Yamaha bei 8h von Suzuka: Erneut kein Werksteam mit WSBK-Prominenz?

Yamaha bleibt seiner Strategie für das prestigeträchtige Langstreckenrennen in Suzuka voraussichtlich treu. Bereits in diesem Jahr beschränkte sich der Werkseinsatz auf das YART-Team mit Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa. Ein Werksteam mit Fahrern aus der MotoGP oder Superbike-WM wird es wohl auch nicht im kommenden Jahr geben.

Mit Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli, Dominique Aegerter und Remy Gardner hat Yamaha in der Superbike-WM potenzielle Spitzenfahrer zur Wahl. In der Vergangenheit sah man mit Pol Espargaro und Bradley Smith auch aktive MotoGP-Stammpiloten in Suzuka.

Wir haben uns bei Dominique Aegerter erkundigt, ob Yamaha bereits Interesse gezeigt hat. "Wie es aussieht wird es kein Yamaha-Werksteam geben. YART ist das Yamaha-Werksteam in der Langstrecken-WM", erklärt der zweimalige Supersport-Weltmeister gegenüber 'Motorsport.com'.

WSBK 2023: Dominique Aegerter fährt für das GRT-Yamaha-Team Foto: Yamaha

Aegerter selbst absolvierte bereits einige erfolgreiche Einsätze in Suzuka und fuhr bis auf eine Ausnahme für Honda. "Ich bin 2019 zum letzten Mal in Suzuka gefahren", blickt der Schweizer zurück.

"Ich wäre natürlich sehr gern wieder dabei. Eigentlich wollte ich bereits in diesem Jahr wieder teilnehmen, doch wenn man nur für ein Kundenteam fahren kann, dann hat man gegen die Werksfahrer gar keine Chance", weiß Aegerter, der bereits erste Erfahrungen mit der Yamaha R1 für die WSBK-Saison 2023 sammeln konnte (wie der Test lief).

Mit Bildmaterial von Yamaha.