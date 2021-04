Zeitplan 24h Le Mans 2021: Spätester Rennstart seit 15 Jahren

Der Le-Mans-Veranstalter ACO hat erste Details zum Zeitplan der in den August verschobenen 24 Stunden von Le Mans 2021 veröffentlicht. Darunter befindet sich unter anderem die Ankündigung des spätesten Rennstarts seit 15 Jahren.

Das Rennen wird am Samstag, den 21. August, um 16 Uhr MESZ gestartet werden. Damit kehrt die klassische Le-Mans-Startzeit zurück, die mit wenigen Ausnahmen bis 2005 verwendet wurde. 2006 war der bisher späteste Start des Rennens um 17 Uhr aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Ab 2007 wurde um 15 Uhr gestartet, die verspätete 2020er-Ausgabe begann um 14:30 Uhr.

Bestätigt hat der ACO auch den Testtag am 15. August, nur eine Woche vor dem eigentlichen Rennen. Das war bereits im Vorfeld angekündigt worden. Bisher lag der Testtag in der Regel zwei Wochen vor dem Rennen, 2020 fiel er ganz aus. Provisorische Starterliste 24h Le Mans 2021

Die Action beginnt nun wieder am Mittwoch vor dem Rennen mit der ersten Trainingssitzung um 14 Uhr. Damit kehrt auch der Pausentag am Freitag zurück, an dem lediglich Rahmenrennen stattfinden. 2020 fand wegen der coronabedingten Straffung des Zeitplans die erste Ausgabe der Hyperpole am Freitagmittag statt. Diese ist nun auf ihren vorgesehenen Slot am Donnerstagabend gerutscht.

Im Rahmenprogramm bestätigt ist das zweistündige Road-to-Le-Mans-Rennen des Le-Mans-Cups für LMP3- und GT3-Fahrzeuge. Daneben gehen die französische Porsche-Sprint-Challenge und die Endurance Racing Legends für Le-Mans-Fahrzeuge der 1990er- und 200er-Jahre an den Start.

Erstmals wird der Circuit de la Sarthe auch während der gesamten Veranstaltung geschlossen werden. Die öffentlichen Straßen wurden bisher stets nach Ende des Rennbetriebs in der Nacht für den öffentlichen Verkehr freigegeben.

Bisher feststehende Zeiten 24h Le Mans 2021

Sonntag, 15. August

Testtag (noch keine Zeiten bekannt)

Mittwoch, 18. August

14:00 Uhr: Beginn 1. Freies Training

Donnerstag, 19. August

21:00 - 21:30 Uhr: Hyperpole

Samstag, 21. August

16:00 Uhr: Rennstart

Sonntag, 22. August

16:00 Uhr: Zielankunft

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.