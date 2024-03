Nachhaltigkeit im Fokus: Suzuki startet bei 8h Suzuka in der Experimentalklasse

Im Rennkalender der Saison 2024 der Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft (FIM EWC) stehen die berühmten 8 Stunden von Suzuka als drittes von vier Rennen. Das Japan-Rennen ist für das Wochenende 19. bis 21. Juli angesetzt. Der japanische Hersteller Suzuki tritt in Suzuka mit einem neu aufgebauten Team an, das ganz im Zeichen des Themas Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit steht.

Unter der Leitung von Shinichi Sahara, der einst das MotoGP-Projekt von Suzuki leitete, bevor man sich Ende 2022 aus der Motorrad-WM zurückzog, greift man im Juli unter der Nennung von "Team Suzuki CN Challenge" bei den 8h Suzuka an. Dort fährt man aber nicht um den Gesamtsieg. Das Team tritt in der Experimentalklasse an, denn das Motorrad ist keine gewöhnliche Suzuki GSX-R1000R.

Vielmehr weist die eingesetzte GSX-R1000R zahlreiche nachhaltige Komponenten auf. Der Kraftstoff kommt von der französischen Firma Elf und hat einen 40-prozentigen Bio-Anteil. Weil es sich dabei nicht um den Kraftstoff handelt, der in der FIM EWC normalerweise eingesetzt wird, wurde dem Team die Experimentalklasse zugewiesen. Der Sprit ist aber nicht die einzige Komponente, mit der man Umweltverträglichkeit verbessern und Nachhaltigkeit vorantreiben will.

So setzt das Team Suzuki CN Challenge auch bei Öl, Verkleidung, Bremsen und Reifen auf das Thema Nachhaltigkeit, indem neue Technologien zum Einsatz kommen. Sie sollen unter den Belastungen eines Langstreckenrennens weiterentwickelt werden. Fernziel ist es, die Technologien zur Serienreife zu bringen.

Das Öl kommt von Motul und ist wie der Kraftstoff von Elf mit einem Bio-Anteil versehen. Die Verkleidung kommt von JHI und besteht aus recyceltem Carbon. Die Kotflügel vorne und hinten kommen von Truss Swiss und bestehen laut Suzuki aus einem "innovativen Verbundwerksstoff" mit Flachsfaser.

Die Bremse am Vorderrad der speziellen GSXR-1000R kommt von Sunstar. Sie besteht aus Stahlscheibe und Belägen mit "geringer Staubentwicklung". Die Reifen kommen von Bridgestone und enthalten "ein verbessertes Verhältnis von recycelten und erneuerbaren Ressourcen".

Auch Kotflügel, Bremsen, Reifen und mehr sind anders als bisher gewohnt Foto: Suzuki

"Ich möchte den Organisatoren der FIM EWC und dem Suzuka Circuit danken, dass sie uns die Möglichkeit geben, an den 8 Stunden von Suzuka mit nachhaltigem Kraftstoff teilzunehmen. Suzuki arbeitet daran, seine Management-Ressourcen umzuverteilen, um die Entwicklung von Technologien im Bereich der Nachhaltigkeit zu fördern. Die Langstrecken-WM ist eine extreme Belastungsprobe für Maschinen, Fahrer und Teams", sagt Suzuki-Präsident Toshihiro Suzuki.

"Deshalb nehmen wir die Herausforderung an, nachhaltige Kraftstoffe und nachhaltige Teile von Partnerunternehmen wie Yoshimura Japan zu entwickeln. Wir glauben, dass das, was wir tun, nicht nur die Umwelttechnologie von Suzuki verbessern wird, sondern auch die Motivation steigern wird, in Zukunft noch bessere Produkte zu entwickeln", so Toshihiro Suzuki.

Tsuyoshi Tanaka, Leiter der Motorradsparte am Suzuki-Hauptquartier in Hamamatsu, ergänzt: "Ich kann mit Stolz sagen, dass die Nutzung einer idealen Entwicklungsmöglichkeit wie Langstreckenrennen, um nicht nur den Kraftstoff, sondern auch andere nachhaltige Produkte zu testen und zu entwickeln, eine Aktivität ist, die die Motorradindustrie in der Zukunft aufwerten wird."

Die drei Fahrer des neu aufgebauten Suzuki-Teams für die 8h Suzuka wurden bislang noch nicht bekanntgegeben. Im Kalender der Motorrad-Langstrecken-WM 2024 ist Suzuka das dritte von vier Rennen. Saisonauftakt ist am 20./21. April in Form der 24h Le Mans. Weiter geht es am 8. Juni mit den 8h Spa. Nach den 8h Suzuka am 21. Juli folgt das Saisonfinale: Bol d'Or in Le Castellet am 14. September.

