguar.

7. Oktober 2025: Aus und vorbei! Porsche zieht den Stecker im WEC-Programm. Das Werksteam Penske wird aus der WEC abgezogen und wird nur noch in der IMSA fahren. Ob 2026 private Porsche 963 am Start stehen, ist noch unklar.

1. Oktober 2025: Toyota teasert eine deutliche Änderung der Optik seines Hypercars für 2026 an. Ziel wird sein, den Luftwiderstand deutlich zu reduzieren. Aktuell fährt der GR010 Hybrid mit einer Extremeinstufung, nahezu minimale Leistung unter, maximale Leistung über 250 km/h. Vor allem die Scheinwerfer unterscheiden sich grundsätzlich von der bisherigen Optik, die noch an LMP1-Zeiten erinnert.

23. September 2025: Kaum verkündet, bekommen Dani Juncadella und Mathys Jaubert ihren ersten Großeinsatz: Bei einem 32-Stunden-Test in Portimao hat Genesis erstmals die Dauerläuferqualitäten des GMR-001 getestet. Es ist unklar, wie viele Pausen eingelegt wurden. Jaubert, der noch nie ein Hypercar gefahren ist, sagt, dass es leicht gewesen sei, in einen Rhythmus zu kommen.

18. September 2025: Genesis verkündet Daniel Juncadella und Nachwuchsfahrer Mathys Jaubert als Stammfahrer für die Saison 2026 verkündet. Die Wahl fällt wenig überraschend, da beide aus dem "Trajectory Program" von Genesis stammen und derzeit ein Vorbereitungsprogramm bei Idec Sport in der ELMS absolvieren. Juncadella trat diesem nach dem überraschenden Aus von Logan Sargeant im Februar bei. Für den Ex-DTM-Fahrer ist der Aufstieg in die Hypercar-Klasse die Erfüllung eines langjährigen Traums. Jaubert und Juncadella haben in der ELMS 2025 gemeinsam mit Jamie Chadwick bis hier drei Siege aus fünf Rennen geholt.

11. September 2025: Ferrari verlängert nun auch den Vertrag mit Nicklas Nielsen. "Weiterhin Teil der Riege der offiziellen Ferrari-Fahrer zu sein, ist für mich sowohl eine Quelle des Stolzes als auch eine große Verantwortung", sagt der 28-jährige Däne, der damit weiterhin in der #50 Platz nehmen dürfte, mit der er 2024 die 24 Stunden von Le Mans gewann. "Entschlossenheit und Führungsstärke sind Nicklas' Markenzeichen: Wir sind stolz darauf, diesen Weg mit ihm fortsetzen zu können", ergänzt Ferrari-Endurance-Chef Antonello Coletta. Fragezeichen gibt es aktuell noch über der Zukunft von James Calado, dessen Vertag Ende der Saison ausläuft ...

10. September 2026: Die Bombe platzt! Porsche steht nach Informationen von Motorsport-Total.com kurz vor dem WEC-Ausstieg. Grund dafür ist die Verkaufskrise des deutschen Herstellers im Zuge der allgemeinen Automobilkrise, aber auch der Ärger über die derzeit in Porsches Augen nicht vorhandene Chancengleichheit in Le Mans.

5. September 2025: Alpine hat offenbar mit Antonio Felix da Costa einen möglichen Ersatz gefunden, noch ist aber unklar für wen. Während Alpine um Mick Schumachers Verbleib kämpfen will, könnte auch Paul-Loup Chatin abwandern. Alpine-Sportleiter Nicolas Lapierre sagt gegenüber Sportscar365: "Wir sind zufrieden mit unserem derzeitigen Line-up, aber es gibt viel Bewegung auf dem Fahrermarkt. Das ist normal, wenn neue Hersteller hinzukommen. Wir müssen uns für die Zukunft rüsten. Es wird Änderungen geben." Für da Costa würde ein Wechsel in die WEC das Aus seines Porsche-Vertrags in der Formel E bedeuten.

2. September: Dickes neues Gerücht um Mick Schumacher: Der Deutsche hat Cadillac offenbar abgesagt und befindet sich auf dem Absprung zu McLaren. Das würde bedeuten, dass die WEC 2026 ohne den Deutschen über die Bühne gehen würde.

