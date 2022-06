Wetter 24h Le Mans 2022: Geringes Regenrisiko nur zum Auftakt

Audio-Player laden

Für die 90. Auflage der 24 Stunden von Le Mans (11./12. Juni 2022) ist die Wettervorhersage nach aktuellem Stand der Dinge überwiegend gut.

Der Fahrbetrieb der WEC-Autos auf dem Circuit des 24 Heures du Mans (früher Circuit de la Sarthe) beginnt am Mittwoch (8. Juni) mit zwei Freien Trainings und einer Qualifying-Session. Am Donnerstag (9. Juni) gibt es zwei weitere Freie Trainings sowie die Hyperpole-Session.

Der Freitag ist für die WEC-Piloten wie üblich (fahr)frei. Am Samstag (11. Juni) erfolgt nach einem kurzen Warm-Up der Start ins 24-Stunden-Rennen, das am Sonntag (12. Juni) zu Ende geht.

Stand Dienstag ist in Le Mans lediglich für Mittwochnachmittag mit leichtem Regen zu rechnen. Aber selbst in diesem Fall ist das Niederschlagsrisiko (derzeit 36 Prozent) überschaubar. Für Donnerstag, den Freitag (Fahrerparade in der Innenstadt) sowie die beiden Renntage wird derzeit kein Regen vorhergesagt. Das Risiko, dass es doch tröpfeln könnte, liegt aktuell für keinen dieser Tage über 15 Prozent.

Was die Temperaturen betrifft, so ist von Mittwoch bis Sonntag tagsüber mit einer Lufttemperatur im Bereich von 20 bis 27 Grad Celsius zu rechnen. Der Mittwoch (20 Grad Celsius) ist dabei der kühlste, der Samstag (27 Grad Celsius) der wärmste Tag. Für die Nächte in diesem Zeitraum, darunter auch die Rennnacht, wird der Tiefstwert mit 13 Grad Celsius vorhergesagt.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.