Abenteuer Langstrecke: Philipp Öttl mit Ducati bei den 24h Le Mans 2023!

Philipp Öttl wagt den Schritt auf die Langstrecke! Wie der deutsche WSBK-Stammfahrer auf Instagram bekannt gab, wird er in diesem Jahr bei den 24h von Le Mans, dem Auftakt zur EWC-Saison 2023, für das ERC-Ducati-Team an den Start gehen.

Öttl wird beim Langstreckenklassiker an der Sarthe gemeinsam mit dem dreimaligen Superbike-Vizeweltmeister Chaz Davies und dem viermaligen Motorrad-Langstrecken-Champion David Checa das Line-up auf der einzigen Ducati Panigale in der Königsklasse Formula EWC bilden. Das Trio ist nominell eines der stärksten Teams im Feld.

"Ich freue mich sehr, in diesem Jahr Teil des ERC-Teams bei den 24h von Le Mans zu sein! Ich kann es kaum erwarten, zusammen mit David Checa und Chaz Davies in dieses Abenteuer zu starten", schreibt Öttl auf seinem Instagram-Profil. Der Deutsche verfolgt mit seiner Teilnahme einen anderen Ansatz als Superbike-Kollege Danilo Petrucci.

Danilo Petrucci: Voller Fokus auf die Superbike-WM

Der MotoGP-Sieger hatte ebenfalls ein Angebot, in Le Mans auf der ERC-Ducati zu sitzen, lehnte aber ab. "Ich wollte mich weiter auf die Superbike-WM konzentrieren", erklärt Petrucci im Gespräch mit 'GPOne'. "Diese Woche sind wir zum Testen in Barcelona und eine Woche nach Le Mans findet direkt das Event in Assen statt."

"Neben zu vielen engen Terminen ist auch die verfügbare Vorbereitungszeit für Le Mans zu kurz. Wenn ich an einem Rennen der Langstrecken-WM teilnehme, möchte ich mir die Zeit nehmen, die ich brauche, um alles so gut wie möglich vorzubereiten."

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Petrucci betont, dass ihn eine Teilnahme durchaus reizt. Der Italiener hofft, dass es 2024 mit einem Start klappt. Aber auch die 8h von Suzuka stehen auf seiner Liste: "Es ist ein wirklich herzliches und einzigartiges Rennen. Wenn ich die Chance hätte, würde ich sie nicht verpassen", schwärmt Petrucci.

Philipp Öttl in Le Mans: 17 Gegner in der Top-Klasse

Das Trio Öttl/Davies/Checa trifft in Le Mans auf insgesamt 17 Konkurrenten in der Königsklasse. Laut der Nennliste sind außerdem zwei BMW, zwei Honda, vier Kawasaki, eine Suzuki und acht Yamaha in der Formula-EWC-Klasse gemeldet. Die M1000RR des BMW-Werksteams wird unter anderem von Markus Reiterberger pilotiert.

Insgesamt nehmen in diesem Jahr 55 Motorräder die 24h von Le Mans in Angriff. Neben den 18 Bikes in der Top-Kategorie sind 34 Motorräder in der Superstock-Klasse und drei in der Experimental-Klasse gemeldet. Titelverteidiger an der Sarthe ist das Team YART-Yamaha, das im Vorjahr mit Marvin Fritz, Niccolo Canepa und Karel Hanika gewann.

Die 24h von Le Mans finden in diesem Jahr am 15. und 16. April statt. Im Kalender der FIM EWC stehen noch drei weitere Rennen: Die 24h von Spa am 17./18. Juni, die 8h von Suzuka am 30. Juli und der Bol d'Or, also die 24h von Le Castellet, am 16./17. September.

Mit Bildmaterial von Team Go Eleven.