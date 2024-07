8h Suzuka 2024: Johann Zarco siegt beim Debüt in der Langstrecken-WM!

MotoGP-Pilot Johann Zarco hat seinen ersten Auftritt in der Motorrad-Langstrecken-WM (FIM EWC) auf Anhieb als Sieger beendet. Bei den 8 Stunden von Suzuka, dem dritten von vier Rennen im Rennkalender der Saison 2024, setzte sich Zarco gemeinsam mit Takumi Takahashi und Teppei Nagoe auf der Honda CBR1000RR-R SP des Werksteams HRC durch.

Während Zarco bei seinem Debüt sowohl in der Langstrecken-WM als auch auf dem Suzuka Circuit direkt der Premierensieg gelungen ist, bedeutet der Erfolg für Takahashi einen Rekord. Der Japaner, der in seiner Karriere ein einziges MotoGP-Rennen (Motegi 2015) bestritten hat, ist mit nun sechs Erfolgen Rekordsieger bei den 8h Suzuka.

Zarco hingegen ist der erste aktive MotoGP-Pilot seit acht Jahren, der die 8h Suzuka gewinnt. Zuletzt war dies Pol Espargaro im Jahr 2016 auf einer Yamaha gelungen, damals mit Alex Lowes und Katsuyuki Nakasuga. Und Zarco hat neben dem Rennsieg noch einen weiteren Grund zum Feiern: Am Dienstag dieser Woche wurde der Franzose 34 Jahre alt. In den zweiten Teil der MotoGP-Saison 2024 geht er nun mit ordentlich Rückenwind.

Auf dem zweiten Platz kamen in Suzuka die FIM-EWC-Titelverteidiger Niccolo Canepa, Marvin Fritz und Karel Hanika auf der Yamaha R1 des österreichischen YART-Rennstalls ins Ziel. Ihr Rückstand auf die siegreiche Honda von Zarco/Takahashi/Nagoe betrug nach den acht Rennstunden weniger als acht Sekunden. Mit P2 im Rennen haben Canpea/Fritz/Hanika ihre Führung im Gesamtklassement der Langstrecken-WM 2024 ausgebaut.

Weltmeister Marvin Fritz und Kollegen belegten P2 und führen die WM weiter an Foto: Kusudo Aki

Den dritten Platz in Suzuka holte sich Moto2-Pilot Albert Arenas gemeinsam mit Cocoro Atsumi und Dan Linfoot auf einer Suzuki GSX-R1000 von SERT. Die Plätze vier und fünf belegten Mizuno/Waters/Syahrin (Kagayama-Ducati) und Reiterberger/Guintoli/Michaltschik (BMW).

Die diesjährige Auflage der 8 Stunden von Suzuka war in der Geschichte des Rennens die insgesamt 45. Los ging es im Jahr 1978 mit einem Sieg von Yoshimura-Suzuki. In den Jahren 2020 und 2021 fiel das Rennen aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Die Saison 2024 der Langstrecken-WM geht am 14. September mit der Bol d'Or in Le Castellet (Frankreich) zu Ende.