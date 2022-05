8 Stunden von Suzuka: Kawasaki startet erneut mit Werksteam und WSBK-Duo Kawasaki peilt bei der 43. Auflage des 8-Stunden-Rennens in Suzuka den Sieg an und geht mit Jonathan Rea, Alex Lowes und Leon Haslam an den Start

Autor: Sebastian Fränzschky Audio-Player laden Kawasaki hat das Aufgebot für das Langstrecken-Rennen in Suzuka bekanntgegeben. Bei der 43. Auflage der 8 Stunden von Suzuki setzt Kawasaki erneut auf Superbike-Rekord-Champion Jonathan Rea. Alex Lowes, Jonathan Reas Teamkollege in der Superbike-WM, sowie BSB-Pilot Leon Haslam vervollständigen das Kawasaki-Werksteam. Somit verfügt Kawasaki über drei erfahrene Piloten, die bereits mehrfach in Suzuka gewinnen konnten. Jonathan Rea und Alex Lowes waren die logische Wahl. Bereits vor der Bekanntgabe erkundigten wir uns bei Jonathan Rea, welcher Fahrer sonst noch in Frage kommt. Leon Haslam war der Wunschkandidat von Jonathan Rea. "Ich gewann das Rennen 2019 zusammen mit ihm. Er verfügt über sehr viel Erfahrung. Wir könnten zusammen ein starkes Team bilden. Alex und Leon haben öfter in Suzuka gewonnen als ich. Ich bin somit der Schwächste im Team (lacht; Anm. d. Red.)", scherzt Rea. Das Kultrennen in Suzuka findet am ersten August-Wochenende statt Foto: Kawasaki Die WSBK-Mannschaft wird den japanischen Ingenieuren erneut unter die Arme greifen. Für Jonathan Rea ist klar, mit welchem Ziel er im August nach Japan reist. Ein Podium ist das Mindestziel, doch richtig zufrieden wäre Rea nur mit einem Sieg. "Das Ziel bei der Rückkehr nach Suzuka ist der Sieg", bestätigt Rea. "Wir haben dort bereits gewonnen. In diesem Jahr verfügen wir zusammen mit Alex und Leon über sehr viel Erfahrung", gibt sich der Superbike-Rekord-Weltmeister zuversichtlich. "Es ist ein großes Projekt. Wir werden sehr intensiv testen. Wir nehmen das Rennen sehr ernst und haben ein starkes Fahreraufgebot." Kawasaki konnte bereits zwei Mal in Suzuka gewinnen. Neben dem Sieg 1993 gewann Kawasaki auch 2019 beim bisher letzten 8-Stunden-Rennen in Suzuka. Durch die Coronavirus-Pandemie musste die Veranstaltung in den beiden zurückliegenden Jahren abgesagt werden. Mit Bildmaterial von Kawasaki. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Rücktritt vom Rennsport: Lucy Glöckner beendet ihre Motorsport-Karriere geteilte inhalte