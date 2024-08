"Weniger Tests als erwartet": Einführung der neuen Hypercar-Reifen verschoben

Die Einführung der überarbeiteten Michelin-Reifen, die zur Saison 2025 geplant war, verschiebt sich um ein Jahr nach hinten: Weil es "weniger Testmöglichkeiten als erwartet" gab, werden die neuen Pneus frühestens zum Saisonstart 2026 zum Einsatz kommen.

Michelin entwickelt derzeit eine neue Serie von Michelin-Pilot-Sport-Rennreifen für die Hypercar- beziehungsweise GTP-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und der amerikanischen IMSA SportsCar Championship, die gegenüber der aktuellen Reifengeneration einige Vorteile bieten soll.

"Ziel dieser zukünftigen Produktlinie ist es, die Aufwärmphase insbesondere bei härteren Mischungen zu verbessern und gleichzeitig die Haltbarkeit und Lebensdauer zu erhöhen", erklärt Pierre Alves, Leiter des Langstreckenprogramms von Michelin.

Auch 2025 wird mit den aktuellen Michelin-Reifen gefahren Foto: Motorsport Images

"Die neuen Reifen werden auch mehr erneuerbare und recycelte Materialien enthalten", ergänzt der Franzose. Ursprünglich war die Einführung der neuen Michelin-Reifen für die kommende Saison geplant, nun sollen sie frühestens beim 24-Stunden-Rennen von Daytona 2026 zum Einsatz kommen.

Aktuelle Reifen "in den BoP-Prozess integriert"

"In Absprache mit allen Partnern und den Sportbehörden hat Michelin entschieden, sich mehr Zeit zu nehmen, da es in diesem Jahr weniger Testmöglichkeiten gab als erwartet", begründet Alves. In der vergangenen Woche fand auf dem Circuit of The Americas in Austin ein Test statt, an dem die meisten Hypercar-/GTP-Hersteller teilnahmen.

Da es insgesamt jedoch weniger Testmöglichkeiten für die neuen Reifen gab als erwartet, hat Michelin in Zusammenarbeit mit den Regelmachern der WEC, der FIA und des ACO sowie der IMSA beschlossen, die Einführung um ein Jahr zu verschieben.

"Die aktuelle Michelin Pilot-Sport-Endurance-Serie ist perfekt auf die Anforderungen der FIA WEC und der IMSA WeatherTech Sports Car Championship abgestimmt und wurde bereits in den BoP-Prozess integriert", so Alves. "Deshalb werden wir sie auch 2025 weiter verwenden."