2. September 2025: Peugeot bestätigt die Verpflichtung von Nick Cassidy sogar schon vor dem geplanten Gespräch in Austin (siehe Eintrag 5. August). Olivier Jansonnie, technischer Direktor von Peugeot Sport, sagt: "Wir freuen uns sehr, Nick im Peugeot-Programm willkommen zu heißen. Seine Erfahrung in verschiedenen Disziplinen, sein technischer Ansatz und seine Schnelligkeit machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Team." Er wird im Anschluss an as Lone Star Le Mans den Peugeot 9X8 testen.

1. September 2025: Der Genesis GMR-001 absolviert seinen ersten größeren Test in Le Castellet. 3.000 Kilometer wurden zurückgelegt, also rund drei WEC-Standarddistanzen.

26. August 2025: BMW zeigt ein Update seines LMDh-Boliden für die Saison 2026. Der M Hybrid V8 fällt äußerlich insbesondere durch eine kleinere Niere auf.

15. August 2025: Heißés Gerücht um Mick Schumacher: Im Zuge der Verhandlungen mit Cadillac geht es wohl neben dem erhofften Formel-1-Cockpit als Plan B um einen Platz im Jota-Cadillac für die WEC 2026! Eventuell gepaart mit einer Ersatzfahrerrolle im Formel-1-Team.

5. August 2025: Peugeot teasert in einem Instagram-Posting Nick Cassidy als neuen Fahrer an. Der Neuseeländer wird spätestens 2026 Werksfahrer bei Peugeot, wobei das Posting sogar noch die Tür für einen Einsatz noch im Jahr 2025 offenlässt.

4. August 2025: Mit einer WEC-Rückkehr wurde ohnehin nicht mehr gerechnet, nun hat Lamborghini bekanntgegeben, dass das Programm mit dem SC63 nach der Saison 2025 komplett eingestellt wird. Der Fokus liegt wieder auf dem GT3-Bereich.

31. Juli 2025: BMW gibt ein langjähriges Commitment zu seinem Hypercar-Programm ab. Normalerweise zurren die Münchner ihre Programme für drei Jahre fest. Die WEC stand nie wirklich zur Debatte, wichtiger ist ein Bekenntnis zur IMSA, wo eine deutlichere Prüfung anstand. WRT wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch dort die Einsätze übernehmen.

24. Juli 2025: Erster Motorstart für den Genesis GMR-001: Der Hyundai-Konzern ist damit bereits für das Rollout und die ersten Testfahrten.

23. Juli 2025: Alpine bestätigt ein großes Aerodynamik-Update, das 2026 debütieren soll. Durch die Einführung der zweistufigen Balance of Performance wird der große Vorteil des A424 zunichtegemacht. Er wurde für geringen Luftwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten entworfen, um Le Mans zu gewinnen. In der zweistufigen BoP erhält Alpine nun regelmäßig die schlechteste Einstufung bei über 250 km/h. Das Update soll daher den Luftwiderstand erhöhen. Auch der Motor soll noch einmal Zuverlässigkeitsupdates erhalten.

21. Juli 2025: Der Circuit de la Sarthe erhält erneut neuen Asphalt auf temporären Abschnitten. Nach neuen Abschnitten zwischen Tertre Rouge und Daytona-Schikane sowie Arnage bis Porsche-Kurven im vergangenen Jahr ist diesmal der Abschnitt von der Daytona-Schikane bis Mulsanne an der Reihe. An den Asphalt werden besondere Anforderungen gestellt, denn er muss einerseits den französischen Straßenverkehrsnormen entsprechen als auch FIA-Richtlinien. Gleichzeitig wird auch das Le-Mans-Museum renoviert. Pläne dazu wurden im Mai vorgestellt.

16. Juli: Jenson Button verkündet, seine Karriere als WEC-Pilot Ende 2025 zu beenden. Er wird damit nicht im Jota-Cadillac sitzen. Gänzlich möchte er sich aus dem Rennsport aber nicht zurückziehen.

8. Juli 2025: Ferrari verkündet eine Vertragsverlängerung über "mehrere Jahre" mit Antonio Giovinazzi. Der Le-Mans-Sieger von 2023 bleibt auch weiter als Ersatzfahrer für das Formel-1-Team von Ferrari tätig. "Vor acht Jahren habe ich mein Abenteuer mit Ferrari begonnen. Es ist für mich mehr als ein Team, es ist eine Familie", sagt der 31-Jährige. "Jetzt mache ich mit einer Herausforderung weiter, die mich jeden Tag aufs Neue antreibt - in einem Umfeld, in dem die Menschen Teamwork und Ambition zählen."

