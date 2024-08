WEC kündigt neue Dokumentarreihe "Meet the Legends" über Hersteller an

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) kündigt eine neue Dokumentarserie an, die einen Einblick in die Geschichte aller großen Hersteller geben wird, die in der Hypercar-Klasse antreten.

Unter dem Titel "Meet the Legends" wird die achtteilige Serie ab November ausgestrahlt. Sie wird die "sportlichen, geschäftlichen und emotionalen Geschichten" der großen Automarken und die Gründe, warum sie sich für den Langstreckensport entschieden haben, näher beleuchten.

Laut WEC wird die Sendung Interviews mit Fahrern, Branchenexperten und Managern enthalten, darunter Toyota-Pilot Kamui Kobayashi, Ex-Formel-1-Fahrer und Le-Mans-Sieger Antonio Giovinazzi sowie Ferrari-Chef John Elkann.

Die Serie möchte vom Hype profitieren, der durch den Zustrom von namhaften Autoherstellern ausgelöst wurde, die von den neuen kosteneffizienten LMH- und LMDh-Regularien und der Möglichkeit, mit denselben Autos in der IMSA SportsCar Championship zu fahren, gelockt worden sind.

Nach einer schwierigen Phase in den späten 2010er- und frühen 2020er-Jahren wurde die WEC durch den Einstieg von Porsche, Cadillac und Ferrari im Jahr 2023 gestärkt. BMW, Lamborghini und Alpine stießen Anfang dieses Jahres hinzu und machten die Hypercar-Klasse zu einer der wettbewerbsintensivsten Klassen im gesamten Motorsport.

Aston Martin wird 2024 mit dem neuen Valkyrie LMH der neunte große Hersteller sein, der in die höchste Klasse der WEC einsteigt.

"Diese Vielfalt der Hersteller sollte gewürdigt werden, deshalb bieten diese Episoden interessante Einblicke und fundierte Hintergrundinformationen."

Jedem der acht Hersteller, die an der Hypercar-Kategorie 2024 teilnehmen, wird eine eigene Episode gewidmet. Den Anfang macht Ferrari, die Anfang Juni ihren zweiten Sieg in Folge bei den 24 Stunden von Le Mans errungen haben. Der Boutique-Hersteller Isotta Fraschini, der vor kurzem seinen Rückzug bekannt gegeben hat, wird in der Serie nicht zu sehen sein.

"Meet the Legends" ist die zweite Initiative der WEC nach " Full Access ", bei der die Serie sich darauf konzentriert, auf YouTube Hintergründe zu den einzelnen Rennen zu zeigen.