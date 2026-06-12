WEC-Kalender 2027 mit neun Rennen: Silverstone kehrt zurück

FIA und ACO haben einen erweiterten Kalender für die Saison 2027 der Langstrecken-Weltmeisterschaft präsentiert. Darin enthalten ist die Rückkehr von Silverstone. Damit kehrt die WEC nach acht Jahren Abwesenheit wieder nach Großbritannien zurück. Der Kalender wächst somit auf insgesamt neun Rennwochenenden an, so viele wie zuletzt im Jahr 2017.

Das 6-Stunden-Rennen auf dem traditionsreichen britischen Grand-Prix-Kurs wird als dritter Saisonlauf am 25. April 2027 ausgetragen. Silverstone gliedert sich damit in den europäischen Teil der Saison ein und liegt terminlich zwischen den Rennen in Imola und Spa-Francorchamps.

Der Saisonauftakt findet am 27. März erneut in Katar statt, nachdem das dortige 1812-Kilometer-Rennen in diesem Jahr aufgrund der geopolitischen Lage im Nahen Osten in den späteren Verlauf der Saison verschoben werden musste.

Die 95. Ausgabe der legendären 24 Stunden von Le Mans ist für das Wochenende vom 12. bis 13. Juni terminiert. Damit erwartet die Teams eine extrem arbeitsintensive erste Jahreshälfte mit fünf Läufen innerhalb von nur vier Monaten.

Nach den Rennen in Europa reist die WEC auf den amerikanischen Kontinent und nach Asien. Dieser Teil des Kalenders bleibt weitgehend unverändert: Das Event in Sao Paulo ist für den 11. Juli angesetzt, gefolgt vom Rennen in Austin zwei Monate später im September.

Das vorletzte Event des Jahres steigt am 26. September mit den 6 Stunden von Fuji in Japan. Das traditionelle Saisonfinale steigt am 6. November mit dem 8-Stunden-Rennen in Bahrain, das wieder in die Nacht hineinragt. Natürlich geht die WEC zunächst einmal davon aus, dass die Rennen im Nahen Osten stattfinden können.

"Nach mehreren Saisons der Stabilität hat uns die wachsende Beliebtheit der WEC bei Herstellern, Medien und Fans davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Erweiterung des Kalenders ist", erklärt WEC-Geschäftsführer Frederic Lequien.

"Mit Silverstone kehren wir auf eine Rennstrecke zurück, die für packenden Motorsport und riesige Zuschauermengen bekannt ist. Sie bietet den Teilnehmern eine enorme Herausforderung und ergänzt die acht bestehenden Austragungsorte perfekt."

Mit neun Rennen wird die Saison 2027 die längste WEC-Saison seit dem Jahr 2017. Silverstone war in den 2010er-Jahren ein fester Bestandteil der Weltmeisterschaft, ehe die COVID-19-Pandemie strukturelle Änderungen erzwang. Ab 2021 kehrte die Serie zum klassischen Jahresrhythmus zurück, reduzierte den Kalender jedoch aus Kostengründen auf sechs Läufe. Silverstone flog damals aus dem Programm.

Die Verantwortlichen warnten in der Folgezeit immer wieder vor einer zu schnellen Expansion, obwohl langfristig bis zu zehn Rennen pro Saison angestrebt werden. Erst 2023 kam ein siebter Lauf hinzu, 2024 folgte mit dem Debüt in Katar das achte Rennen.

Dass ein Comeback in Großbritannien näher rückte, deutete sich bereits Ende vergangenen Jahres an, als der ACO die Rückkehr von Silverstone in den Kalender der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) für 2026 verkündete.

In der Vergangenheit wurden die Läufe der WEC und der ELMS in Silverstone oft am selben Wochenende ausgetragen. Ob dies auch 2027 der Fall sein wird, hängt von der noch ausstehenden Bestätigung des ELMS-Kalenders ab.