7. Juli 2025: Toyota-Technikchef David Floury bringt bei Sportscar365 ein Designupdate für den alternden Toyota GR010 Hybrid ins Spiel. Das letzte Update hatte es Anfang 2023 gegeben. "Das Auto ist in seiner fünften Saison. Seitdem hat sich das Styling der Straßenautos weiterentwickelt. Das müssen wir in Betracht ziehen." Ein neues Hypercar sei nicht im Gespräch, der GR010 Hybrid solle erst einmal weiterentwickelt werden.

25. Juni 2025: WEC-Chef Frederic Lequien bringt eine weitere Vergrößerung des WEC-Feldes auf 42 Fahrzeuge ins Spiel, zwei mehr als bisher theoretisch möglich. "Wir werden niemals über 42 gehen. Das ist das Maximum. Für den versuchen wir, bei 40 Autos zu bleiben." Für 2026 sollte das noch möglich sein. Wenn 2027 McLaren und Ford hinzustoßen und kein bisheriger Hersteller aussteigt, könnte es mit dem Platz knapp werden.

13. Juni 2025: Im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans wird der WEC-Kalender für die Saison 2026 präsentiert. Große Überraschungen bleiben aus, es werden dieselben acht Rennen gefahren wie 2025 und die Kalender-Slots bleiben annähernd gleich. Lediglich der Saisonauftakt in Katar wandert vier Wochen nach hinten.

5. Juni 2025: Michelin stellt den Hypercar-/GTP-Reifen für 2026 vor. Der neue Slick fällt optisch vor allem durch ein Flickenmuster auf der Lauffläche auf, das aber nach wenigen Metern bereits eine einheitliche Slick-Lauffläche bildet. Dieses soll das Streben nach Nachhaltigkeit symbolisieren. Der Reifen hätte eigentlich schon 2025 debütieren sollen, Michelin war aber mit der Anzahl der Testtage unzufrieden und verschob die Einführung auf 2026. Im Fokus steht neben Nachhaltigkeit vor allem ein besseres Aufwärmverhalten - eine Folge des Verbots von Reifenwärmern seit der Saison 2023.

Der Michelin-WEC-Slick für die Saison 2026 Foto: Michelin

21. Mai 2025: Antonello Coletta bestätigt, dass der privat eingesetzte 499P auch 2026 wieder in der WEC antreten soll. Allerdings gelte wie jedes Jahr, dass die Finanzierung privat gestemmt werden muss. Robert Kubica bringt über seine Sponsoren einen großen Teil des Budgets in das Projekt ein.

14. Mai 2025: Wayne Taylor bringt ein mögliches Doppel-Engagement seines Teams in IMSA und WEC ins Gespräch, weiß aber, dass seine Chancen schlecht stehen. "Ich würde gerne auf beiden Seiten des Atlantiks einen Slot bekommen, aber ich denke, dass Jota da drüben sehr stark aufgestellt ist. Aber ich habe mich mit diesem Gedanken bereits seit einiger Zeit beschäftigt: Warum nicht ein Auto in der WEC und eines in Amerika? Aber ich habe noch nichts mit unseren Partnern besprochen, weil ich sonst womöglich in Schwierigkeiten gerate. Ich bin Realist und manchmal brauchen die Dinge etwas mehr Zeit."

16. April 2025: Genesis präsentiert sein Hypercar GMR-001 auf der New York Auto Show. Dazu werden auch die Rennoveralls der Fahrer gezeigt, die das Thema "Magma Racing" konsequent durchziehen. "Die Lackierung greift den koreanischen Charakter der Marke auf, mit Farbverläufen von Magma-Orange zu Dunkelrot, was die hohen Temperaturen eines Hochleistungsantriebs symbolisiert, sagt Chief Creative Officer Luc Donckerwolke.

20. Februar 2025: BMW-Motorsportchef Andreas Roos zeigt sich offen für eine baldige Öffnung BMWs für Kundenfahrzeuge. "Das ist ein Thema, das jetzt immer mehr und mehr kommt. Darüber macht man sich immer mehr Gedanken", sagt er. Bisher hatte BMW Kundenfahrzeuge zwar nicht ausgeschlossen, sie jedoch stets in "ferner Zukunft" gesehen. Für 2026 eröffnen sich somit Perspektiven. Ob in der WEC dafür Platz ist, ist eine andere Frage.

