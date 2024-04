Wie Daten in allen Bereichen des modernen Motorsports eine Rolle spielen

Daten sind ein mächtiges Werkzeug bei der Suche nach Leistung auf der Rennstrecke und spielen eine Schlüsselrolle bei der Strategie. Die Echtzeitverbindung zwischen den Autos auf der Strecke und den zahlreichen, von den Teams und der Rennleitung überwachten Computerbildschirmen trägt dazu bei, dass die Rennen sowohl sicher als auch fair ablaufen. Nirgendwo ist das mehr der Fall als bei der IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Jedes einzelne Auto im Feld, sowohl die LMDhs der GTP-Klasse, als auch ab dieser Saison die GT3-Autos der beiden GT-Daytona-Klassen, sind mit einem wichtigen Ausrüstungsteil von Bosch Motorsport ausgestattet: das LTE-65-4G-basierte Echtzeit-Telemetriesystem ist der Kanal, über den der mit Sensoren gespickte moderne Rennwagen Informationen zurück an die Box und zur Rennleitung sendet.

Es handelt sich um "eine Datenpipeline", sagt Bosch Connectivity Engineer Robert Webster. "Wenn Daten auf den Logger geschrieben werden, werden auch Daten über dieses Gerät gesendet", fährt er fort. "Über unser Cloud-System können wir diese Daten an verschiedene Stellen weiterleiten, zum Beispiel hier in unseren Trailer im Fahrerlager, damit IMSA und Bosch ihre Systeme überwachen können, sowie an die Teams für deren Telemetrie-Feed."

Das Bosch-System nutzt das öffentliche Mobilfunknetz, wodurch die Errichtung von Funkmasten an den Rennstrecken überflüssig geworden ist. "Das Mobilfunknetz ist besser als etwas, für dessen Aufbau wir drei Tage brauchen würden", sagt Jordan Krell, Connectivity Engineer bei Bosch. Diese effektivere Methode bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, insbesondere angesichts des anhaltenden Booms von Sportwagenrennen in Nordamerika und auf der ganzen Welt.

"Wir verfügen zwar über ein erhöhtes Dienstgüteniveau, aber letztendlich ist die Funkfrequenz des LTE-Netzes eine begehrte Ressource", sagt Webster. "Eine Sache, die Auswirken darauf haben kann, ist sicherlich die Besucherzahl. Es ist das Beste für den Sport, mehr Zuschauer zu haben, aber es stellt auch eine Herausforderung dar."

"Jedes Mal wenn wir aufrüsten, verkaufen sie 10.000 Tickets mehr, was unser Leben etwas schwieriger macht", fügt Krell hinzu.

Bosch spielt bei der IMSA eine Schlüsselrolle in Sachen Datenerhebung und -übermittlung Foto: Bosch

Zu den Aufgaben von Bosch gehört es, sicherzustellen, dass die Daten korrekt übermittelt werden. Der Datentransfer im Motorsport ist heutzutage so wichtig, dass er im gesamten Starterfeld gleichmäßig erfolgen muss. "Wir überwachen in der Regel Auto für Auto, um zu verstehen, welche Fahrzeuge im gesamten Netzwerk die beste Leistung beim Datendurchsatz erbringen", sagt Webster. Bosch nutzt die Frequenzdiagnose, um Fairness zu gewährleisten.

Der Upload von Daten in die Cloud ermöglicht es einem Ingenieur überall auf der Welt, an der Feinabstimmung eines Autos mitzuwirken, solange er über die notwendige Internetverbindung verfügt.

"Meine coolste Geschichte stammt aus der Zeit, als eines der GTP-Autos in Europa zum ersten Mal getestet wurde und der Ingenieur früher nach Hause fliegen musste", sagt Krell. "Er war auf der anderen Seite des Atlantiks, schaute sich die Telemetrie-Daten an und besprach mit dem Team, was mit dem Auto zu tun sei."

Aber nicht nur die Ingenieure profitieren von den Daten, die das LTE 65 von Bosch überträgt. Die bereitgestellten Daten sind auch für die Fahrer ein wichtiger Bestandteil.

"Unser System ist mit fünf oder sechs Kanälen ziemlich einfach: Wir haben Geschwindigkeit, Gas- und Bremsverläufe, Lenkwinkel und dergleichen", sagt Acura-Fahrer Jordan Taylor vom Team Wayne Taylor Racing with Andretti. "Das sind die wichtigsten Informationen für einen Fahrer. Daraus kann man so viel erkennen."

"Wenn ich eine Session beende, in der ich etwas Übersteuern festgestellt habe - vielleicht mehr als in der vorherigen Session - kann ich mir die Daten ansehen und sehen, ob meine Art zu lenken zu viel oder zu wenig aggressiv ist. Mir wird also bestätigt, was ich im Auto fühle."

Die Daten ermöglichen es dem Fahrer auch, aus dem Verhalten seines Teamkollegen auf der Rennstrecke zu lernen.

"Es ist ein großartiges Werkzeug", sagt General Motors-Fahrer Earl Bamber, der in dieser Saison bei Corvette Racing in der GTD-Pro-Klasse bei den IMSA-Langstreckenrennen antritt. "Wenn man wirklich gut darin ist, sie zu interpretieren, kann man sich die Datenkurven ansehen und kopieren, was der Teamkollege macht."

Die von jedem Fahrzeug übertragenen Daten - einschließlich der Datenlogger, die unter anderem die Leistungsabgabe jedes Fahrzeugs überwachen - sind für den reibungslosen Ablauf jeder einzelnen Veranstaltung von entscheidender Bedeutung. Die Zeiten, in denen IMSA- Offizielle in der Rennleitung saßen und aus dem Fenster schauten, um das Rennen zu verfolgen, sind längst vorbei. Jetzt konzentrieren sie sich auf die zahlreichen Computer- und Fernsehbildschirme, die zu jedem Rennen mitgenommen werden. Kontinuität ist der Schlüssel, damit das Rennen fair und sicher ablaufen kann.

"Wir nehmen unser System zu jedem Rennen mit: Wir nutzen es beim 100-Minuten-Rennen in Long Beach und beim 24-Stunden-Rennen in Daytona", sagt Mark Raffauf, Senior Director of Race Operations and Series Platforms bei der IMSA. "Jedes Mal sind es dieselben Leute, die dasselbe System benutzen."

Sicherheit ist in der modernen Ära der Hightech-Hybrid-LMDh-Boliden von größter Bedeutung.

"Ich habe einen Bildschirm, der den Live-Status aller Hybridautos anzeigt, sowohl von ihren 12-Volt- als auch von ihren Hochvoltsystemen", sagt Raffauf. "Wenn es also zu einem Unfall kommt, kann ich den Sicherheitskräften sagen, ob das Auto sicher berührt werden kann, bevor sie überhaupt am Unfallort eintreffen. "Das Wichtigste ist Sicherheit, das Zweitwichtigste ist Fairness."

Daten sind der Schlüssel zum Sieg im modernen Motorsport Foto: Bosch

Mit Bildmaterial von Bosch.