18. Februar 2025: Schock für Genesis: Ex-Formel-1-Pilot Logan Sargeant steigt ohne jede Vorwarnung aus dem Programm aus und beendet seine Rennfahrerkarriere. Damit verzichtet er auch auf die ELMS 2025 mit dem Team Idec Sport, das als Partner des Hyundai-Konzerns fungiert.

4. Dezember 2024: Genesis verrät erste Details zu seinem Hypercar-Projekt: Das Kind wird GMR-001 heißen. Cyril Abiteboul wird Teamchef des Unterfangens, die Entwicklungsfahrer sind Andre Lotterer und Pipo Derani. Logan Sargeant, Jamie Chadwick und der 19-jährige Mathys Jaubert bilden das Fahrerteam für Die Sport in der ELMS und unterstützen die Vorbereitungen auf das Engagement in der WEC.

12. September 2024: Die WEC bekommt 2026 einen neuen Hersteller: Hyundai wird mit seiner noch jungen Luxusmarke Genesis on Kooperation mit Oreca einen LMDh-Boliden entwickeln.

Updates zur WEC-Saison 2026 - LMGT3

#10 - Garage 59 - Antares Au/Tom Fleming/Marvin Kirchhöfer - McLaren 720S GT3 Evo

#21 - Vista AF Corse - Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera - Ferrari 296 GT3 Evo #54 - Vista AF Corse - Francesco Castellacci/Thomas Flohr/Davide Rigon - Ferrari 296 GT3 Evo

#23 - Heart of Racing Team - Gray Newell/Eduardo Barrichello/Jonny Adam - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#27 - Heart of Racing Team - Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#32 - Team WRT - Augusto Farfus/Sean Gelael/Darren Leung - BMW M4 GT3 Evo

#33 - TF Sport - Nicky Catsburg/Jonny Edgar/Ben Keating - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#34 - Racing Team Turkey by TF - Peter Dempsey/Charlie Eastwood/Salih Yoluc - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#58 - Garage 59 - Finn Gehrsitz/Benjamin Goethe/Alexander West - McLaren 720S GT3 Evo

#69 - Team WRT - Dan Harper/Anthony McIntosh/Parker Thompson - BMW M4 GT3 Evo

#61 - Iron Lynx - Rui Andrade/Martin Berry/Maxime Martin - Mercedes-AMG GT3 Evo

#77 - Proton Competition - Ben Tuck/TBA/TBA - Ford Mustang GT3 Evo

#78 - Akkodis ASP Team - Hadrien David/Esteban Masson/Tom van Rompuy - Lexus RC F GT3

#79 - Iron Lynx - Matteo Cressoni/Lin Hodenius/Johannes Zelger - Mercedes-AMG GT3 Evo

#87 - Akkodis ASP Team - Jose Maria Lopez/Clemens Schmid/Razvan Umbrarescu - Lexus RC F GT3

#88 - Proton Competition - Giammarco Levorato/TBA/TBA - Ford Mustang GT3 Evo

#91 - Manthey DK Engineering - Timur Boguslawski/James Cottingham/Ayhancan Güven - Porsche 911 GT3 R (992 Evo)

#92 - The Bend Manthey - Richard Lietz/Riccardo Pera/Yasser Shahin - Porsche 911 GT3 R (992 Evo)

24. Februar:Das Aston-Martin-Einsatzteam Heart of Racing hat heute bestätigt, dass Jonny Adam und Eduardo Barrichello neben dem amerikanischen Rookie Gray Newell das Fahreraufgebot im Vantage GT3 mit der Startnummer 23 vervollständigen werden. Im Schwesterauto mit der Startnummer 27 gesellen sich Zacharie Robichon und Werksfahrer Mattia Drudi zu Ian James.

1. Februar 2026: ASP zeigt sein Design für die höchstwahrscheinlich finale Saison mit dem Lexus RC F LMGT3. 2027 sollte das neue Toyota-Modell debütieren.

16. Januar 2026: Proton Competition gibt seine Fahrerpaarungen bekannt: Ben Tuck in der #77 wird durch den US-Amerikaner Eric Powell, der bislang in der GTWC America aktiv war, und Werksfahrer Seb Priaulx ergänzt. An die Seite von Giammarco Levorato, der sein zweites WEC-Jahr bestreitet, gesellen sich in der #88 Stefano Gattuso und Ex-Formel-1-Fahrer Logan Sargeant, der nach seinem Aus bei Hyundai/Genesis zu Beginn des Jahres wieder verstärkt in den Motorsport zurückkehrt.

17. Dezember 2025: Manthey-Racing hat Ersatz für den Wegfall der "Iron Dames" gefunden. Timur Boguslawski wechselt von WRT an die Seite von DTM-Champion Ayhancan Güven ins neue Team Manthey DK Engineering. James Cottingham wechselt von McLaren (United Autosports) ins Porsche-Team. Die neu zusammengestellte Crew bekommt die #91. In die #92 kehren zwei der Fahrer aus der #91 aus dem Jahr 2024 zurück: Yasser Shahin und Richard Lietz. Sie spannend mit Riccardo Pera zusammen, der damit den Titel aus 2025 in der #92 verteidigt.

12. Dezember 2025: Nun ist es fix: Valentino Rossi wird die WEC nach zwei Jahren verlassen und 2026 nicht mehr für BMW im der LMGT3 fahren. Damit verschwindet auch das Auto mit der Startnummer 46. Einen M4 GT3 mit der Startnummer 89 werden sich Dan Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson teilen. Im BMW mit der Startnummer 32 bleibt Augusto Farfus als designierter Pro-Fahrer an Bord. Er erhält Unterstützung von seinen früheren Teamkollegen Darren Leung und Sean Gelael, die nach einem Jahr bei United-Autosports-McLaren wieder zu WRT zurückkehren.

11. Dezember 2025: Das mit Spannung erwartete Line-up von TF Sport steht. Nachdem Daniel Juncadella, Tom von Rompuy und Rui Andrade abgewandert sind, springt der in der WEC bereits bekannte Türke Salih Yoluc in die Bresche. Den Bronze-Part auf der #34 übernimmt eine echte Überraschung: Peter Dempsey, der nicht mit Patrick Dempsey verwandt ist, gibt sein Comeback im Motorsport. Er war von 2011 bis 2013 bei den Indy Lights aktiv und wurde danach Teambesitzer von Kurve 3 Motorsport. Der 39-jährige Ire wurde wahrscheinlich von seinem Landsmann Charlie Eastwood überzeugt, der den Profi-Part übernimmt. Auf der #33 bleiben Ben Keating und Jonny Edgar zusammen. Nick Catsburg ersetzt Dani Juncadella.

8. Dezember 2025: Iron Lynx setzt für die zweite Saison mit den Mercedes-AMG LMGT3 auf zwei neue Fahrer. Nach starken Verbesserungen zum Ende der Saison 2025, aber auch Zweifeln an der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Muttergesellschaft DC Racing Solutions, steht das Team erneut auf der Starterliste. Der Angolaner Rui Andrade wechselt von TF Sport an die Seite von Martin Berry und Maxime Martin in die #61. Die neue #79 teilen sich der Italiener Johannes Zelger, der nach vielen Jahren in Amateur-Rennserien 2026 professioneller durchstarten will, Matteo Cressoni und Lin Hodenius.

8. Dezember 2025: ASP zieht gleich nach und gibt sein Aufgebot für die wahrscheinlich letzte Saison mit dem Lexus RC F LMGT3 ebenfalls in der offiziellen Starterliste bekannt: Tom van Rompuy wechselt von Corvette (TF Sport) an die Seite von Esteban Masson in die #78. Dritter Fahrer im Bunde und Ersatz für Finn Gehrsitz ist Hadrien David, der als LMP3-Meister im Le-Mans-Cup die ELMS überspringt und gleich in der WEC attackiert. Die Mannschaft in der #87 bleibt dieselbe aus 2025: Petru Umbrearescu, Clemens Schmid und Jose Maria Lopez zählen definitiv zu den Mitfavoriten.

8. Dezember 2025: Garage 59 wird gleich drei deutsche Fahrer in der WEC einsetzen! Während mit Marvin Kirchhöfer, der sich die #10 mit den beiden aus der GTWC Europe bekannten Antares Au und Tom Felming teilt, sitzen auf der #58 mit Marvin Kirchhöfer und Finn Gehrsitz gleich zwei deutsche Fahrer. Gehrsitz kehrt damit ASP und Lexus den Rücken und tritt nun im McLaren 720S LMGT3 an. Dritter Fahrer ist hier der 60-jährige Schwede Alexander West, der mit Garage 59 mehrere Jahre in der GTWC Europe gestartet ist.

8. Dezember 2025: Zu den Fahrerpaarungen: AF Corse setzt in der LMGT3 auf Konstanz und vermeldet dieselben Fahrer wie 2025. Das war der einfache Teil.

8. Dezember 2025: Die offizielle Nennliste wird veröffentlicht, aus der eine ganze Reihe von Fahrerpaarungen in der LMGT3 hervorgeht. Die größte Änderung ist, dass Racing Spirit of Leman nach nur einem Jahr aus der WEC verschwindet. The Heart of Racing (THOR) übernimmt den Einsatz beider Aston Martin.

15. November 2025: Bei Valentino Rossi stellt sich erneut die Frage: in der WEC bleiben oder in die GTWC Europe wechseln? Rossi würde sogar am liebsten Hypercar fahren, doch das ist momentan unwahrscheinlich. Der Italiener würde eigentlich lieber GTWC fahren, BMW wollte ihn aber aus Marketing-Gründen in der WEC behalten. Momentan stehen Vertragsverhandlungen an. An einer Verlängerung gibt es keine Zweifel, doch Rossi könnte darauf bestehen, in die GTWC zurückzugehen, wo er um den Gesamtsieg fahren kann.

3. November 2025: TF Sport wird die Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R zwei weitere Jahre in der WEC einsetzen. "Vor genau 12 Monaten haben wir in Bahrain mit dem Corvette Z06 GT3.R unsere ersten Podiumsplätze erzielt", sagt Teamchef Tom Ferrier. "Jetzt, ein Jahr später, sind wir ELMS-Meister, haben ein Podium in Le Mans und zwei WEC-Sieg geholt und haben immer noch die Chance auf den Titel." Corvette-Motorsportmanagerin Jess Dane bezeichnet TF Sport als "perfektes Beispiel für ein Kundenteam, das auf diese Plattform und das Programm baut."

22. Oktober 2025: Garage 59 übernimmt den McLaren-Einsatz in der LMGT3 für die WEC 2026, während United Autosports sich auf die Entwicklung des McLaren-Hypercars konzentriert.

6. September 2025: Obwohl erst im zweiten befindlich, kündigt Ford bereits ein Evo-Paket für den Ford Mustang GT3 für 2026 an. Mehr als das Update selbst kündigt das blaue Oval dabei nicht an.

24. Juli 2025: Goodyear bestätigt gegenüber Sportscar365, dass eine neue Reifengeneration für 2027 entwickelt wird, deren Tests 2026 beginnen sollen. Erst kurz zuvor hatte bei den 6 Stunden von Sao Paulo ein neuer Hard-Reifen debütiert. Im Fokus stehen Nachhaltigkeit und ein schnelleres Aufwärmverhalten.

22. Juli 2025: Ferrari verlängert den Vertrag von Alessio Rovera. Der 30-jährige Italiener fährt seit 2020 mit Ferrari-GT-Boliden. 2021 wurde er sowohl Le-Mans-Sieger als auch WEC-Meister in der Klasse LMGTE Am, außerdem gewann er 2024 den Endurance-Cup der GTWC Europe. Seit 2022 fährt er auch in der LMP2-Klasse für AF Corse, insbesondere in der ELMS.

10. Juli 2025: THOR-Teamchef Ian James bestätigt gegenüber Sportscar365, dass die GT3-Programme sowohl in der WEC als auch IMSA 2026 weiterlaufen sollen. The Heart of Racing stemmt die Hypercar-Einsätze in beiden Serien für Aston Martin, ist aber auch noch in den GT-Kategorien vertreten, in beiden Fällen mit nur einem Auto. James bezeichnet den GT-Sport als "Herz- und Kernstück" der Programme seines Teams.

27. Juni 2025: Ferrari präsentiert den 296 GT3 Evo, der ab 2026 in allen GT3-Serien zugelassen. Es gibt insbesondere aerodynamische Updates, die aber kaum ins Auge fallen. Getriebe und Aufhängung wurden überarbeitet und die Kühlung verbessert.